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ПолитикаНовостиКрым

Крымские топливные хранилища в настоящее время горят.

 and  Max Becker
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Крымские топливные хранилища в настоящее время горят.

На день рождения Путина Украина решила атаковать один из его любимых регионов, незаконно аннексированный Крым. После серии атак дронов загорелся нефтяной объект в Феодосии. Дым от пожара виднелся вдоль южного побережья.

По сообщениям, украинские дроны подожгли крупное нефтяное хранилище на Крымском полуострове, аннексированном Россией. Местные власти объявили "техническую чрезвычайную ситуацию", без сообщений о жертвах. Причины инцидента не разглашались. Украинская армия подтвердила нападение на нефтяный объект в Феодосии ночью.

Телеграм-канал Baza сообщил о нескольких горящих топливных цистернах. Жители Феодосии также поделились видеороликами с пожаром в социальных сетях, виня в этом атаки дронов. Дымовые столбы от южного побережья Крыма были видны издалека.

В течение ночи по всему полуострову звучали сирены воздушной тревоги. Обстрелы и зенитный огонь были зафиксированы в портовом городе Севастополе и на российских военных аэродромах в Бельбеке и Саки. По данным Министерства обороны Москвы, в ту ночь было сбито 21 украинский дрон, 12 из которых в Крыму.

В ту же ночь Россия ответила боевыми дронами. Утром были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по различным целям. Сообщается, что обломки сбитой ракеты попали в Киев, как заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В рамках своей обороны против российского вторжения Украина часто атакует нефтяную инфраструктуру на вражеской территории, пытаясь саботировать поставки топлива. Также она регулярно атакует Крым беспилотными воздушными и морскими судами, нанося ущерб или разрушая несколько судов там. Два года назад, 8 октября, в день рождения Путина, ей удалось нанести ущерб части Крымского моста.

Инцидент с нефтяным объектом в Феодосии произошел в спорном регионе Крыма. Несмотря на заявление местных властей о "технической чрезвычайной ситуации", Украина взяла на себя ответственность за нападение на нефтяной объект в Феодосии.

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