Лавров не видит предстоящего возрождения международного сотрудничества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решительно отказался даже рассматривать возможность возрождения глобальных отношений. "Какой международный командный дух мы можем действительно обсуждать, когда Запад топчет эти основополагающие принципы глобализации, которые они проповедовали на этой сцене столько лет?" - заявил Лавров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Недавно Россия дистанцировалась от Повестки дня ООН на будущее, проект которой должен был получить единодушное одобрение от 193 государств-членов ООН в прошлую субботу.

Одновременно с этим Лавров решительно опроверг причастность России к проблемам, возникающим в различных органах ООН, таких как Совет безопасности. "Ответственность за это лежит исключительно на Западе", - заявил он. "Заоблачное самомнение Запада и агрессия в отношении России не только подрывают ви́дение Генерального секретаря ООН о всемирном сотрудничестве, но и все больше парализуют механизм глобальной политики, включая Совет безопасности ООН", - продолжил Лавров.

Что касается конфликта России с Украиной, Лавров увидел британско-американский заговор с целью ослабить Россию. По его словам, секретные планы по разрушению тогдашнего Советского Союза были разработаны уже в 1945 году. "Но сегодняшние англосаксонские стратеги не прячут свои планы", - подчеркнул министр иностранных дел России. "Они все еще стремятся ослабить Россию через незаконное нацистское правительство в Киеве и уже готовят Европу к саморазрушительной авантюре".

В ответ на Повестку дня ООН на будущее, которая преследовала цель единодушного одобрения среди государств-членов ООН, Россия предпочла дистанцироваться, выступая вместо этого за "Договор о будущем", соответствующий своим принципам. Кроме того, Лавров утверждал, что текущий конфликт с Украиной является частью более широкой англосаксонской стратегии, и потенциальное решение могло бы быть найдено только в контексте этого нового "Договора о будущем".

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