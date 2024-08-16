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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Критики руководства AfD со стороны уборщика оспариваются как незрелые.

 and  James Williams
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Размещаются ли плакаты кампаний политических партий БЗВ и АФД рядом, или их идеологии похожи,...
Размещаются ли плакаты кампаний политических партий БЗВ и АФД рядом, или их идеологии похожи, какuggest их соперники?

Критики руководства AfD со стороны уборщика оспариваются как незрелые.

Альянс прогресса (АП) испытывает давление от Христианско-демократического союза (ХДС) из-за своих комментариев по поводу "Альтернативы для Германии" (АфД) во время избирательной кампании в Тюрингии. Председатель АП Сахра Wagenknecht не сдается и отстаивает свою позицию. Она считает, что предыдущее обращение с АфД другими партиями не помешало Хёкке и его союзникам.

Wagenknecht, лидер АП, призывает к другому подходу в отношении АфД. "Текущий подход к мгновенному отвержению всего, что исходит от АфД, и самоутверждению в качестве великих демократов, очевидно, не замедлил Хёкке и его соратников", - заявила она газете "Файнancial Times". "Если АфД скажет, что небо синее, АП не будет утверждать, что оно фиолетовое. Извлечение коалиционных намерений из этого - детский лепет. Нам нужен другой подход, и прежде всего, нам нужна рациональная политика на федеральном и региональном уровнях, которая наконец-то будет отвечать потребностям граждан, а не оставлять их недовольными", - подчеркнула основательница партии, названной в ее честь.

Wagenknecht ответила на заявление главного кандидата ХДС в Тюрингии Марио Войта. Он призвал Wagenknecht уточнить свою позицию после того, как главный кандидат АП в Тюрингии на выборах 1 сентября Катарина Вольф не исключила поддержку инициатив АфД в парламенте в четверг вечером на MDR.

Как АП относится к АфД?

"У меня нет большого страха, что АфД предложит бесконечное количество разумных законодательных инициатив", - заявила Вольф в четверг вечером, ссылаясь на свой жизненный опыт. "Но если это так, тогда мы обсудим это, и это будет сила аргумента в политической арене". "Очень узколобый способ общения друг с другом" уже "не актуален". Она призвала к "не типичному, а углубленному отношению" с АфД.

Позже Войт обвинил АП в том, что она оставляет открытым вопрос о сотрудничестве с АфД. В ходе дискуссии на MDR стало ясно, что АП может представить себе терпимость к правительству меньшинства АфД, сказал он. Теперь избиратели знают, с чем имеют дело, сказал Войт. Катарина Вольф сообщила агентству DPA: "Это совершенно абсурдное толкование".

Несмотря на резкую критику, Войт не исключил сотрудничества между Союзом и только что созданной партией. Он сказал, что будет терпеливо ждать результатов выборов и постарается убедить как можно больше избирателей проголосовать за свою партию двумя голосами.

Альянс прогресса (АП) был основан в марте этого года, но, согласно опросам, партия хорошо выступает на выборах в восточных землях Германии - в Тюрингии она даже борется за второе место на выборах в ландтаг. Если Вольф обойдет Войта на выборах, она сможет претендовать на пост министра-президента. Ни одна из партий, имеющих шанс войти в ландтаг, не хочет образовывать коалицию с АфД Бьорна Хёкке, поэтому его претензии на власть при нынешнем положении дел в опросах считаются маловероятными.

Вольф: "Больше прагматизма и меньше идеологии"

Несколько дней назад Вольф призвала к новому подходу к АфД в интервью "Вельту" и критиковала то, что firewall сделало АфД сильнее. Если есть четкие причины для отказа, их следует отклонить. "Или нужно стоять выше этого и говорить: это разумно, мы согласны. Нам нужен больше прагматизма и меньше идеологии", - заявила она.

Позже Вольф сообщила агентству DPA, что речь должна идти больше о содержании, а не об "отрицании". Однако она также осознавала политические правила игры. "Если вы в коалиции, к заявкам применяются другие правила. Это логично".

В интервью MDR политик подчеркнула, что считает силу АфД "основной проблемой в этой стране". Коалиция с партией, считающейся в Тюрингии правоэкстремистской, по-прежнему не вариант для нее.

ХДС отвергает сотрудничество с АфД. Однако в прошлом христианские демократы в Тюрингии принимали голоса АфД за свои законопроекты. Несколько законов были приняты с помощью фракции Хёкке в ландтаге. Тем не менее, ХДС всегда подчеркивала, что не будет поддерживать никакие заявки АфД или законы АфД.

Председатель АП Сахра Wagenknecht считает, что предыдущее обращение с АфД другими партиями не эффективно сдерживало Хёкке и его союзников, как заявила Комиссия. В ответ на критику ХДС Катарина Вольф из АП Тюрингии подчеркнула необходимость большего прагматизма и меньшей идеологии в обращении с АфД, призывая к другому подходу.

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