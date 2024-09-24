Кристаллизирующаяся ситуация в Ливане усиливает потенциальные угрозы попыткам Байдена предотвратить более широкий конфликт.

В преддверии своей последней значительной речи в Организации Объединенных Наций во вторник, проблема бросает тень на любые попытки укрепить международную дипломатическую запись Байдена. Без ближайшего решения о перемирии в Газе Байден сталкивается с возрожденным вниманием к его управлению почти годовым спором.

Представители Белого дома выражали беспокойство в выходные, когда израильские самолеты наносили удары по целям в Ливане, в то время как «Хезболла» запускала ракеты и дроны в северном Израиле. В то же время Байден общался с лидерами Азиатско-Тихоокеанского региона в Делавэре. Белый дом внимательно следил за ситуацией из Уилмингтона.

Официальные лица в команде Байдена квалифицируют угрозу эскалации как реальную и серьезную, и они находились в постоянном контакте с израильскими официальными лицами, как они подтвердили в понедельник.

«Угроза эскалации реальна; она была таковой с 7 октября. Есть случаи, когда она более очевидна, чем другие. Я считаю, что мы находимся в одном из таких случаев, когда она более очевидна», - сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выражая озабоченность эскалацией в Среднем Востоке в воскресенье, Байден тем не менее сохранил веру в осуществимость соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое американские официальные лица считают, что оно поможет снизить напряженность в регионе.

«Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт. И мы все еще работаем над этим», - сказал он журналистам в Белом доме.

Однако его уверенность, похоже, ослабевает среди официальных лиц администрации в том, что решение может быть достигнуто до окончания срока полномочий Байдена.

За последний год Байден и его высшие официальные лица в сфере безопасности пытались предотвратить превращение конфликта в Газе в более широкую региональную войну, с особым вниманием к северной границе с Ливаном.

Амос Хохштейн, старший советник Белого дома, последние месяцы посвятил предотвращению возникновения второго фронта на северной границе, даже недавно совершив поездку, чтобы предотвратить более широкое обострение между Израилем и «Хезболлой».

Несмотря на многочисленные попытки, не было высокоуровневых переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и Байден не планирует встречаться с ним во время его визита в США в конце этой недели.

Салливан сказал журналистам в субботу, что несмотря на «острую» угрозу эскалации, остаются возможности снизить напряженность.

«Мы также действительно верим, что есть четкий путь к достижению прекращения боевых действий и устойчивого решения, которое сделает людей по обе стороны границы чувствовать себя в безопасности, и мы сделаем все возможное, чтобы этого достичь», - сказал Салливан.

Продолжающиеся политические tensions в Среднем Востоке, в частности между Израилем и его соседями, сосредоточили значительное внимание на дипломатии Байдена в регионе. Его команда активно работает над предотвращением эскалации и продвижением прекращения огня, признавая угрозу как реальную и серьезную.

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