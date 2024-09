Кремлевский пропагандист заявляет: "Оптимальная граница лежит в Атлантическом океане"

18:00 по Москве. Телеведущий Владимир Соловьев считает, что граница России не должна ограничиваться Украиной. Он с энтузиазмом предлагает: "На мой взгляд, идеальная граница - Атлантика. Естественная граница." Соловьев, кремлевский пропагандист, видит перспективы для наших войск в европейских городах, таких как Берлин, Лиссабон, Мадрид, и даже с ностальгией вспоминает Париж. При упоминании нехватки русского населения он отвечает: "Белорусские братья на нашей стороне." В противном случае, можно было бы рассмотреть Китай как альтернативу.

20:01 по Москве. Волонтеры из Великобритании готовятся к зиме на УкраинеМногие украинские дома, выдержавшие обстрелы, теперь лишены окон - серьезная проблема накануне зимы. Британская НГО "Утеплим Украину" решает эту проблему, отправляясь в активные зоны боевых действий и устанавливая временные окна.

19:34. В Донецке застряли шахтерыИз-за отключения электроэнергии, вызванного российскими атаками в Донецкой области, в Доброполье застряли 150 шахтеров. Об этом сообщил Михаил Волынец, глава Союза горняков Украины, как сообщает "Киевский независимый". Доброполье, город с населением около 28 000 человек до войны, находится примерно в 20 км к северу от Покровска. В последнее время российские силы целенаправленно обстреливают этот район, что приводит к перебоям в подаче электроэнергии в Доброполье и близлежащих поселениях, в том числе и на шахтах. В результате отключения электроэнергии в шахтах возникли риски газа и затопления, сообщается в отчете. Волынец добавляет, что ситуация остается "трудной".

19:08. Швеция усиливает оборону: значительное увеличение бюджета гражданской обороныШвеция планирует удвоить инвестиции в гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы лучше подготовиться к возможным столкновениям. "Уроки войны на Украине подчеркивают важность поддержания ключевых секторов общества", - заявило правительство Стокгольма. Министр гражданской обороны Карл-Оскар Бохлин подтверждает, что Швеция увеличит бюджет гражданской обороны на два миллиарда крон, в общей сложности до 8,5 миллиардов крон в этом году. К 2028 году планируется ежегодный бюджет в размере 15 миллиардов крон. "Уровень угрозы остается значительным и, как ожидается, сохранится в обозримом будущем", - заключил Бохлин.

18:39. Путин: если Запад одобрит использование Украиной дальнобойного оружия, НАТО будет "в войне" с РоссиейПрезидент России Владимир Путин заявляет, что если Запад одобрит использование Украиной дальнобойного оружия против российских целей, НАТО будет "в войне" с Россией. Путин объяснил, что это "значительно изменит характер конфликта. Это будет означать, что страны НАТО находятся в войне с Россией". Если это решение будет принято, "это будет равносильно прямому вовлечению стран НАТО в войну на Украине". Украина уже несколько месяцев просит разрешения у Запада на использование дальнобойного оружия против российских целей для предотвращения атак. Российские войска уже несколько месяцев бомбардируют инфраструктуру Украины.

18:07. Зеленский критикует китайско-бразильскую инициативу мира как "разрушительную"Президент Украины Владимир Зеленский отвергает китайско-бразильскую инициативу мира, называя ее "разрушительной и всего лишь политической декларацией". Зеленский задается вопросом: "Зачем предлагать 'вот наша инициатива', не посоветовавшись даже с нами?" Китай и Бразилия предложили провести международную конференцию по миру в мае, но не посоветовались с Киевом, в отличие от Москвы. Зеленский задается вопросом: "Какое это театральное представление?"

17:40. Украина: российская ракета поразила грузовое судноРоссийская ракета якобы поразила грузовое судно, перевозящее украинское зерно, не задев его пункт назначения - Египет. Министр иностранных дел Андрей Сибиха характеризует эту атаку как "беспрецедентное нападение на свободу мореплавания и глобальную продовольственную безопасность". Президент Зеленский и представитель украинского флота признают, что грузовое судно находилось вне установленного украинского коридора для зерна во время удара, но находилось в экономической зоне морской экономики Румынии. Представитель румынского флота отрицает, что судно находилось в территориальных водах Румынии.

17:12. Си Цзиньпин посетит Россию снова в октябреПрезидент Китая Си Цзиньпин посетит Россию в октябре, как подтвердил министр иностранных дел Китая Ван И. Си примет участие в саммите БРИКС в Казани, как заявил Ван. Ван в настоящее время встречается с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Оба лидера выражают благодарность за близкие отношения между Китаем и Россией. Си выразил желание принять приглашение Путина на саммит БРИКС, в то время как Путин отмечает прогресс в их отношениях, заявляя: "Мы будем обсуждать различные аспекты, которые успешно развиваются во время нашей двусторонней встречи".

