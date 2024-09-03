Кремль усиляет пропагандистские учения в учебных заведениях.

В начале нового академического года в России эксперты предсказывают существенный рост государственной промывки мозгов детей. Доля учебного времени, отводимого на "пропаганду кремлевских идей", прогнозируется на этот год на уровне примерно 1300 часов. Об этом сообщило агентство "Агентство", где сотрудничают российские журналисты-оппозиционеры. Владимир Путин неоднократно призывал школы воспитывать детей в духе патриотизма как можно раньше и более интенсивно. В то же время образование в критическом мышлении не приветствуется. Как сообщает портал "Агентство", было подсчитано количество школьных часов, посвященных пропаганде кремлевской точки зрения на такие темы, как история, война в Украине и традиционные семейные и социальные ценности. Доля этих часов в расписании может варьироваться от класса к классу, но более 1300 из 11000 часов школьного времени могут использоваться для пропаганды, согласно порталу.

18:14 Директор украинского оператора электросетей Ukrenergo уволенВ Украине уволен директор государственного оператора электросетей Ukrenergo. Как сообщил председатель наблюдательного совета компании Владимир Кудрыцкий в Facebook, совет директоров проголосовал за увольнение в понедельник. По данным, официальной причиной увольнения является неспособность защитить украинскую энергосистему от российских атак. Кудрыцкий оспаривает это объяснение и утверждает, что принял меры по защите. Он заявляет, что стал жертвой кампании по очернению компании и что за этим стоит попытка захватить Ukrenergo. Кудрыцкий не называет никаких виновников.**

17:39 Несколько министров из кабинета Зеленского ушли в отставкуНесколько членов украинского правительства подали в отставку, в том числе министр стратегических отраслей Олександр Камышин, который руководил производством оружия внутри страны во время войны с Россией. Камышин объявил, что продолжит свою карьеру в оборонной сфере, но на другой должности. Как сообщает спикер парламента, также подали в отставку министр юстиции Денис Малюська и министр экологии Руслан Стрилец.**

17:18 Количество жертв в Полтаве резко возрослоРоссийский ракетный удар поразил Полтавскую область. По данным Украины, погибли по меньшей мере 47 человек. Два ракеты разрушили здание в областном центре Полтава, которое служило Военным институтом связи, согласно сообщению президента Владимира Зеленского в Telegram. Более 200 человек ранены.**

17:04 Шольц встречается с освобожденным критиком Кремля Кара-МурзойКанцлер Германии Олаф Шольц встретился в Берлине с Владимиром Кара-Мурзой, критиком Кремля, освобожденным из российского плена. "Я восхищаюсь стойкостью и мужеством Владимира Кара-Мурзы и его неизменной приверженностью демократическому будущему России", - написал Шольц в платформе X. "Мы добились его освобождения в результате обмена пленными в августе, и сегодня мы провели обстоятельную беседу". Кара-Мурза является одним из более чем 20 заключенных, освобожденных в начале августа в беспрецедентном обмене пленными между Россией и различными западными странами.**

16:16 Россия, вероятно, строит обширные оборонительные сооружения для Керченского мостаПо данным британской разведки, Россия ожидает еще одну атаку на Керченский мост, соединяющий его с оккупированным Крымом. Россия, как сообщается, развернула барьеры из плавучих и затопленных барж, минировала море и установила дымовые генераторы для маскировки моста. Кроме того, количество систем ПВО было увеличено. Кроме того, строится сооружение параллельно мосту, которое может быть дополнительным однополосным мостом или барьером для защиты от взрывных дронов украинских ВМС.**

15:52 Его называют "Стандарт-носитель" - Украина представляет новый бронетранспортерМинистерство обороны Украины представило новый бронетранспортер для украинских сил. "Кхорунжий" - что переводится как "Стандарт-носитель" и был военным рангом в казачьих армиях - разрабатывался в течение некоторого времени, прототип был замечен на фронте в феврале 2022 года. Последнее объявление предполагает, что в ближайшее время будет развернуто много более единиц, обеспечивая существенное и отечественное усиление для потребностей в оборудовании украинских сил.**

15:38 Эстония и Литва критикуют Монголию за прием ПутинаЭстония и Литва осудили Монголию за теплый прием российского президента Владимира Путина. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в Таллине: "Решение монгольского правительства почтить его вместо ареста серьезно подрывает Международный уголовный суд и международную правовую систему". Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал это "неприемлемым", что монгольское правительство проигнорировало обязательный ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом. "Это еще один пример ухудшения системы, основанной на международном праве", - заявил он, согласно агентству новостей BNS в Вильнюсе.**

