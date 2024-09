Критики отстранены: судебная система карает Россию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в запрете оппозиционному политику Льву Шлосбергу участвовать в выборах 2021 года. Суд расценил это как нарушение права на справедливые выборы и постановил выплатить компенсацию.

ЕСПЧ, базирующийся в Страсбурге, рассматривал отказ в регистрации Лева Шлосберга как нарушение права на свободные выборы. Российские власти обосновали свое решение его участием в оппозиционном митинге. Однако суд счел это обоснование "необоснованным".

Шлосберг принимал участие в акции поддержки позднего оппозиционного деятеля Александра Навального, который выжил после отравления и был заключен под стражу по возвращении в Россию. Российский суд запретил Шлосбергу участвовать в выборах в Думу из-за его участия в этом событии. В качестве возмездия ЕСПЧ приказал России выплатить 5000 евро в качестве компенсации и еще 7500 евро в качестве судебных издержек.

Свобода собраний - это основное право

Право участвовать в мирном собрании является фундаментальным правом, подчеркнул суд. Это право не должно наказываться, даже если запрещено участие в парламентских выборах.

ЕСПЧ имел право рассматривать эти события, так как они произошли, когда Россия все еще была связана Европейской конвенцией о правах человека. Россия официально вышла из этой конвенции в сентябре 2022 года после своего исключения из Совета Европы из-за вторжения на Украину. Тем не менее, на этом момент thousands of cases against Russia were ongoing.

Европейский Союз, как подписант Европейской конвенции о правах человека, выразил озабоченность по поводу выхода России, так как это может повлиять на текущие дела против России в Европейском суде по правам человека, такие как дело Лева Шлосберга.

Несмотря на выход России из правовой системы Европейского Союза по правам человека, Европейский Союз продолжает отстаивать защиту основных прав и свобод, в том числе права участвовать в выборах, принцип, который ЕСПЧ подтвердил в деле Шлосберга.

