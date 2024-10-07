Кремль выражает обеспокоенность: "Киев продолжает играть с опасностью"

13:46 Франция направляет дюжину гаубиц Caesar в Украину за счет правительства УкраиныФранцузско-германская оборонная компания KNDS заключила сделку по поставке двенадцати гаубиц Caesar в Украину за счет Украины, как заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорну через платформу X. Caesar означает "Боевая машина, оснащенная артиллерийской системой". Эта самоходная артиллерийская система способна поражать цели на расстоянии до 55 километров. Лекорну выразил мнение, что увеличение производственных мощностей французской оборонной промышленности способствует поддержке Украины. Франция поставляла гаубицы Caesar в Украину и ранее.

13:11 В Украине: нападение на штаб ФСБ в НовосибирскеНападение на штаб российской службы безопасности ФСБ в Новосибирске 3 октября, предположительно, было совершено человеком, который поджег здание и погиб в результате пожара, как показано в видео, выпущенном украинской военной разведкой. Российские СМИ подтвердили факт пожара.

12:34 Россия: погибший работник атомной электростанции в результате взрыва автомобиляВысокопоставленный чиновник российской оккупационной администрации Запорожской АЭС погиб в результате взрыва автомобиля, как показано в видео, выпущенном украинской службой безопасности. Его идентифицировали как "начальника безопасности" станции Андрея Короткого, который, как заявила служба, сотрудничал с российскими оккупантами под ложным предлогом "военного преступника". Он критиковал сотрудников АЭС, лояльных Украине, как заявила служба. Про-российская администрация АЭС подтвердила гибель Короткого, обвинив в инциденте "террористическую атаку" Киева. Директор по связям с общественностью Юрий Черничук осудил нападение как "необдуманное" и призвал к ответственности. Следственный комитет России заявил, что бомба была заложена под автомобилем Короткого и взорвалась, когда он уезжал.

12:02 Мунц: Путин стремится доказать, что "война того стоит"По словам Райнера Мунца, после захвата города Вугледар в восточной Украине российская армия усилит наступление в этом регионе. Кроме того, Мунц объясняет, почему Путин все чаще назначает ветеранов войны на официальные должности.

11:29 Украина: по меньшей мере 177 украинских пленных погибли в российском пленуС начала российского вторжения в Украину, по меньшей мере 177 украинских пленных погибли в российском плену, как заявила Виктория Цымбалюк из украинского координационного центра по вопросам военнопленных в "Киевском независимом". Цымбалюк указывает на то, что многие случаи гибели пленных могут быть не зарегистрированы из-за отсутствия международного мониторинга. "Не все тела возвращаются, и многие даже не признаются Россией как пленники", - говорит она. Поступают сообщения о пытках и казнях украинских пленных в российском плену. В сентябре Генеральная прокуратура объявила о расследовании в связи с казнью 84 украинских пленных.

11:00 Украина: Россия обстреливает область Кировоградской области дронамиРоссийские войска обстреляли Кировоградскую область в центральной Украине дронами, как заявил глава военной администрации области Андрей Райковыч в своем телеграм-канале. В результате drone-атаки пострадало офисное здание в Голованевске, в результате чего пострадал один человек.

10:27 Страховая компания UNIQA покидает РоссиюАвстрийская страховая компания UNIQA завершила продажу своего российского филиала российской Renaissance Life. Стоимость сделки не разглашается. UNIQA объявила о желании продать совместное страховое предприятие с Raiffeisen Bank International (RBI) российской Renaissance Life более года назад. "Мы finally покинули российский рынок после завершения сделки", - сказал член совета директоров UNIQA Вольфганг Киндл.

09:55 Сильные пожары разрушают два российских нефтехранилищаСильные пожары разрушили два российских нефтехранилища за ночь. В Воронежской области (см. запись 05:10) губернатор Александр Гусев обвинил в этом удар украинского дрона. Обломки перехваченного боевого дрона упали в нефтехранилище и подожгли пустой танк, как заявил он в Telegram, поделившись подозрительными видео с дроном в социальных сетях. Масштаб пожара остается неизвестным. В деревне в российских Уралах также горит нефтехранилище площадью 10 000 квадратных метров. Об этом сообщили российские службы экстренной помощи. По словам службы, украинские дроны теперь могут покрывать такие расстояния, но службы экстренной помощи не упоминают удар дроном в этом контексте. Деревня находится примерно в 1700 километрах от Украины.

