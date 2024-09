Крепость под сопротивлением: до краха Вулдар

Российские силы захватили восточный украинский город ВугледарПо данным российских СМИ и местных блогеров, российские войска взяли под контроль восточный украинский город Вугледар. Как заявил про-российский военный блогер Юрий Подоляка, "российские подразделения проникли в Вугледар - началось наступление на город". Другие про-российские военные корреспонденты сообщают об наступлении. По данным российских государственных СМИ, город Донетчины окружён, и бои продолжаются к востоку от населённого пункта. Военный эксперт Рейснер рассказывает ntv.de, что российские войска продвигаются к городу с нескольких направлений, как клещи. "Вугледар рискует быть окружённым. Можно предположить, что 72-я механизированная бригада, вооружённая танками и боевыми машинами, не сможет удерживать контроль над территорией."

08:59 Ночные российско-украинские дроныПо данным российских отчётов, российская ПВО сбила 13 украинских дронов за ночь. Шесть из них были сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями, ещё один - над Брянском. Украинские Воздушные силы заявляют, что Россия атаковала Украину 81 дроном и 4 ракетами накануне, из которых 79 были сбиты или принуждены к аварийной посадке. Первые сообщения свидетельствуют об отсутствии жертв и ущерба.

08:17 Дания призывает союзников открыть возможности для дальнобойных атак против РоссииПремьер-министр Дании Метте Фредериксен призывает союзные страны ослабить ограничения на использование дальнобойного западного вооружения против России. "Давайте положим конец этому спору о "красных линиях", - предлагает она Bloomberg. Она добавляет, "Самая важная "красная линия" уже была пересечена - когда Россия вторглась в Украину". Фредериксен настаивает, что никто из России не должен диктовать, что правильно в НАТО, Европе или Украине.

07:38 Тела погибших российских солдат хоронят, чтобы сэкономить деньгиПо данным телефонного звонка, обнародованного украинской военной разведкой, тела погибших российских солдат хоронят и объявляют пропавшими без вести, чтобы сократить дорогостоящие выплаты их семьям. "Их устраняют на поле боя, бои продолжаются, жарко, они начинают вонять, так что мы их там и хороним, и они считаются пропавшими без вести", - говорит мужчина жителю российской Белгородской области в телефонном звонке, сообщённом Kyiv Independent. Компенсация за каждого погибшего солдата якобы составляет от $67,500 до $116,000.

06:59 Россия не проявляет признаков желания заключить мирное соглашениеВ то время как украинский президент Зеленский продвигает свой "план победы" в США, Россия не проявляет интереса к урегулированию конфликта. "Кремль продолжает открыто демонстрировать своё нежелание вести переговоры о мире, не предполагающие полной капитуляции украинского правительства и уничтожения украинского государства", - пишет Институт изучения войны (ISW). Высокопоставленные российские чиновники выразили своё несогласие с участием в следующем мирном саммите, а пресс-секретарь Кремля Песков ещё раз заявил, что Россия не готова вести переговоры ни о чём, кроме капитуляции Украины. "ISW продолжает оценивать, что Кремль не заинтересован в настоящих мирных переговорах с Украиной и будет упоминать "план мира" и "переговоры" только для того, чтобы оказать давление на Запад, чтобы принудить Украину к уступкам в отношении её суверенитета и территориальной целостности".

06:27 Зеленский считает, что жёсткие меры США могут прекратить российскую агрессию быстрееУкраинский президент Владимир Зеленский считает, что жёсткие меры американского правительства могут прекратить российскую агрессию против Украины быстрее. "Теперь, в конце этого года, у нас есть настоящая возможность укрепить сотрудничество между Украиной и США", - написал он в посте в своём Telegram-канале после встречи с bipartisan американской конгрессменской делегацией. Зеленский в настоящее время находится в США для участия в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и продвижения своего "плана победы" перед американским правительством.

05:44 Подростки подожгли вертолёт Ми-8 в ОмскеДва подростка подожгли вертолёт Ми-8 на российской авиабазе в Омске в прошлую субботу, используя коктейль Молотова, сообщает Telegram-канал Baza. 16-летних later arrested and reportedly confessed to accepting $20,000 via Telegram to carry out the attack. The helicopter suffered significant damage, as media reports indicate. This incident follows a similar attack on September 11, when two young boys set fire to a Mi-8 helicopter at the airport in Noyabrsk, Tyumen region. Acts of sabotage, including train derailments, have been occurring frequently in various Russian regions. В январе украинская военная разведка (ГУР) заявила, что некоторые российские железные дороги были атакованы "неизвестными врагами режима Путина".

