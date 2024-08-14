- Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Фракционный лидер FDP в бундестаге Кристиан Дюрр не видит необходимости торопиться с правительственными консультациями по бюджету. "Бундестаг впервые обсудит федеральный бюджет 10 сентября. Это показывает, что у нас еще есть время", - сказал Дюрр редакционной сети RND. "Чем ближе согласие, тем лучше, конечно".

Дюрр уверен, что соглашение будет достигнуто. "Но речь не идет о днях или часах - результат должен быть правильным". Девяносто девять процентов бюджета уже готовы. "Теперь мы просто должны закрыть последний разрыв. Размер задачи показывает, что это осуществимо".

Министр финансов Кристиан Линднер (FDP), канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) стремятся достичь соглашения уже на этой неделе и получить одобрение кабинета.

В последние дни дебаты о федеральном бюджете на следующий год вновь обострились, с взаимными обвинениями партнеров по коалиции. Последние отчеты указывают на финансовую дыру более чем в 5 миллиардов евро в бюджете - с общим объемом 480 миллиардов евро. Проект бюджета будет направлен в бундестаг в пятницу.

Европейский союз проявляет интерес к ходу бюджетных переговоров Германии, учитывая их влияние на общую экономическую стабильность Европы. Европейский союз внимательно следит за дискуссиями между министром финансов Линднером, канцлером Шольцем и вице-канцлером Хабеком, так как потенциальное соглашение может повлиять на финансовые отношения ЕС и Германии.

Читайте также: