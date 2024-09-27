Лидер демократов Нью-Йорка Эрик Адамс сталкивается с призывом уйти, поскольку другие демократы рассматривают их последующие стратегии

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс был обвинен в коррупции на федеральном уровне, о чем стало известно в четверг. Его судьба будет определена в ближайшие дни и недели. Несмотря на заявления о своей невиновности, будущее Адамса на посту мэра остается неопределенным. Беседы с демократическими операторами, донорами, лоббистами и официальными лицами города рисуют картину мэра на грани, что приводит к значительной нестабильности в городском правительстве в течение нескольких недель.

Поговаривают о различных правовых проблемах мэра, в том числе о четырех текущих федеральных расследованиях, которые доминируют в политической дискуссии Нью-Йорка в последние недели. Ведущие операторы открыто спекулируют о том, когда, а не если, будут предъявлены обвинения, и как мэр отреагирует.

"Я всегда знал, что если я буду стоять на страже Нью-Йорка, то стану мишенью – и мишенью я стал", - сказал мэр в среду вечером после того, как The New York Times впервые сообщила об обвинении.

В ответ Дайан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, заявил на пресс-конференции в четверг утром, что обвинения против мэра серьезны и неопровержимы.

"Это настоящие красные линии, и мы утверждаем, что мэр их переходил, неоднократно, в течение многих лет", - сказал Уильямс.

В своих первых публичных заявлениях после обвинений мэр обратился к своим критикам, которые утверждают, что его пребывание на посту больше не sostenible для повседневных операций города.

"Моя юридическая команда будет заниматься делом, позволяя мне сосредоточиться на городе", - сказал Адамс.

Однако дело управления городом, которое уже лишилось и полицейского chiefs и Chancellor of Schools в этом месяце, кажется, застопорилось. Один источник сказал CNN, что главный советник Адамса Ингрид Льюис-Мартин, как считается, находится за пределами страны, а его ближайшее окружение значительно сократилось.

Бывший главный советник Адамса Фрэнк Кароне, известный адвокат из Бруклина, встретился с мэром в среду вечером в Грейси Мансионе. Перед уходом Кароне заявил, что мэр не "отвлекается", и когда его спросили, способен ли общественный защитник Джумаан Уильямс выполнить эту задачу, он занял четкую позицию.

"У нас есть один мэр - который был избран", - сказал Кароне. "Это Эрик Адамс".

Политические противники и несколько бывших союзников призывали Адамса уйти в отставку с тех пор, как начали ходить слухи об его обвинении. 57-страничный обвинительный акт включает обвинения в подкупе, мошенничестве с помощью радио, сговоре и получении взносов на кампанию от иностранных граждан. Обвинения охватывают период более чем в десять лет, когда Адамс был президентом боро Бруклин.

По закону губернатор Нью-Йорка Кати Хокул имеет право отстранить его от должности, хотя несколько источников, которые попросили остаться анонимными из-за чувствительной и развивающейся природы темы, сказали CNN поздно в среду, что она не рассматривает этот вариант.

Хокул, которая первоначально прокомментировала: "Было бы преждевременно комментировать further, пока вопрос не будет подтвержден правоохранительными органами", позже назвала обвинения "серьезным вопросом" и пообещала тщательно изучить их при принятии решения.

А что насчет Джеффриса?

Важные решения ждут лидера меньшинства Палаты представителей США Хейкема Джеффриса, демократа из Бруклина, подобного Адамсу, который работает над возвращением большинства для своей партии на выборах в ноябре. Для этого демократическим кандидатам в нескольких ключевых округах за пределами города придется вернуть места, занятые республиканцами на промежуточных выборах 2022 года.

Юрист по образованию и хорошо осознающий последствия призыва к отставке городского мэра до возможного осуждения, Джеффрис, скорее всего, не будет рекомендовать немедленную отставку Адамса. Однако политическое давление может стать невыносимым в течение следующих недель по мере развития ситуации.