04:44 Г7 рассмотрит возможность поставок Украине дальнобойных ракетМинистры иностранных дел стран G7 на понедельник запланировали обсудить возможность поставок Украине дальнобойных ракет, способных поразить территорию России, сообщает главенствующий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он раскрыл эту информацию во время параллельной встречи Генеральной Ассамблеи ООН. Также сообщается, что Россия получает новое вооружение, в том числе иранские ракеты, несмотря на неоднократные опровержения Тегерана.

23:50 Жертвы после российских нападений на Запорожье Российские силы провели очередную серию нападений на юго-восточный украинский город Запорожье во вторник вечером. По словам губернатора региона Ивана Федорова, погиб один человек. Официальный представитель города, беседуя с государственным вещателем Suspilne, упомянул о пяти раненых, в том числе 13-летней девочке. По меньшей мере 23 человека получили ранения в предыдущих нападениях на город, и несколько человек были ранены накануне вечером. Федоров сообщил в Telegram, что в последнем нападении были разрушены два дома, но не уточнил, какое оружие было использовано. Российские силы также атаковали инфраструктуру в городе, вызвав пожар, который спасательные службы потушили без жертв.

00:39 Украинская армия испытывает давление в Покровске Украинская армия продолжает испытывать давление на востоке страны, согласно вечернему обновлению. "Ситуация в Покровске и Курахове остается нестабильной", - сообщает Генеральный штаб в Киеве. Из 125 российских атак вдоль линии фронта более 50 были проведены в этом секторе. "Основной фокус врага был на Покровске", - уточняет командование украинской армии. Несмотря на то, что независимые аналитики приписывают украинцам замедление российского наступления на стратегически важный Покровск, ситуация остается рискованной для защитников вблизи Курахова южнее. Прорыв российских войск в районе горнодобывающего города Хирнык угрожает окружающим подразделениям. Аналогичная тактика обхода замечена еще южнее, в районе города Вугледар, который российские войска не смогли захватить прямыми атаками.

00:01 Американский заключенный получил 6 лет в России за попытку похищения ребенка Гражданину США был вынесен шестилетний тюремный срок в России за попытку вывезти из страны своего российского сына без согласия матери, сообщают российские правовые органы. Суд в Калининграде признал мужчину виновным в попытке "похищения ребенка" и приговорил его к отбытию наказания в исправительной колонии. Согласно приговору, гражданин США пытался вывезти своего 4-летнего сына из России в июле 2023 года. "Без согласия матери он пытался вывезти ребенка из страны", - заявил суд на Telegram. Он был задержан пограничниками, пытаясь пересечь границу с Польшей через лесной участок. На фоне конфликта в Украине tensions между США и Россией особенно высоки.

22:44 Россия сообщает о жертвах после атаки на Белгород Атака на российский поселок возле украинской границы привела к гибели трех человек, согласно местным властям. Поселок Архангельское, расположенный в пяти километрах от границы, был "атакован украинской армией" в понедельник, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на Telegram. Погибли несколько взрослых и подросток, и есть двое раненых, в том числе ребенок, сказал губернатор.

21:35 Зеленский благодарит Шольца за поддержку Германии после встречи в Нью-Йорке После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Германии. "Мы глубоко благодарны Германии за ее поддержку", - написал Зеленский в твиттере. "Вместе мы спасли бесчисленное количество жизней, и мы определенно можем сделать больше, чтобы укрепить безопасность на всей европейской континенте". Шольц, однако, повторил позицию немецкого правительства по поводу отказа поставлять Украине современное вооружение.

20:52 Forbes: как единственный российский авианосец разваливается, а экипаж отправляется на войну Россия имеет только один авианосец, "Адмирал Кузнецов", который получил много внимания из-за своих ограниченных развертываний со времени своего запуска в 80-х годах, а также множества проблем. Теперь Forbes сообщает, что солдаты из экипажа "Адмирала Кузнецова" численностью 15 000 человек присоединяются к конфликту в Украине, не на своем авианосце, а в составе своего собственного батальона. Это один из способов удовлетворить ежемесячные потребности России в новобранцах, которые Forbes оценивает в 30 000 новых бойцов в месяц. В то же время "Адмирал Кузнецов" якобы деградирует и может стать постоянным обитателем побережья Мурманска, где он находится уже некоторое время.