09:30 Юлия Навальная считает переговоры с Путиным бессмысленнымиЮлия Навальная считает бессмысленными возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Нет смысла вступать с ним в диалог (...). Мы должны бороться с ним, чтобы когда-нибудь восторжествовала справедливость", - сказала она перед Конституционным советом во Франции. "Запад не понимает, что Путин не ждет, когда кто-то к нему подойдет для диалога. (...) Он полностью пренебрегает этим", - добавила она. Навальная подчеркнула важность не поддаваться страху и поддерживать сопротивление этому режиму. Ее назвали "террористкой" и "экстремисткой" в России в июле. Несколькими месяцами ранее российский суд вынес решение об аресте за якобы причастность к "экстремистской организации". После того, как она избежала предварительного следствия, она была объявлена в розыск.

08:58 Военные Украины раскрывают потери российских войскВооруженные силы Украины раскрыли недавние потери, понесенные российскими войсками на территории Украины. По их оценкам, с 24 февраля 2022 года было убито около 657 940 российских солдат. За последние 24 часа этот показатель увеличился на 1230 солдат. Кроме того, Киев сообщает о разрушении 15 танков, 59 артиллерийских систем и 101 дрона, согласно местному отчету. В целом, Украина заявляет, что Россия потеряла 8908 танков, 18965 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 16494 дрона, 28 кораблей и одну подводную лодку. Однако западные источники цитируют более низкие показатели потерь, но они считаются минимальными оценками.

08:09 Российские войска возобновили атаки на Сумскую областьРоссийские войска атаковали Сумскую область на северо-востоке Украины 82 раза в течение 24 часов, согласно телеграм-каналу регионального военного управления. В результате восемь гражданских лиц получили ранения. Российские войска использовали мортиры, артиллерию, реактивные установки, управляемые бомбы и дроны в этих атаках. Более десяти общин в Сумской области, в том числе Миколаїв, Хотын, Юнакивка, Миропілля, Білопілля, Річкивка, Краснопілля, Велика Писарівка, Нова Слобода, Глухів, Шалигине, Есмань и Середина-Буда, подверглись этим атакам. Сумская область граничит с российскими регионами Брянск, Курск и Белгород.

07:33 Украина создает центр вербовки в ПольшеВоенные Украины создали центр вербовки в Польше, как объявило Министерство обороны Украины. Расположенный в Люблине, офис Украинского легиона в Польше является первым таким зарубежным центром вербовки военного персонала Украины. Создание этого центра вербовки было частью безопасности соглашения, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском в июле. С начала российского вторжения Польша приняла почти миллион беженцев из Украины. С учетом примерно 300 000 боеспособных лиц из Украины, проживающих в Польше, страна является лишь начальной точкой для военной вербовки Украины. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш информировал Wirtualna Polska, что Польша не участвует в процессе вербовки, но несет ответственность за военную подготовку украинских добровольцев. Несмотря на минимальный интерес со стороны потенциальных рекрутов, на данный момент было получено около 200 заявок, согласно Министерству обороны Украины.

06:52 ИСВ: российские ресурсы для Восточноукраинской кампании истощеныПо данным Института изучения войны, российская армия не имеет достаточных людских ресурсов и запасов, чтобы поддерживать интенсивную кампанию на востоке Украины в долгосрочной перспективе. Летняя кампания России была тщательно подготовлена ​​армией в течение нескольких месяцев, но запасы и ресурсы, накопленные для этой цели, якобы существенно истощены из-за недавней серии боев, согласно оценке ИСВ. Ранее украинские официальные лица и ИСВ предсказывали, что нынешняя российская кампания на востоке Украины может достичь своего пика в ближайшие недели или месяцы.

06:12 Зеленский подчеркивает укрепление линии фронтаПрезидент Украины Владимир Зеленский приветствовал визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев всего через два дня после его назначения, назвав это значительным шагом. Признавая необходимость реализации соглашений, которые гарантируют поддержку обороны Украины, Зеленский сказал: "Теперь речь идет о превращении этого приоритета в действие". Подчеркивая важность укрепления линии фронта, Зеленский призвал к разрешению на использование дальнобойного оружия против российских военных целей на их территории. "Все в альянсе осознают эту потребность", - сказал Президент Зеленский, подчеркивая важность противовоздушной обороны.