В среду в Вашингтоне, до того, как обвинение было обнародовано, Джеффрис сказал репортерам, что он и делегация Нью-Йоркских демократов в Палате представителей обеспокоены благополучием города и штата.

"Нам нужен Эрик Адамс, чтобы быть успешным в качестве мэра, потому что он является мэром в настоящее время", - сказал Джеффрис.

Он сохранил подобную позицию в четверг, заявляя, что Адамс имеет право на презумпцию невиновности. Он добавил, что "присяжные, состоящие из соседей мэра, теперь оценят обвинения в обвинительном акте и в конечном итоге примут решение".

"Между тем", - добавил он, "я молюсь за благополучие нашего великого города".

Демократический стратег, знакомый с leadership style Джеффриса, но не уполномоченный выступать публично, предсказал, что лидер меньшинства примет прагматический подход.

"Хейкем не будет принимать никаких мер, если он не будет слышать неопровержимо от делегации Нью-Йорка, что Эрик Адамс мешает их шансам на победу (в ноябре)", - сказал источник.

Первые признаки возможной реакции демократических кандидатов из пригородов появились от Лоры Гиллен, которая баллотируется на место freshman республиканца Энтони Д’Эспозито на South Shore Long Island.

"Не имеет значения, являетесь ли вы республиканцем, который платит налогоплательщиков за свою любовницу, или демократом, продающим влияние; если вы злоупотребляете своей властью, вы должны уйти", - сказала Гиллен, ссылаясь на сообщения о собственных скандалах своего оппонента, части которых он отрицает. "Давайте очистим Нью-Йорк и Вашингтон и изберем этичных лидеров, которые ставят своих избирателей выше себя".

В Сенате США лидер большинства Чак Шумер, также из Бруклина, как и Джеффрис, отразил свой тон, назвав обвинения "серьезными", но не призывая к отставке Адамса.

Шумер сказал: "Никто не находится вне закона, даже мэр Нью-Йорка". Он добавил: "Обвинения серьезны, и судебные процедуры должны начаться быстро и справедливо".

Требования об отставке Адамса усиливаются

После обнародования обвинительного акта призывы к отставке мэра усилились.

Несколько потенциальных конкурентов на демократических праймериз 2025 года, в том числе бывший городской контролер Скотт Стрингер, действующий городской контролер Брэд Ландер и сенатор штата Нью-Йорк Зеллнор Майри, выразили мнение, что мэр столкнется с трудностями в управлении городом, столкнувшись с федеральным обвинением.

Майри признал: "Сегодня черный день для города, особенно для многих чернокожих жителей Нью-Йорка, которые верили в этого мэра." Он также подчеркнул: "Нам нужен лидер, который может полностью сосредоточиться на огромных вызовах, с которыми мы сталкиваемся".

Стрингер заявил: "Его правовые проблемы не наши", и утверждал, что "почти невозможно, чтобы правительственный аппарат работал в полную силу в таких обстоятельствах".

Ландер предложил: "Лучший путь вперед - это его отставка, чтобы Нью-Йорк получил полное внимание, которого заслуживает его руководство".

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила ту же точку зрения на день раньше. Несмотря на разногласия с Аддамсом по политическим вопросам и стилю, конгрессвумен из Квинса заявила, что ее опасения касаются исключительно административных вопросов.

"Это исключительно о способности мэра Аддамса управлять Нью-Йорком", - сказала Окасио-Кортес прессе на Капитолийском холме до объявления новостей об обвинении.

Аддамс ответил на эти опасения на своей пресс-конференции, заявив, что его обязанности не изменятся, и опровергнув notion, что город замедляется из-за его правовых проблем.

"Это оскорбление для трудолюбивых жителей города, если кто-то sugerit, что они не справятся со своими обязанностями, пока это дело будет рассматриваться", - возразил Аддамс. "Они преданные общественные служащие, и я, как один из них, служил многие годы, и они продолжат выполнять свои обязанности, толкая город вперед каждый день".

Но для Аддамса более политически тревожно было сообщение в социальных сетях накануне вечером от городского советника Боба Холдена, консервативного демократа из Квинса. Район совета Холдена включает в себя некоторые из избирательной базы Аддамса среди белых рабочих.

