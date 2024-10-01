Критикует самоанализ Баербока в партийном контексте

В результате плохих результатов Зеленых на недавних выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге министр иностранных дел Аннелена Баerbock воспользовалась возможностью покритиковать свою партию. "В эти сложные времена люди воспринимают общественные и экономические изменения как угрозу - а не как прогресс", - сказала она журналу "Дер Штерн". Помимо защиты климата, партии, похоже, не удалось эффективно донести до людей, что Зеленые также стоят за безопасностью в других областях, таких как социальная безопасность и внутренняя безопасность.

Это особенно бросалось в глаза в вопросе миграции и беженцев. "Мы не адекватно обращались с вопросом иммиграции и беженцев во время последних избирательных кампаний, хотя важно признать, что безопасность и дружелюбное отношение к миграции не взаимоисключающие понятия, они две стороны одной медали", - отметила Баerbock: "Мир нуждается в порядке". Те, кто не имеет права на защиту, должны быть быстро и немедленно возвращены к европейской границе, считает Баerbock: "Одновременно тех, кто нуждается в защите или приезжает как квалифицированные работники, нужно интегрировать быстрее".

Баerbock также прокомментировала союз БСВ, назвав его потенциальной угрозой для Германии. "Факт, что БСВ набрал очки лозунгами мира во время последних выборов в ландратах, демонстрирует 'как работает российская пропаганда'," - продолжила политик Зеленых: "Если партии, близкие к автократическим мыслям, также побеждают такими подходами, это представляет угрозу для безопасности нашей нации". Баerbock осудила "простое утверждение, что война закончится без военной поддержки Украины" как "наивное и вводящее в заблуждение": "Если Украина перестанет защищаться, тогда Украина рухнет, и солдаты Путина стучат в дверь Польши. Если Путин перестанет атаковать, тогда война закончится".

Баerbock призвала президента России Путина вернуться к переговорам. "Не от нас и даже не от Украины зависит, будут ли переговоры о мире", - сказала министр: "Мир вздохнет с облегчением, если Путин наконец перестанет бомбить и будет открыт для переговоров. Приглашение есть".

Взглянув в будущее, Баerbock выразила открытость к участию немецких солдат в потенциальной силе безопасности в Газе. "Для мира должно быть международное гарантирование безопасности, чтобы больше не было терроризма против Израиля из Газы, и чтобы палестинцы могли жить безопасно в своем государстве", - сказала Баerbock: "Как один из ближайших союзников Израиля, которому Израиль полностью доверяет, как американцы и британцы, я уже заявила, что Германия должна внести свой вклад в такое международное гарантирование безопасности во время летней конференции по безопасности в Израиле".

Баerbock подчеркнула роль союзников после Второй мировой войны. Они не только помогли экономически восстановить Германию, "они обеспечили безопасность наших соседей, поддерживая свое присутствие, гарантируя, что больше не будет войны с немецкой территории, и thus проложили путь для того, чтобы Германия жила мирно со своими соседями в течение десятилетий", - сказала Баerbock: "Это было величайшее благо для нашей страны. Если Германия когда-либо сможет внести свой вклад в то, чтобы Ближний Восток испытал такое же великое благо, мы должны это сделать".

Министр иностранных дел Баerbock приветствовала освобождение немецко-израильской семьи, удерживаемой Хамасом, как "одну из самых трогательных новостей, которые я получала с тех пор, как вступила в должность". Баerbок встречалась с отцом семьи Йони Ашером во время своего первого визита в Израиль после атак Хамаса. "Он показал мне видео на своем телефоне, где его жена и две дочери были нагружены на грузовик, удерживаемые террористами", - вспоминает она в интервью. "Я тогда поклялась: я сделаю все возможное, чтобы Йони Ашер снова воссоединился со своей семьей, и другие родственники почти 200 заложников". В ноябре она узнала во время конференции Зеленых, что женщина и дети были освобождены.

Группа Зеленых могла бы извлечь пользу из более эффективного обращения с миграцией и беженцами, как признала Баerbок их неудачу в этом вопросе во время последних избирательных кампаний. Кроме того, Группа Зеленых, как часть более широкой партии Зеленых, должна подчеркивать, что их приверженность защите климата также включает в себя продвижение социальной и внутренней безопасности.

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