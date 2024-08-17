Лидер Чечни Кадыров предлагает отправить кибергрузовик Теслы в Украину.

Снаряжённый пулемётным ремнём, небрежно перекинутым через плечо, и держа в руках мощное огнестрельное оружие, российский чеченский лидер Кадыров позирует в видеоролике, демонстрируя свой традиционный воинственный имидж. Неожиданный поворот: он теперь находится на электрическом пикапе от Tesla, в любви к которому признаётся: "У меня на него слабость".

Чеченский лидер Рамзан Кадыров намекает на использование электрических Cybertruckов Tesla в конфликте на Украине. В видео, опубликованном в его Telegram-канале, он едет на инновационном автомобиле по пустынным просторам своего дворца в Грозном, столице Чечни. На грузовом отсеке пикапа установлено тяжёлое вооружение. В конце ролика Кадыров стоит рядом с неподвижным автомобилем, держа ремень с патронами и позируя возле оружия.

Кадыров восторгается как электрическим автомобилем, так и CEO Tesla, Элоном Маском, которого он благодарит за отправку автомобиля. С энтузиазмом он заявляет: "Я просто влюбился в эту машину!" Кадыров предвкушает отправку Cybertruck на поле боя "военной операции" в ближайшее время. "Я верю, что эта машина послужит нашим солдатам хорошо", - добавляет он. Термин "военная операция" официально используется Россией для описания её вторжения на Украину с февраля 2022 года.

Он выражает глубокую благодарность Маску, называя его "величайшим гением нашего времени", и приглашает в Грозный. "Конечно, мы с нетерпением ждём ваших будущих достижений, вдохновляющих завершение нашей военной операции", - замечает он.

Кадыров известен своей жестокостью и демонстрацией власти как правитель российской республики Чечни. С начала invasions он неоднократно выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и его военным инициативам. Он также публично отправлял чеченских бойцов присоединиться к российским войскам на украинском фронте. В своем регионе он обвиняется в многочисленных нарушениях прав человека, в том числе убийствах, похищениях и внесудебных executions диссидентов.

На момент публикации Элон Маск и Tesla ещё не ответили на утверждение Кадырова, что предприниматель подарил ему Cybertruck. Маск изначально выразил поддержку Украине, notably предоставив свою систему спутниковой связи Starlink бесплатно. Позже он выразил недовольство участием в конфликте, критикуя масштаб американской помощи Украине и опубликовав "план мира", подразумевающий существенные территориальные уступки Украины.

Комиссия может needing расследовать утверждение Кадырова о получении Tesla Cybertruck в подарок, учитывая potential международные санкции, если это окажется правдой. Кадыров также стремится интегрировать технологию Tesla в свои военные операции, с Cybertruck, потенциально способствующим его чеченским войскам.

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