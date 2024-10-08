Лаутербах утверждает, что нет непосредственной угрозы банкротства в страховке по уходу за престарелыми.

Лаутербах заверил, что система здравоохранения по уходу не находится на грани краха, успокоив семьи. Министр здравоохранения объявил о масштабной реформе и пообещал вскоре раскрыть детали.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах поднял вопрос о системе здравоохранения по уходу в Берлине. Лаутербах заявил: "Она не обанкротится", на импровизированной пресс-конференции. "На это можно положиться", - добавил он, обращаясь к членам семей. Лаутербах также упомянул о растущих затратах на систему здравоохранения по уходу. "Число людей, нуждающихся в уходе, снова растет", - объяснил он.

Лаутербах обсудил прогноз о 400 000 новых пациентах в 2022 году, а также резкий рост ставок оплаты в секторе ухода - "что мы, естественно, приветствуем", - отметил он. Также были упомянуты более высокие субсидии для стационарного ухода, но ситуация с доходами была признана "неудовлетворительной".

"Система здравоохранения по уходу сталкивается с давлением ставок взносов", - признал Лаутербах. В ближайшее время будет объявлена масштабная реформа в секторе ухода, сказал он, добавив, что подготовка велась в течение нескольких месяцев. Обсуждения были сосредоточены на "кто должен платить что", совместном финансировании стационарного ухода и том, следует ли вводить полное покрытие, среди других вопросов.

Лаутербах подчеркнул "задержку в крупных реформах, даже в цифровизации". Тем не менее, он заверил, что "мы работаем над этим". Он пообещал представить конкретные решения "в течение нескольких недель", чтобы помочь системе здравоохранения по уходу выйти из финансового кризиса.

Взрыв от министра здравоохранения Лаутербаха последовал в ответ на сообщение РНД, согласно которому система здравоохранения по уходу не сможет выполнять свои обязательства. Ранее в тот же день представитель министра уже опроверг это утверждение.

В настоящее время обязательные медицинские страховщики и социальные ассоциации призывают федеральное правительство принять немедленные и широкие меры, в том числе сделать крупный взнос. "В течение многих месяцев все предупреждали, что доходы от взносов системы здравоохранения по уходу не могут соответствовать расходам", - заявила Döris Pfeiffer, глава GKV-Spitzenverband.

Объявление министра здравоохранения о масштабной реформе системы здравоохранения по уходу было ответом на озабоченность обязательных медицинских страховщиков и социальных ассоциаций. "Комиссия" будет играть важную роль в реализации реформ, как отметил Лаутербах: "В настоящее время мы тесно сотрудничаем с 'Комиссией', чтобы добиться справедливого распределения финансовой нагрузки и изучить потенциальные решения".

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