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ПолитикаНовостиВодоснабжение

Крупнейший поставщик воды в Великобритании планирует повысить цену более чем на 50%.

Обслуживание базы клиентов из шестнадцати миллионов человек.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
При водяных инцидентах сбор образцов может оказаться полезным для более точной идентификации...
При водяных инцидентах сбор образцов может оказаться полезным для более точной идентификации источника неприятности.

Крупнейший поставщик воды в Великобритании планирует повысить цену более чем на 50%.

Водоснабжающая компания Великобритании Thames Water, обслуживающая около 16 миллионов клиентов в Лондоне и на юге страны, рассматривает возможность увеличения тарифов на воду более чем на 50% в ближайшем будущем. Компания, находящаяся в частной собственности, выразила недовольство строгими мерами по сокращению затрат, введенными регулятором Ofwat, которые, по ее мнению, отпугивают потенциальных инвесторов.

Thames Water подвергалась критике за неоднократное сброс сточных вод в реки и море, что привело к значительным финансовым обязательствам. Компания находится под наблюдением Ofwat с июля, с назначенным внешним оценщиком. Группа, в том числе британский и канадский пенсионный фонд, владеет Thames Water. Инфраструктура водоснабжения Великобритании была приватизирована в 1989 году.

Генеральный директор Thames Water Крис Уэстон объявил в среду, что повышение тарифов на воду поможет восстановить трубопроводы и сооружения для очистки воды, а также улучшить условия для домохозяйств и окружающей среды. Теперь клиенты будут нести ответственность за долгосрочный акцент на поддержание доступных цен. Уэстон также подчеркнул намерение усовершенствовать социальный тариф, чтобы больше домохозяйств могли воспользоваться его преимуществами.

Однако Ofwat ранее отклонил первоначальное предложение Thames Water о повышении тарифов на 44% и потребовал сокращения затрат.

В начале августа регулятор также наложил многомиллионные штрафы на три компании, занимающиеся водоснабжением, в том числе Thames Water. Организации были обвинены в неправильном обращении со сточными водами в течение длительного периода. Значительная часть инфраструктуры сточных вод в Великобритании все еще относится к викторианской эпохе.

Повышение тарифов на водоснабжение Thames Water может встретить критику со стороны клиентов из-за истории сброса сточных вод в реки и море. Несмотря на отказ Ofwat от предыдущего предложения о повышении тарифов на 44% и наложение штрафов за неправильное обращение со сточными водами, Thames Water утверждает, что повышение тарифов необходимо для улучшения инфраструктуры и сооружений водоснабжения.

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