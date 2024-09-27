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Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы

Бизнес-руководители из Германии резко критикуют предложенный новый пенсионный план, называя обязательство сохранить уровень пенсии на уровне 48% к 2039 году "короткозорким и нереалистичным" в свете демографических сложностей. Президент Ассоциации работодателей Райнер Дюльгер выразил эти мнения в пятницу. Он подчеркнул, что молодые люди и работодатели понесут основной удар, делая занятость "все менее привлекательной".

В ходе первого чтения в парламенте в пятницу Бундестаг обсуждал "Рентенпакет II", предложенный федеральным министром труда Hubertus Heil. Эта пакет мер направлен на обеспечение уровня пенсии в размере 48% от средней зарплаты до 2039 года и введение пенсионной системы, поддерживаемой акциями, под названием "Generationenkapital". Дальнейшие прибыли от этого капитала позже будут использоваться для финансирования пенсионных выплат.

Однако в коалиции продолжаются дискуссии о стоимости пенсионной реформы. Согласно проекту закона, с 2028 года начнутся "более сильные, но приемлемые" повышения взносов. К 2045 году ставка взносов может вырасти до 22,7%. Ожидаемые доходы от "Generationenkapital" могут снизить это до 22,3%. Текущая ставка пенсионных взносов в настоящее время колеблется...

Критика со стороны немецких бизнес-лидеров в отношении пенсионного плана, похоже, указывает на обеспокоенность состоянием экономики, поскольку они считают предлагаемый уровень пенсии в 48% к 2039 году сложным в свете демографических сложностей страны. Несмотря на эти сложности, правительство продолжает продвигать реформу, ожидая "более сильного, но приемлемого" роста взносов начиная с 2028 года.

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