05:35 Украина представляет выставку стрелкового оружия для потенциальных иностранных инвесторовМинистерство обороны Украины организовало специальную выставку вооружения для международных инвесторов в секретном месте, приглашая иностранных инвесторов вложить средства в украинскую оборонную промышленность. Заместитель министра Дмитрий Клименков представил потенциальным иностранным инвесторам широкий спектр украинского вооружения, такого как противотанковая ракетная система, самоходная артиллерийская система, дистанционно управляемые взрывные устройства и средства разминирования. "У нас есть уникальные инновации, которые доказали свою эффективность в бою и были дальнейшим усовершенствованы нашими разработчиками, чтобы соответствовать определенным стандартам", - сказал он. Чтобы привлечь больше инвестиций от международных партнеров, Министерство обороны Украины уже инвестировало четыре миллиарда долларов (3,6 миллиарда евро) в оборонную промышленность.

02:51 Военный начальник Украины усиливает восточную оборонуВерховный главнокомандующий украинской армии генерал Олексій Сырский приказал усилить оборонительные подразделения в восточной украинской области Донецк. Российские войска продвигаются вперед на нескольких фронтах на востоке Украины. В сообщении в социальных сетях Сырский рассказал о своей встрече с 25-й Сicheslav Воздушной бригадой на одном из решающих фронтов.

22:22 Туризм в Прибалтике страдает из-за войныВойна между Россией и Украиной также наносит ущерб туристической индустрии Латвии, согласно сегодняшнему отчету "Diena". Сектор гостеприимства и Центральное статистическое управление оба заявляют, что конфликт замедляет восстановление туризма после COVID-19. Кроме того, международные посетители воспринимают Прибалтику как рискованный регион, где вспыхивают конфликты.

21:40 Швейцария планирует вложить 1,5 миллиарда франков в восстановление УкраиныШвейцария планирует инвестировать 1,5 миллиарда швейцарских франков (1,54 миллиарда евро) в проекты по восстановлению Украины в течение следующих четырех лет. Об этом заявил посол Швейцарии в Украине и Молдове Феликс Бауманн. Половина миллиарда швейцарских франков будет выделена на автономные органы Украины, разминирование и гуманитарную помощь. Оставшиеся средства будут направлены на программы по восстановлению, в которых будет задействован швейцарский частный сектор, согласно Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. "Наш вклад твердый, и наш посол лично будет заниматься реализацией этого проекта", - сказал Бауманн во время встречи с министром Украины Алексеем Кулебой. Кулеба, в свою очередь, подчеркнул необходимость строительства жилых единиц для более чем 4,5 миллионов внутренне перемещенных лиц на востоке Украины в сотрудничестве со Швейцарией в качестве приоритетной задачи.

20:39 Украина получает систему ПРО Patriot от РумынииУкраина получила систему ПРО Patriot от Румынии, сообщил спикер министерства обороны Румынии Константин Спину. Новость подтвердила Радио Свободная Европа. Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил страны-партнеры по ПРО, в том числе Румынию, за их системы Patriot. Румыния решила подарить один из своих Patriot в июне, а правительство Румынии приказало его доставить в прошлом месяце.

19:57 Forbes назвал Газпром наименее прибыльной компанией РоссииБизнес-журнал Forbes сообщил, что российский государственный гигант нефтегазовой промышленности Газпром понес колоссальный чистый убыток в размере 5,5 миллиарда евро. За ним следует Совместное предприятие "Амурский газоперерабатывающий завод" между российской компанией Sibur Holding и китайской Sinopec. Вместе с Ozon (чистый убыток 408 миллионов евро), Корпорацией "Оборонпром" (чистый убыток 326 миллионов евро) и сайтом социальных сетей "ВКонтакте" (чистый убыток 326 миллионов евро) они составили пятерку самых убыточных корпораций России.

Европейский Союз недавно пообещал дополнительную помощь для поддержки Украины, признав ее продолжающуюся потребность во внешней помощи.

В ответ на российское вторжение в Украину несколько западных стран, в том числе Франция, предоставили Украине военное оборудование, такое как гаубицы Caesar, усиливая ее обороноспособность.

Читайте также: