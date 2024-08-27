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Критики Трампа возобновляют свои обвинения

 and  Vladimir Milov
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Трамп представляет собой многочисленные правовые процессы, заведенные против него, как политически...
Трамп представляет собой многочисленные правовые процессы, заведенные против него, как политически мотивированные.

Критики Трампа возобновляют свои обвинения

Расследование, возглавляемое командой спецпрокурора Джека Смита против бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в манипулировании выборами, продолжается с полной силой. Они ответили на решение Верховного суда по иммунитету, переформулировав обвинительное заключение, сохраняя свои обвинения без отступления.

Федеральное дело против Трампа теперь включает пересмотренное обвинительное заключение, которое было изменено в ответ на решение Верховного суда от начала июля, где большинством голосов было принято решение в пользу иммунитета Трампа за определенные официальные действия. В свете этого исторического судебного решения Смит и его команда были вынуждены перестроить обвинительное заключение, чтобы дело продолжало двигаться вперед.

Измененная версия обвинительного заключения короче и исключает определенные части, такие как ссылки на взаимодействия Трампа с Министерством юстиции. Основное внимание теперь уделяется его действиям как кандидата до выборов 2020 года, а не во время его президентства.

Обвинения в сговоре

Первоначальные обвинения против него остаются прежними. Трамп обвиняется в сговоре с целью обмана США, а также в сговоре с целью воспрепятствования официальному разбирательству. Пересмотренное обвинительное заключение демонстрирует "готовность обвинения признать и следовать указаниям Верховного суда", заявил Министерство юстиции США.

Новое обвинительное заключение было подготовлено вновь назначенным Большим жюри, согласно заявлению представителя Министерства юстиции. Жюри изучает, достаточно ли доказательств, представленных обвинением, для вынесения обвинительного приговора. Обвинение в том, что Трамп, будучи президентом, оказывал давление на Министерство юстиции для отмены результатов выборов, больше не фигурирует в новом обвинительном заключении. Верховный суд явно указал в своем решении, что президент обладает абсолютным иммунитетом в данной ситуации.

В заявлении на своей платформе Truth Social Трамп выразил желание, чтобы все дело было прекращено из-за решения Верховного суда об иммунитете. Он заявил, что "Смит просто перестроил то же дело, чтобы обойти решение Верховного суда".

Похожие обвинения в Джорджии

Поддержники Трампа штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года. Перед нападением Трамп пытался подорвать результаты выборов 2020 года на нескольких уровнях и пытался переиграть свое поражение от демократа Джо Байдена. Трамп был обвинен в федеральных преступлениях в Вашингтоне, округ Колумбия, и похожее обвинение было предъявлено ему в штате Джорджия.

Адвокаты Трампа успешно откладывали и избегали эти, а также другие правовые процедуры против него в течение месяцев. Эксперты считают, что судебный процесс в Вашингтоне вряд ли состоится до президентских выборов в ноябре.

Однако в Нью-Йорке республиканец был признан виновным в конце мая за ложное документирование выплат за молчание порнозвезде. Приговор еще не объявлен. Трамп в настоящее время обжалует вердикт. Республиканец продолжает утверждать свою невиновность во всех процессах и считает расследования против него попыткой политических противников заставить его замолчать.

Новое обвинительное заключение, подготовленное вновь назначенным Большим жюри, рассматривается Комиссией, согласно заявлению представителя Министерства юстиции. Несмотря на то, что пересмотренное обвинительное заключение исключает определенные аспекты, такие как взаимодействия Трампа с Министерством юстиции, Комиссия сохраняет первоначальные обвинения против Трампа, в том числе сговор с целью обмана США.

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