16:35. Новая роль для генсека НАТО СтолтенбергаГенсек НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Он займет эту должность после конференции в феврале 2025 года, сменив Кристофа Хюbergen, который вступил в должность в 2022 году. Хюbergen, бывший советник канцлера Ангелы Меркель по вопросам внешней политики, уходит в отставку, а Вольфганг Ишinger продолжит работу в качестве президента совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности. Срок полномочий Столтенберга в качестве генерального секретаря НАТО истекает 1 октября, и его сменит Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов.

16:11 Три Красного Креста убиты в УкраинеПо данным украинских источников, три работника Красного Креста в Украине были убиты в результате российской атаки. Этот инцидент произошел в селе в спорном регионе Донецк, как сообщает украинский генеральный прокурор в Telegram. Двое других работников были госпитализированы, один в критическом состоянии. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в еще одном военном преступлении, заявив, что оккупирующая сила атаковала автомобили гуманитарной миссии Международного Комитета Красного Креста в Донецке.

15:45 Общественность исключена из суда против адвокатов НавальногоСудья, ведущий уголовный процесс против трех адвокатов заключенного критика Кремля Алексея Навального в Петушках, быстро удалила общественность из процесса против Вадима Кобзева, Алексея Липзера и Игоря Сергунина. Она сослалась на предупреждение полиции о потенциальных провокациях со стороны сторонников Навального. Трое адвокатов обвиняются в принадлежности к экстремистской организации - Антикоррупционному фонду, созданному Навальным.

15:18 Морское сражение в Черном мореСообщается, что Украина и Россия ведут морское и воздушное сражение в Черном море. Украинская армия заявила, что сбила российский истребитель Су-30 с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса в понедельник. Подробности операции не предоставлялись из Киева. Однако Министерство обороны России во вторник сообщило о неудачной попытке Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море с помощью быстрых моторных лодок. Российские источники заявили, что восемь из 14 лодок были уничтожены, а остальные были вынуждены отступить без потери самолета.

14:54 Украинские солдаты: "Мы устали от войны"Украинские солдаты вынуждены разумно использовать свои ограниченные ресурсы в ходе конфликта. Репортер Кавита Шарма наблюдала как старые советские оружия с низким боеприпасом, так и несколько, но более современные западные оружия на линии фронта.

14:23 Зеленский: Россия запускает контрнаступление в КурскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила контрнаступление в приграничном регионе Курск. Зеленский заявил об этом на пресс-конференции в Киеве без дальнейших подробностей. Министерство обороны России сообщило через Telegram, что российские подразделения освободили десять поселений в Курской области в течение двух дней.

13:55 Иранский политик критикует отношения с РоссиейКонсервативный иранский политик выразил критику в адрес своих отношений с Россией, что является необычным, учитывая текущие дипломатические tensions. Али Мотахhari, бывший вице-президент парламента, сослался на новые санкции, введенные Германией, Францией и Великобританией из-за предполагаемых поставок баллистических ракет Ираном в Россию. Министерство иностранных дел Ирана решительно отрицало эти утверждения.

13:38 Город Покровск без воды и газаПосле российских атак город Покровск в Донецкой области не имеет регулярного водоснабжения, и многие жители остались без газа для приготовления пищи и отопления, как заявил губернатор региона Вадим Филащенко. Водопроводный узел был поврежден в ходе боев, и город зависит от более чем 300 аварийных скважин для своего водоснабжения. Кроме того, газораспределительный центр был разрушен накануне, оставив 18 000 человек в Покровске без газа.

13:07 Россия, вероятно, преувеличивает количество военных кораблейНезависимый российский новостной портал "Агентство" сообщил, что Россия, возможно, имеет лишь половину военных кораблей, заявленных Министерством обороны России. Министерство заявляет, что более 400 военных кораблей участвуют в масштабных военных учениях "Океан-2024". Однако портал ссылается на непроверяемые онлайн-данные, чтобы оценить лишь 264 и 299 военных кораблей соответственно из проектов "Глобальный рейтинг военно-морских сил 2024" и "RussiaShips.info". Кроме того, около 50 кораблей и подводных лодок из Черноморского флота, который не участвует в учениях, были включены в эти оценки. Ранее Россия обвинялась в преувеличении размера своих военных сил.

