Кто сможет наконец-то выдумать эффективное экономическое послание, может выиграть Белый дом.

Но оба претендента предпримут новые попытки убедить американцев в том, что они могут обеспечить процветание в течение следующих трех дней. Бывший президент Дональд Трамп постарается выступить против роли Камалы Харрис в экономике Байдена в среду в Северной Каролине. Вице-президент преследует его по пятам в критический штат-решающий в пятницу, с первой крупной политическим речью своей кампании, которую помощники говорят, что предоставит ответы на то, как она будет снижать цены.

Экономика США восстановилась от пандемии COVID-19 быстрее, чем у многих других развитых стран. Но в течение многих десятилетий многие американцы чувствовали себя зажатыми, и президенты 21 века все боролись с политическими последствиями неравенства, порожденного глобализацией.

Трамп, нашедший плодородную политическую почву среди экономической разрухи в 2016 году, в этом году потратил больше времени на оскорбления, подстрекательство к расовой розни и жалобы на свои личные обиды, чем на разработку подробных планов помощи рабочим. Его гипербола - например, предупреждение о надвигающейся Великой депрессии - лишена серьезности. И его ностальгическая ревизионистская трактовка управления экономикой в первом сроке игнорирует тот факт, что его главная инициатива - огромная налоговая скидка - сделала гораздо больше для обогащения богатых, чем рабочих американцев.

Президент Джо Байден посвятил свою внутреннюю повестку дня восстановлению экономической справедливости и пытался возродить производство и отремонтировать разрушающуюся инфраструктуру страны. Но его большие расходные планы помогли спровоцировать инфляцию, которая причинила боль многим американцам. И он часто казался упрекающим избирателей за то, что они не дают ему заслуженного кредита за свои законодательные успехи, когда они борются в трудные времена.

Харрис пока говорила только в самых общих терминах о том, как она будет снижать цены и убеждать американцев в том, что сравнительно здоровая экономика вот-вот начнет работать на них. Вице-президент находится на волне эйфории в своей партии и ликвидировала опросы Байдена против Трампа. Но она все еще сталкивается с опасным путем.

В качестве фактического инцидента в этой гонке Харрис уязвима для любых внезапных сдвигов в экономической конъюнктуре. Трамп сразу же объявил "Краш Камалы" после однодневного падения фондовых рынков на прошлой неделе. Он не был так шумным, как фондовые рынки восстановили большую часть своих потерь с тех пор. Но противоречивые экономические сигналы создают основу для трудных месяцев для вице-президента. В один только вторник новая статистика показала, что индекс производительских цен, измеряющий оптовую инфляцию, замедлился в июле. Но в то же время, Home Depot предупредила, что потребители становятся все более пессимистичными.

Голосующие ищут большей ясности в экономике, и они могут начать получать ответы на этой неделе, поскольку динамика трансформированной кампании вынуждает Трампа и Харрис быть конкретными. Лагерь республиканского кандидата спешит связать своего нового оппонента с perceived failures Байдена, прежде чем Харрис получит шанс определить себя.

"Трудящиеся американцы страдают из-за опасно либеральных политик администрации Харрис-Байдена", - заявило в заявлении, объявляющем о выступлении Трампа в Ашвилле, Северная Каролина, в среду afternoon. "Цены невероятно высоки, и стоимость жизни резко возросла - оставив тех, кто живет на фиксированный доход, в неведении о том, как они смогут позволить себе базовый уровень жизни в будущем".

Харрис быстро заполняет неопределенность в отношении того, как она будет управлять экономикой из Овального офиса. Вице-президент часто путешествовала, чтобы поддержать политики администрации Байдена-Харрис в последние четыре года, но еще не наложила свой личный отпечаток на политику. Она будет рядом с президентом в четверг в пригороде Мэриленда для их первого официального совместного появления после того, как он покинул гонку, где они обсудят шаги, которые они предпринимают для снижения цен для американского народа. На следующий день Харрис выступит с крупной речью в Роли о своих экономических планах, которые, по словам ее кампании, будут адресованы снижению затрат для семей среднего класса и сосредоточены на "корпоративном ценообразовании".

Трамп промахивается мимо цели

Не сложно придумать простые кампанейские темы, которые могли бы помочь Трампу вернуться после того, как его застали врасплох сменой демократов с Байдена на Харрис.

Республиканские операторы явно разочарованы тем, что бывший президент не избавился от своих личных страстей и поведения, которые отталкивают критически важных пригородных избирателей в ключевых штатах, чтобы сосредоточиться на экономике, границе и глобальных вызовах.

"Вы должны сосредоточиться", - сказал в понедельник политический комментатор CNN Скотт Дженнингс, передавая сообщение Трампу через появление с Эндрю Купером. "Вы не выиграете гонку, споря с другой кампанией о размере толпы и тому подобном, что не так уж и волнует большинство американцев. Люди все еще находятся в плохом настроении из-за страны. Люди считают, что страна вышла из колеи. Они все еще злы на цены на еду. Они все еще злы на экономическую тревогу в своей жизни".

Еще один республиканский стратег, Брэд Тодд, сказал Каси Хант из CNN во вторник, что "проблема в том, что бывший президент Дональд Трамп должен сфокусировать свое сообщение, когда он перед камерой, и он является большим, большим частью того, как кампания коммуницирует. Он должен сузить его и сфокусировать на том, что избиратели получат, если Камала Харрис победит".

Тодд повторял бывшего спикера Палаты представителей Кита МакКарти, который дал Трампу предупреждение на Fox News в понедельник: "Прекратите оспаривать размер ее толпы и начните оспаривать свою позицию".

В понедельник Трамп провел дружескую двухчасовую беседу с техническим гением Илоном Маском, в ходе которой он все же коснулся некоторых экономических вопросов, связанных с инфляцией и производством энергии. «На подходе выборы, и людям хочется услышать о экономике и о том, что они не могут купить продукты», – сказал бывший президент. Однако вскоре он начал углубляться в детали перепроектирования новых самолетов ВВС США и восхищаться количеством зрителей их прямой трансляции. Аргументы Маска по экономике были более убедительными, чем у Трампа. А на предвыборном пути вице-президент Трамп, сенатор Дж.Д. Вэнс из Огайо, сосредоточился на экономике гораздо более прицельно.

Харрис предлагает эмпатию с дозой популизма

Трехнедельный политический медовый месяц Харрис, похоже, не закончится, и он, скорее всего, получит дальнейший импульс на следующей неделе, когда в Чикаго пройдет национальный съезд Демократической партии. Это событие будет посвящено созданию образа Харрис и усилению ее обращения к американским рабочим, особенно в экономических вопросах. И она получит пользу от усилий двух самых талантливых ораторов партии, Билла Клинтона и Барака Обамы.

Президенты 42-го и 44-го созывов могли бы особенно помочь. В 2012 году Клинтон произнес захватывающую речь, четко сформулировав аргументы, которые Обама сам не смог эффективно представить во время своей кампании за переизбрание. Обама, пытаясь одновременно взять на себя ответственность за экономическое восстановление после Великой рецессии и не разозлить все еще недовольных состоянием экономики избирателей, благодарно назвал своего демократического предшественника «секретарем по объяснению вещей».

Демократы обнадежены некоторыми косвенными признаками того, что рост Харрис начал смягчать уязвимость партии в вопросе экономики. В опросе CNN, опубликованном в начале июля, до того, как Байден выбыл из гонки, экономика была самым важным вопросом для избирателей. И 51% из них доверяли Трампу в этом вопросе, а только 32% выбрали Байдена. Но в новом опросе NPR/PBS NewsHour/Marist на прошлой неделе Харрис сократила отставание от бывшего президента всего на 3 пункта по этому вопросу. Опрос New York Times/Siena College в выходные также показал, что она сократила отставание от Трампа в вопросе экономики в ключевых штатах-скакунах.

Но с тем, как Трамп ищет возможность отрицательно определить ее, особенно в вопросе экономики, Харрис должна действовать быстро.

В то время как ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолз, наслаждается нападками на Трампа – например, обвиняя его в том, что он разорил экономику плохим управлением пандемией COVID-19, – Харрис делает стратегические корректировки. Она уже разозлила Трампа, приняв его план по отмене федеральных налогов на чаевые – ход, который оба кандидата делают в борьбе за рабочих в ключевом штате Невада.

И она слегка меняет тон.

«Слушайте, наша экономика показывает хорошие показатели по многим параметрам, но цены на повседневные вещи, такие как продукты, все еще слишком высоки. Вы знаете это, и я знаю это», – сказала Харрис в Финиксе на выходных, отметив, что как генеральный прокурор Калифорнии она боролась с схемами ценового сговора. «Когда я стану президентом, я продолжу эту работу, чтобы снизить цены. Я буду бороться с большими корпорациями, которые занимаются незаконным ростом цен. Я буду бороться с корпоративными арендодателями, которые необоснованно повышают арендную плату для рабочих семей. Я буду бороться с фармкомпаниями и ограничу стоимость рецептурных лекарств для всех американцев.

«Все это говорит о том, что в отличие от Дональда Трампа, я всегда буду ставить на первое место средний класс и рабочих семей».

Эта эмпатия с ноткой популизма может помочь Харрис смягчить преимущество Трампа в самом важном вопросе выборов – особенно в жизненно важных штатах «Синий вал» Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Она надеется, что это поможет ей проложить путь в Белый дом.

Экономическая политика президента Джо Байдена и его администрации, в том числе его инициатива по налоговым льготам, критиковалась за то, что она больше благоприятствует богатым, чем рабочим американцам. Несмотря на это, Харрис пока не предоставила конкретных деталей о том, как она будет снижать цены и помогать среднему классу, если будет избрана.

Пытаясь сменить повестку дня, Харрис говорила в общих чертах о борьбе с ростом цен и снижении стоимости рецептурных лекарств для всех американцев. Однако ей предстоит задача определить свою экономическую позицию и отличить себя от perceived failures Байдена, особенно когда избиратели ищут ясности в экономических вопросах перед выборами.

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