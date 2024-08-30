Лаутербах раскрывает увеличение финансовых пожертвований

Министр здравоохранения Германии Лутербах предложил, что застрахованные лица должны будут платить больше за медицинское и долгосрочное уход за здоровьем страхование начиная с 2025 года. Это увеличение взносов необходимо из-за финансового бремени, которое испытывают больницы, как сказал Лутербах. Он обещает, что это вложение приведет к улучшению медицинских услуг для вкладчиков.

Как сообщает "Der Spiegel", Лутербах считает, что если больницы не получат финансовую помощь сейчас, они могут не дожить до "безопасной гавани" реформы здравоохранения. Он призывает к немедленным инвестициям, чтобы предотвратить эту ситуацию, заявляя: "Пришло время вкладывать деньги туда, где это действительно важно, включая и вкладчиков". Только тогда будет возможно провести необходимые структурные реформы, которые могут помочь контролировать растущие долгосрочные затраты.

Лутербах подчеркнул, что вкладчики также получат выгоду от этих реформ, пообещав лучшие медицинские услуги в обмен. Он отверг призывы от немецкой ассоциации фондов обязательного медицинского страхования (ГКВ) о краткосрочном пакете реформ, направленном на предотвращение предстоящего увеличения взносов. Лутербах выступает против "срезающих углы в системе" сейчас, подчеркивая необходимость инвестиций. Он предупреждает, что откладывание необходимых изменений может привести к более серьезным проблемам в будущем.

Согласно отчету, взнос на медицинское и долгосрочное уход за здоровьем страхование может потенциально вырасти почти на один процентный пункт в начале 2025 года. Текущая общая ставка взносов работодателя и сотрудника для обязательного медицинского страхования составляет 14,6%. Средний дополнительный взнос для зависимых составляет 1,7%, установленный федеральным министерством здравоохранения. Текущая ставка взноса на долгосрочное уход за здоровьем составляет 3,4% от дохода, что составляет 4% для бездетных лиц.

В план Лутербаха по улучшению медицинских услуг входит потенциальное увеличение взносов за медицинское и долгосрочное уход за здоровьем страхование начиная с 2025 года. Лутербах еще раз подчеркивает необходимость немедленных инвестиций, чтобы предотвратить то, что больницы не доживут до "безопасной гавани" реформы здравоохранения, заявляя: "Пришло время вкладывать деньги туда, где это действительно важно".

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