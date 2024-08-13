Кровавый секрет Курска: почему битва попала в Путина

Украинский сюрприз в Курске шокировал Кремль. Он не только militärisch veränderte die Situation, sondern auch politisch und psychologisch hart getroffen Putin - aus zwei historischen Gründen.

Новости стали катастрофой для Владимира Путина: его война агрессии достигла своей собственной страны. 130 000 россиян бегут, и продвижение украинцев в российском регионе Курск все еще не остановлено почти через две недели. Украинский военный Telegram-канал "DeepState" сообщил о по крайней мере 44 "освобожденных" городах в Курской области.

Военные эксперты сомневаются, сможет ли это стать долговременным освобождением для Киева. Украина рискует растратить свои оборонные ресурсы и существует угроза дорогостоящего отступления в течение нескольких недель. Тем не менее, внезапная атака имеет три положительных последствия для Украины: военное, политическое и психологическое.

Внезапно, импульс для Киева снова

Во-первых, внезапная атака меняет военную ситуацию в пользу Украины. Россия может быть вынуждена отозвать войска и вооружение с фронта Донбасса, где недавно войска Путина получили преимущество. Одновременно Украина получает новые буферные зоны в районах, откуда Россия запускала атаки. Прежде всего, Россия теперь становится полем битвы сама по себе. Командующий украинской армии Алексей Сырский "переместил войну на территорию агрессора", с гордостью заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во-вторых, Украина получает политическое пространство для маневра с продвижением в Россию. С занятыми территориями внезапно появляется козырь, который может оказаться важным в переговорах - например, для обмена своими потерянными территориями. Киев также сигнализирует своим войскам, украинскому населению и западным союзникам, что атакованная страна может вернуть инициативу. Это должно поднять мораль, так как Украина внезапно меняет нарратив проигранной войны. По словам Зеленского, России теперь придется "принудить" к миру. В обращении он заявил: "Если Путин так хочет воевать, Россия должна быть принуждена к миру".

Все началось с "Курска"

Третий эффект направлен на баланс власти в России. Украинский кавалерийский трюк не только выставляет российские слабости на всеобщее обозрение, но и имеет потенциал для дестабилизации ситуации в Кремле. Оппозиционная газета "Мoscow Times" сообщает, цитируя инсайдеров, что Путин "в ярости". Внезапная атака стала "шоком для российской армии и Кремля". То, что Украина смогла захватить площадь в 1000 квадратных километров с тысячами солдат и взять в плен российских солдат, подрывает авторитет руководства в Москве, которое, похоже, больше не может гарантировать безопасность своего собственного населения. Сам Путин описывает продвижение украинских войск как попытку дестабилизировать ситуацию в России, враг хочет "сеять раздор".

Целенаправленно украинцы выбрали город Курск в качестве цели своей атаки. Для России Курск - это высокосимволическое, чувствительное место. Зеленский предсказал поражение России в войне в Украине историческим сравнением. "Сегодня исполняется 24-й день рождения Курской катастрофы", - сказал Зеленский, имея в виду российскую атомную подлодку "Курск", затонувшую в Баренцевом море 12 августа 2000 года, всего через несколько недель после начала первого президентского срока Владимира Путина. Кажущаяся бесчувственность нового лидера потрясла Россию. "Это был символический старт его правления", - сказал Зеленский. Относительно украинской атаки в российском регионе Курск Зеленский пророчествовал: "Мы уже видим: Курск - это конец Путина. Катастрофа его войны".

Там, где Россия отразила нацистов

Выбор Курска в качестве цели атаки также задевает более глубокую боль в России. Именно там, где сейчас продвигаются украинские войска, в 1944 году произошла крупнейшая танковая битва в истории. Вермахт Гитлера предпринял последнюю массированную атаку, кодовое название "Операция Цитadel". В конце концов, 863 000 советских и 203 000 немецких солдат погибли, советская армия потеряла более 6000 танков и 3000 самолетов - но они победили. С советской точки зрения, после Сталинграда Курск была величайшей и самой болезненной победой Второй мировой войны.

Курск стал стратегическим переломным моментом в германо-советской войне, вермахт finally lost the initiative there. В течение десятилетий имя Курск стояло за мифом о непобедимости России в России. Если теперь Путин терпит поражения там, это серьезно подрывает его образ непоколебимого автократа. Зеленский специально выбрал дату и место атаки - он ударил по Путину, где больнее всего.

Президент Европейского парламента, выразив солидарность с Украиной, резко осудил действия России в Курске и призвал к усилению международного давления на Путина, чтобы он уважал суверенитет Украины. В свете украинской атаки в Курске президент Европейского парламента признал во время пресс-конференции, что ситуация в Украине внезапно стала более сложной для Европейского союза, требуя переоценки его дипломатической стратегии в отношении России.

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