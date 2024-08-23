Личный сотрудник секретной службы Трампа сейчас на перерыве.

Согласно последним новостям из США, после неудавшейся попытки убийства Дональда Трампа в июле несколько сотрудников Секретной службы были отстранены от работы. Однако это не обязательно является дисциплинарным взысканием для каждого отдельного сотрудника, как сообщают различные новостные каналы.

В связи с попыткой убийства кандидата в президенты США несколько агентов Секретной службы были отправлены в отпуск, как сообщают СМИ. Среди них есть сотрудники из полевое офиса в Питтсбурге, ответственные за безопасность Трампа во время июльского мероприятия кампании, согласно сообщениям нескольких американских телевизионных станций.Fox News и CBS News подтверждают, что по крайней мере пять агентов, в том числе один из личной охраны Трампа, были отстранены. Секретная служба хранит молчание по этому вопросу, называя его "вопросом персонала".

События 13 июля в Батлере, Пенсильвания, все еще расследуются, как заявил представитель Секретной службы Энтони Гуигельми. "Мы изучаем процедуры, процессы и факторы, которые привели к этому операционному провалу".

Директор ушла в отставку

Трамп избежал атаки во время митинга 13 июля, когда пуля лишь слегка задела его правое ухо. Один человек из аудитории был убит, и двое других получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был убит снайпером Секретной службы.

CBS News не ясно, являются ли недавние отстранения дисциплинарными мерами, так как агенты часто берут отпуск во время продолжающихся расследований, что также может служить для их психологического облегчения.

В результате попытки убийства Трампа и предполагаемой неудачи Секретной службы ее директор Кимберли Четл ушла в отставку. Секретная служба отвечает за безопасность действующих и бывших президентов США.

Основанная в 1865 году как правоохранительное агентство, Секретная служба в основном занималась финансовыми преступлениями. Ее ответственность за обеспечение безопасности главы государства официально была передана Секретной службе в 1901 году после убийства 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли. В настоящее время агентство насчитывает примерно 3200 "специальных агентов" и 1300 "офицеров в униформе".

Отстранение нескольких агентов Секретной службы, упомянутых в сообщениях СМИ, включает тех, кто входил в личную охрану Трампа. После отставки директора Секретной службы из-за предполагаемой неудачи в предотвращении июльской попытки убийства Трампа агентство пересматривает свои процедуры и процессы.

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