12:28 Россия усиливает шпионскую деятельность против немецкой военной поддержкиРоссийские разведывательные службы эскалировали свою шпионскую деятельность против немецкой поддержки Украины и немецкой армии, как указано в последнем годовом отчете военной контрразведки (МАД). Этот сдвиг фокуса с более широких стратегических целей на более тактические цели указывает на то, что Россия все больше заинтересована в получении подробностей о военной помощи, предоставляемой Германией Украине, в том числе маршруты поставок, процедуры развертывания и стратегии использования западного оружия в Украине. Кроме того, возможности немецкой армии для защиты своей территории и альянсов находятся под пристальным наблюдением российских разведывательных служб.

11:52 Мунц: "Ядерная угроза против Берлина" не является случайностьюВозможно, что Великобритания и США могут дать разрешение Украине использовать оружие против российской территории. До сих пор Кремль успешно предотвращал такое решение с помощью запугивания, считает корреспондент ntv Райнер Мунц. В результате неудивительно, что эксперт по ядерному оружию теперь призывает к атакам на Берлин.

11:15 Задержка в принятии решения по поводу дальнобойных ракет в УкраинеРазвертывание дальнобойных ракет в Украине может занять некоторое время, согласно сообщению Блумберга. Решение на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, на котором соберутся около 150 глав государств и правительств, маловероятно. Статья подчеркивает британского министра иностранных дел Ламми, который предсказывает, что встреча в ООН станет следующей возможностью для обсуждения использования дальнобойных ракет. Согласно сообщению, президент Украины Зеленский планирует подтвердить свой призыв о дальнобойных ракетах на встрече. Блинкен и Ламми посетили Киев в среду, чтобы выслушать планы Зеленского о возможных атаках на территорию России. Блинкен планирует обсудить это с президентом США Байденом в пятницу. Также в пятницу премьер-министр Великобритании Стармер встретится с Байденом.

10:31 Посещение Блинкена Польшу после визита в КиевМинистр иностранных дел США Блинкен заглянет в Польшу, ключевого союзника Украины, на обратном пути из Киева. Запланированы встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, скорее всего, обсудит увеличение сотрудничества с Польшей, которая служит основным логистическим центром для западной военной помощи Украине. С начала российского вторжения в Украину Польша существенно увеличила военные расходы и заказала 96 боевых вертолетов Apache стоимостью 10 миллиардов долларов у американского оборонного гиганта Boeing.

09:59 Военные Украины сообщают о 5 ракетах и 64 иранских дронах в ночном нападенииВоенно-воздушные силы Украины сообщают, что российская армия запустила 5 ракет и 64 иранских боевых дрона в ночной атаке на Украину. Согласно военным сообщениям, 44 дрона были сбиты. Однако подробности этих сообщений остаются неподтвержденными. Система ПВО неоднократно активировалась вокруг Киева для перехвата приближающихся дронов.

09:11 Российский эксперт призывает усилить ядерные предупредительные сигналыРоссийский эксперт по внешней политике Сергей Караганов предлагает России четко дать понять, что она готова использовать ядерное оружие, согласно российской газете "Коммерсант". Основная цель ядерной доктрины России должна состоять в том, чтобы вселить страх в нынешних и потенциальных противников, утверждает Караганов. Он считает, что Россия может нанести ограниченный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США обманывают себя, если считают, что могут предоставить ядерную защиту своим союзникам. Ранее Караганов выступал за то, чтобы Россия рассмотрела возможность превентивного ядерного удара, чтобы удержать своих противников. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов выполняет полезную функцию для Кремля, выражая взгляды, которые беспокоят Запад и делают Путина более разумным в сравнении.

08:46 Украина надеется на одобрение США для attaque deeper into Russian territory using Western weapons, as per US Secretary of State's remarks during his visit to Kyiv. Britain appears to be signaling its approval already**.

08:04 Украинская разведка подтверждает сбитый российский истребительИсчезновение российского истребителя Су-30SM с радаров подтверждено украинской военной разведкой, которая сообщает, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Газета "Кіевський Незалежний" сообщает, что самолет, стоивший 50 миллионов долларов и базировавшийся в Крыму, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Дюжина раненых в результате российской атаки дронами на инфраструктуру энергетики КонотопаЧисло пострадавших возросло до 14 в результате массированной российской атаки дронами на энергетическую инфраструктуру города Конотоп в Сумской области. Государственное новостное агентство Ukrinform сообщает, что в центре города также пострадало жилое здание, ссылаясь на региональную военную администрацию.

здесь.06:42 Украинские беженцы в Германии сохраняют временный статус защиты во время поездок на родину Сегодня немецкий Bundestag рассмотрит предложенный правительством Германии пакет безопасности, включающий меры, такие как запрет на ножи и отзыв временного статуса защиты для тех, кто возвращается в свои страны. Однако есть исключения, в том числе для украинских беженцев.

