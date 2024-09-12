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Лаутербах предвидит "сезон преобразований" в секторе здравоохранения

 and  Max Becker
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В сфере здравоохранения действует система, подобная светофору.
В сфере здравоохранения действует система, подобная светофору.

Лаутербах предвидит "сезон преобразований" в секторе здравоохранения

В последующие месяцы ожидается завершение различных законопроектов в сфере здравоохранения, начиная с спорного реформирования больниц. Некоторые партии выразили обеспокоенность по поводу воздействия на лиц, имеющих обязательное медицинское страхование.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах выступает за значительные изменения в оказании помощи пациентам в больницах и практиках. Во время дебатов о бюджете в Бундестаге, как представитель СДПГ, Лаутербах заявил: "Мы сталкиваемся с осенью реформ в области здравоохранения". Германия имеет более высокую смертность по сравнению с другими западноевропейскими странами и значительные различия в продолжительности жизни между богатыми и бедными. Эти проблемы необходимо решать.

"Эти проблемы можно решить только путем значительных структурных реформ, а не незначительных корректировок и уж точно не пустыми обещаниями", - объяснил Лаутербах. В числе ключевых решений, которые рассматриваются, находится спорное реформирование больниц, улучшение условий для врачей общей практики и стабилизация финансирования медицинской помощи. Лаутербах признал, что ставки взносов находятся под давлением, но argued, что граждане не должны нести бремя через сокращение выплат, так как политика не смогла реализовать реформы.

Критика от ХДС и АФД по поводу дополнительных взносов

Заявления Лаутербаха подверглись критике со стороны оппозиционных партий. Представитель ХДС по здравоохранению Тина Зорге обвинил Лаутербаха в отрицании реальности, предупредив, что реформа больниц "не сработает, если ее навязывать". При рассмотрении финансового давления на лиц с обязательным медицинским страхованием Зорге спросил: "Сколько раз еще вы планируете повышать взносы?" Депутат АФД Вольфганг Вихель критиковал растущие взносы за медицинское страхование из-за чрезмерных расходов на ненужные траты.

Лаутербах подчеркнул: "Коалиция «траffic light» работает в области здравоохранения". Он также призвал оппозицию перейти от жалоб к конструктивному диалогу вместо ухода в клише. Бюджетный эксперт «Зеленых» Паула Пихотта задалась вопросом: "Справедливо ли возлагать расходы на страховщиков, а не на налогоплательщиков в реформе больниц?"

Также критиковал бюджетный представитель ФДП Карстен Кляйн, сосредоточившись на федеральных землях, что те, кто призывает к увеличению расходов на систему больниц, должны открыто выступать за более высокие ставки взносов. Эксперт по здравоохранению СДПГ Хайке Баеренс заявила: "Должна быть предельная способность плательщиков". Ранее Лаутербах намекал, что к 2025 году могут быть увеличены ставки взносов.

Лаутербах возвращается в зал заседаний

После своего выступления министр покинул зал заседаний, что вызвало возражения. После протеста ХДС о назначенной встрече в канцелярии, действующий президент Вольфганг Кубицки признал недовольство и потребовал от правительства гарантий возвращения Лаутербаха. Лаутербах затем вернулся на правительственную скамью.

В ходе продолжающихся дебатов Лаутербах защищал свои предложения, заявляя: "Мы не уклоняемся от трудных решений, в том числе возможного увеличения взносов, чтобы лучше решать проблемы здравоохранения".

В ответ на критику по поводу увеличения взносов Лаутербах заявил: "Коалиция «траffic light» привержена справедливости в финансировании здравоохранения и будет рассматривать все возможности для устойчивого улучшения нашей системы здравоохранения".

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