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ПолитикаНовостиКоалиция светофоров

Критики в области здравоохранения выражают обеспокоенность по поводу воспринимаемой "тактики скорби" в управлении коронавирусом.

Отсутствуют достаточные меры безопасности

 and  Yaroslav Smith
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Оценить эффективность процедур, связанных с пандемией, особенно в учреждениях длительного ухода, крайне важно.

Критики в области здравоохранения выражают обеспокоенность по поводу воспринимаемой "тактики скорби" в управлении коронавирусом.

В ходе дискуссии о политике светофора и коронавирусом некоторые группы защиты пациентов выражают обеспокоенность тем, что важные вопросы могут быть упущены из виду. Они сосредоточены на безопасности жителей домов престарелых и обязательной вакцинации.

Еуген Брыш, член правления Фонда защиты пациентов Германии, критикует коалицию "светофор" за то, что она может превратить борьбу с коронавирусом в "катастрофу". Брыш считает, что ошибки допустимы, но не тогда, когда отказываются учиться на них. Он призывает критически переоценить меры против коронавируса в домах престарелых, считая, что защита жителей была недостаточной.

Ранее аналогичные взгляды высказывала Дiakonia, призывая обратить внимание на влияние кризиса коронавируса на уход за пожилыми людьми. По их словам, временное обязательное вакцинирование сотрудников нанесло долгосрочный ущерб.

Брыш также предлагает пересмотреть ранее принятое решение об обязательной институциональной вакцинации в Бундестаге. Он утверждает, что политическая популярность идеи о том, что вакцинированные individuals не могут передавать вирус, является ложной.

Брыш также ставит под сомнение отсутствие адекватных стратегий тестирования и дополнительного персонала в домах престарелых, учитывая, что многие медицинские работники были безработными в то время.

В настоящее время внутри коалиции "светофор" существует разногласие по поводу управления политикой коронавируса. В отличие от предложений SPD о создании гражданского совета с случайно отобранными участниками, FDP требует парламентской комиссии расследования в Бундестаге. В ответ руководитель фракции FDP Стефан Томе заявил, что партия "не доступна" для гражданского совета, предлагаемого SPD.

Решение коалиции "светофор" сохранить обязательную институциональную вакцинацию критикуется Еугеном Брышем, который считает, что оно игнорирует возможность ложности идеи о том, что вакцинированные individuals не могут передавать вирус. Кроме того, Брыш ставит под сомнение отсутствие адекватных стратегий тестирования и дополнительного персонала в домах престарелых во время пандемии, подчеркивая разногласия внутри коалиции.

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