Курское наступление повысило репутацию Сирского, что принесло ему прозвище "Кассар"

В ходе продолжающегося конфликта между Украиной и Россией Александр Сирский играет значительную роль в двух самых болезненных неудачах России. Несмотря на тяжелые потери, его военные успехи заработали ему дурную репутацию. Даже ходили слухи о его увольнении. Однако все это кардинально изменилось 6 августа.

Родившийся в России с семьей, по-прежнему проживающей там, Сирский ныне возглавляет наступление украинской армии в Курске, приграничном регионе России. Это крупнейшее иностранное наступление на российской территории со времен Второй мировой войны, приносящее новую надежду украинцам и внезапно делающее 59-летнего Сирского популярной фигурой. Поговаривали о его увольнении совсем недавно. Назначенный главнокомандующим в феврале, он не пользовался особой популярностью.

Но все это кардинально изменилось 6 августа, когда войска Сирского неожиданно пересекли российскую границу, захватив более 1250 квадратных километров вражеской территории и множество российских городов. После месяцев военных неудач этот успешный удар вызвал почти ликование среди украинцев и вывел Сирского на передний план. Высокопоставленный украинский чиновник по безопасности похвалил его, заявив: "Его способность планировать и выполнять эту операцию в сложных обстоятельствах демонстрирует, что он значимая военная фигура".

У Сирского есть родственники в России

Как и многие высокопоставленные украинские военные фигуры его поколения, Сирский был обучен в Советском Союзе. Родившись в 1965 году в Владимирской области северо-востока Москвы, он учился в Военной академии имени Фрунзе в Москве. После отправки в Украину в 1980-х годах, которая была частью Советского Союза в то время, Сирский решил остаться в Украине после распада СССР. Он служил в украинской армии, продолжил образование в Национальном университете обороны в Киеве и занимал престижные военные должности. Три десятилетия спустя языковые навыки Сирского не идеальны, и его родители и брат по-прежнему живут в России.

Когда Сирский принял командование армией в феврале, российское государственное новостное агентство ТАСС обратилось к его брату Олегу за комментариями. Олег поделился, что у него нет контакта с Сирским и он ничего не знает о нем. Мать Сирского Людмила, как сообщается, поддерживала пророссийские посты в социальных сетях. Популярный мем шутил о мотивах Сирского для нападения на Россию, чтобы вернуться домой. Это последнее наступление не первое решающее участие Сирского в конфликте против российских агрессоров: Сирский сыграл значительную роль в защите Киева в начале российского вторжения в феврале 2022 года, тем самым сорвав планы России подчинить Украину в течение нескольких дней.

"Его сильно раздражает это прозвище"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Сирского званием "Герой Украины", высшей военной наградой страны, за "личную храбрость" и "значительный вклад в оборону суверенитета и территориальной целостности Украины". Осенью 2022 года Сирский нанес еще один унизительный удар по России, вытеснив их из Харьковской области на северо-востоке. Украинский политический аналитик Владимир Фесенко видит сходство между этим наступлением и нынешним в Курской области: оба были "быстрыми, неожиданными и нетрадиционными военными операциями". Сирский поддерживает низкий профиль, его стиль общения прямой. Он держит свою личную жизнь в секрете. Военные утверждают, что генерал женат и имеет двоих сыновей. Изображения Сирского часто изображают его вооруженным для боя, в шлеме и бронежилете, общающимся с солдатами в траншеях или смеющимся с ними. После его назначения его обвиняли в бесчувственности к потерям, что заработало ему прозвище "Мясник". "Его это сильно раздражает, и это совершенно неверно", утверждает украинский чиновник. Сирский стремится минимизировать потери. "Он строг, но быть командиром значит быть жестким".

Родственные связи Сирского с Россией стали предметом интереса, поскольку его родственники по-прежнему живут там. Несмотря на его значительную роль в украинской армии, его мать Людмила, как сообщается, поддерживала пророссийские посты в социальных сетях.

Успешное наступление, возглавляемое Сирским в Курской области, еще больше укрепило его репутацию в Европейском Союзе. Его стратегическая победа над Россией заслужила похвалу от высокопоставленных украинских чиновников, подчеркивая его значение как военной фигуры в продолжающемся конфликте.

Читайте также: