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Критикуя распределение средств иностранцам, сотрудник уборной выражает свое недовольство.

 and  Alex Stellmacher
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Критикуя распределение средств иностранцам, сотрудник уборной выражает свое недовольство.

С момента вторжения России на Украину в Германии наблюдается рост числа иностранцев, получающих базовую социальную помощь. Председатель BSW Сахра Wagenknecht расценивает это как "разочаровывающую статистику". Представитель профсоюза приводит веские причины этой тенденции.

Примерно 50% получателей базовой социальной помощи не являются гражданами Германии. В отчете правительства, подготовленном по запросу BSW, указано, что из 5,6 миллионов получателей в мае около 2,7 миллиона были иностранными гражданами.

Представитель немецкого профсоюзного объединения DGB Анья Пил призывает к открытому диалогу. "Беженцы из-за войны не могут контролировать свою ситуацию, и базовая социальная помощь доступна только признанным беженцам". Пил добавила, что получение языковых навыков, признание квалификации и трудоустройство - сложный процесс для беженцев, что приводит к улучшению их уровня занятости по мере их пребывания в стране. Кроме того, Пил отметила, что около 20% из примерно 4 миллионов трудоспособных получателей базовой социальной помощи имеют работу, но все еще полагаются на государственные надбавки из-за низкой зарплаты.

С другой стороны, Wagenknecht обвинила правительство в том, что в мае более 700 тысяч украинцев, более 700 тысяч человек из Сирии и Афганистана получали базовую социальную помощь. Она заявила, "Процветающее социальное государство не может принять всех. То, что почти половина получателей базовой социальной помощи теперь имеют иностранные паспорта, свидетельствует о неэффективности миграционной и интеграционной политики Германии и приводит к снижению популярности базовой социальной помощи".

По данным последней статистики правительства, уровень занятости среди беженцев улучшился по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на июль 2024 года, в Германии работают 266 тысяч украинских беженцев. Среди беженцев из восьми основных стран, предоставляющих убежище, занято 704 тысячи человек, как заявил канцлер Олаф Шольц. Это на 71 тысячу человек больше, чем в предыдущем году.

Озабоченность Сахры Wagenknecht по поводу получения иностранцами базовой социальной помощи связана с тем, что более 700 тысяч украинцев и более 700 тысяч человек из Сирии и Афганистана используют эти средства, что составляет значительную часть "денег граждан", потраченных на неграждан Германии. Несмотря на улучшение уровня занятости, около 20% трудоспособных получателей базовой социальной помощи по-прежнему полагаются на государственные надбавки из-за низкой зарплаты.

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