04:50 Российская атака на Конотоп: значительный ущерб общественным утилитамВо время российской атаки на город Конотоп в Сумской области пострадало несколько граждан. Согласно мэру Артему Семенихину, водоснабжение города временно прекратилось. Существенный ущерб нанесен энергетической инфраструктуре, что вызывает сомнения в сроках восстановления электроэнергии в частных домах. В центре города вспыхнула серия пожаров, в результате чего пострадали образовательные учреждения и жилые здания. Двоих госпитализировали, один в критическом состоянии.

03:29 Больше военной помощи отправлено Латвией в УкраинуПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о партии военной помощи для Украины во время своего визита в Киев, в которую входили бронетранспортеры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об этом после встречи с Силиней. Оба государства также рассматривают возможность расширения координации в оборонной промышленности.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за предполагаемых поставок ракет в РоссиюВ связи с предполагаемыми поставками иранских ракет в Россию Великобритания вызвала иранского бизнесмена. Правительство Великобритании подчеркивает, что любая передача баллистических ракет России будет считаться опасным эскалация, заслуживающей решительного ответа. Во вторник Германия, Франция и Великобритания ввели дополнительные санкции против Тегерана из-за предполагаемых поставок ракет, в частности, приостановили двусторонние соглашения о воздушном транспорте. Ранее Европейский союз ссылался на "надежную информацию" о поставках иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Россия направляет неопытных солдат на фронт в Харькове

По данным украинской армии, Россия направляет солдат без боевого опыта на фронт в Харькове. Виталий Саратсев, спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, сообщил, что подразделения, участвующие в наступательных действиях в Вовчанске, имеют недостаточную подготовку. Предполагается, что свежие пополнения - это резерв мобилизации России. Однако остается неясным, являются ли они бывшими заключенными или солдатами, призванными из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр западноукраинского города назначает инспекторов по русскому языку

Мэр западноукраинского города Ивано-Франковск объявил о назначении мониторов русского языка из-за растущего использования русского языка. "Это общественная инициатива, и любой может стать языковым монитором", - сказал мэр Руслан Марцинкив телеканалу NTA. Многие внутренне перемещенные лица из восточной Украины имеют русский язык в качестве родного. Марцинкив ожидает не менее 100 таких языковых инспекторов, с уже зарегистрированными около 50 волонтеров. Он также предоставил контактный номер для граждан, чтобы сообщать о русскоязычных в общественных местах. Из-за конфликта миллионы людей, особенно из русскоязычных регионов на востоке и юге, нашли убежище в относительно безопасном украинскоязычном западе Украины.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от Москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал возвращения полуострова Крым, аннексированного Россией, Украине. "Наша приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины остается незыблемой. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - сказал турецкий лидер в видеообращении, посвященном саммиту Platforma Krym. Platforma Krym, созданная в 2021 году, направлена на привлечение глобального внимания к ситуации, окружающей аннексированный полуостров.

21:05 Сообщение: Киев представит военную стратегию США

Президент Украины Владимир Зеленский видит поддержку США как критически важную для отражения российской агрессии. "Стратегия победы (...) в основном зависит от поддержки Соединенных Штатов. И других союзников", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Стратегия, которая будет представлена в подробностях перед запланированной второй конференцией по миру в Украине, направлена на "значительное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению войны". По данным Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой стратегии для ударов по России перед ослаблением ограничений на использование западного оружия в Киеве. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми, якобы, стремятся получить от Зеленского долгосрочную стратегию на предстоящий год, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен подтверждает поддержку Байдена Украине в использовании дальнобойного оружия против России

По словам госсекретаря США Антона Блинкена, США работают "безотлагательно" над удовлетворением военных запросов Украины, в том числе использованием поставленного Западом дальнобойного оружия для атак на цели внутри России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти запросы в пятницу, сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Дмитром Кулебой в Киеве. "Мы работаем безотлагательно, чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для эффективной защиты себя", - продолжил Блинкен, добавив: "Мы хотим, чтобы Украина победила".

В свете эскалации военных операций было бы разумно для западных стран рассмотреть возможность предоставления Украине дальнобойного оружия для защиты от российской агрессии. Несделанное это может привести к эскалации конфликта, потенциально приводя к военным операциям в таких европейских городах, как Берлин, Лиссабон, Мадрид и даже Париж.

В свете продолжающегося конфликта безопасность и безопасность гуманитарных работников в зоне боевых действий являются приоритетными. Недавнее нападение на украинских Красного Креста работников в селе в Донецкой области подчеркивает необходимость усиления мер защиты и безопасности для такого персонала.