"Грустный день для Нью-Йорка, когда действующий мэр обвиняется в федеральных преступлениях. Хотя @NYCMayor считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, нет способа, чтобы он эффективно управлял с этой тенью над ним", - написал Холден. "С вызовами, с которыми мы сталкиваемся, он должен уйти ради блага жителей Нью-Йорка".

Также потребовал отставки мэра советник Крис Бэнкс, чей район в Бруклине охватывает Браунсвилл и Восточный Нью-Йорк, назвав скандал "развивающейся трагедией".

"У меня нет доверия к способности мэра эффективно управлять городским правительством, сталкиваясь с обвинениями", - сказал Бэнкс в заявлении.

Также потребовали отставки сенаторы штата Джулия Салазар, Густаво Ривера и Джабари Бриспорт, а также члены ассамблеи штата Фара Суффрант Форрест и Эмили Галлахер из Бруклина. Никто из них не считается союзником мэра. Критики Аддамса в городском совете также растут в числе и масштабах. Советник Тиффани Кабан из Квинса была первой, кто потребовал его отставки. Другие советники, в том числе Алекса Авилес, Санди Найрс и Чи Оссэ, согласились с ее требованием.

Пока Аддамс имеет поддержку в совете только от республиканцев.

"Будьте осторожны с тем, чего вы хотите, и внимательно следите за теми, кто радостно празднует", - написала советница Викки Паладино, представляющая части Квинса, в сообщении в X. "Прогрессисты, которые сейчас облизываются, представляют собой existential угрозу для жителей Нью-Йорка и не должны быть допущены к власти".

Вопрос о Куомо

Хочул, которая в 2022 году с трудом выиграла полный срок и считается уязвимой для вызовов на праймериз в 2026 году, может оказаться под давлением из-за опасений, что Аддамс может нанести вред партии за пределами Нью-Йорка.

Тени его предшественника, бывшего губернатора Эндрю Куомо, также нависают над быстро меняющимся новым политическим ландшафтом.

Даже до обвинений Куомо готовился к возможной кампании по выборам мэра. Два источника, знакомые с его планами, рассказали CNN, что Куомо, который ушел в отставку с поста губернатора в 2021 году из-за скандала с сексуальным домогательством, вел переговоры с потенциальными менеджерами кампании.

Куомо сказал тем, кто его окружает, что он будет баллотироваться, если Аддамс покинет свой пост и будет назначен специальный выбор. Если Аддамс уйдет до последней недели марта, действующий мэр должен назначить его. Победитель будет завершать срок Аддамса.

Демократические стратеги в Нью-Йорке разделились по поводу намерений Куомо, хотя большинство признают, что это пока всего лишь спекуляции - и источник обширных, иногда причудливых гипотез.

Один демократический стратег, который работал с Куомо, но spoke анонимно из страха перед местью, выразил сомнения в частном убеждении бывшего губернатора, что он готов войти в гонку за пост мэра. Возвращение на пост губернатора остается ultimate целью Куомо, сказал multiple sources, и не цель, которую он будет оставлять на менее влиятельной должности.

"Куомо потратил годы на подрывание власти мэра и структурное ограничение их влияния", - сказал один тактик. "Он не склонен довольствоваться более слабой позицией. Его взгляд направлен на пост губернатора, и он будет придерживаться этой амбиции до последнего вздоха".

Представитель Куомо, Рич Аццопарди, опроверг notion, что Куомо интервьюировал потенциальных членов своей команды кампании. Он сказал CNN, что Куомо неоднократно заявлял, что не планирует ничего делать, и его позиция не изменилась.

Политически, Хейким Джеффриз, лидер меньшинства в Палате представителей США и демократ из Бруклина, сталкивается с трудным выбором. Несмотря на то, что он вряд ли порекомендует немедленную отставку Адамса из-за его правовых прав, растущее политическое давление может стать невыносимым в ближайшие недели.

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