14:57 Начался суд над французским "шпионом", содержащимся в РоссииВо вторник в Москве начался суд над французским сотрудником швейцарской неправительственной организации, обвиняемым в нарушении российского закона о "иностранных агентах". Суд постановил, что Лоран Виниар останется под стражей как минимум до февраля 2023 года. Виниар работал в России и бывших советских государствах в качестве специалиста по Центру гуманитарного диалога (ЦГД), который занимается предотвращением и урегулированием вооруженных конфликтов во всем мире через посредничество и тайную дипломатию. Он был арестован в Москве в июне.**

14:27 Германия планирует поставить Украине еще шесть систем IRIS-TПо данным источников в сфере безопасности, Германия планирует поставить Украине еще шесть систем IRIS-T с пусковыми установками для коротко-range миссилий. Кроме того, правительство Германии рассматривает возможность приобретения шести дополнительных систем IRIS-T для своей армии.

13:58 Происшествие с вертолетом Ми-8 в РоссииРоссийские СМИ сообщают о еще одном происшествии с российским вертолетом Ми-8. По словам Алексея Цыденова в Telegram, вертолет совершил жесткую посадку примерно в 85 километрах от Иркутска, в результате чего двое человек получили легкие травмы. В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция, так как на борту находились шестеро человек. Как сообщает агентство РИА Новости, вертолет пропал с радаров на границе Республики Бурятия и Иркутской области.

13:34 Жертвы российского удара по Полтаве, УкраинаПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщает, что в результате ракетного удара России по центральному украинскому городу Полтаве погибли 41 человек, а более 180 получили ранения. Удар пришелся по школе и ближайшей больнице, в результате чего частично разрушено здание Института связи. Министерство обороны Украины сообщает, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами. "Время между предупреждением и прибытием смертоносных ракет было столь коротким, что люди оказались в укрытии во время эвакуации", - заявляет министерство. Спасателям удалось спасти 25 человек, в том числе 11, извлеченных из завалов.

13:12 США близки к соглашению о поставках дальнобойных ракет УкраинеПо словам инсайдеров, США близки к соглашению о поставках дальнобойных ракет Украине, которые смогут достать до глубины территории России. Однако Киеву, возможно, придется ждать несколько месяцев до поставки, так как США необходимо решить технические вопросы, сообщают несколько американских источников. Объявление ожидается осенью. Речь идет о ракетах "Joint Air-to-Surface Standoff Missile" (JASSM), которые являются обычными авиационными ракетами с средней и большой дальностью. Они могут поражать наземные цели с воздуха. Поставка JASSM Украине существенно улучшит ее стратегическое положение и даст преимущество над Россией.

12:43 Российский суд приговорил физика к 15 годам за разработку гиперзвукового оружияРоссийский суд приговорил известного физика к 15 годам в исправительно-трудовых лагерях после признания виновным в "измене Родине" за якобы разглашение государственных секретов. Это последний случай, когда ученого обвинили в предательстве своей страны. 57-летнего ученого подозревают в разработке гиперзвукового оружия, сообщают российские новостные агентства. Двое его коллег также были арестованы по подозрению в измене. Трое ученых из Института теоретической и прикладной механики в Новосибирске являются одними из многих ученых, работающих над этой технологией в России, которых в последнее время обвинили в измене. 57-летнего ученого арестовали в августе 2022 года. "Мужчины сталкиваются с очень серьезными обвинениями", - сообщают источники в сфере безопасности.

12:15 Торговля России с Индией почти удвоиласьТорговля России с Индией почти удвоилась в прошлом году, сообщает Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка России, информируя Reuters. Торговля между двумя странами достигла около 65 миллиардов долларов в 2023 году. Основной причиной этого увеличения является то, что Индия стала важным импортером российской нефти после введения западных санкций из-за российского вторжения на Украину. "В 2022 году российские компании проявили значительный интерес к индийскому рынку, так как он предлагал альтернативу", - сказал Попов. "Теперь мы также рассматриваем возможность открытия счетов в рупиях для российских клиентов. Мы не можем исключать возможности того, что рупия может использоваться не только как средство платежа, но и как инструмент сбережений", - добавил он. Сбербанк обрабатывает платежи для около 70% всех российских экспортных поставок в Индию.

11:47 Путин приглашает Монголию на саммит БРИКСПрезидент России Владимир Путин встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в начале своего визита в Монголию и пригласил его на предстоящий саммит БРИКС в России. "Мы с нетерпением ждем вашего присутствия", - сказал Путин российским новостным агентствам во время встречи в столице Улан-Батор. Группа ведущих развивающихся экономик, в основном Россия и Китай, соберется в конце октября в Казани, столице республики Татарстан. Путин заявил о намерении обсудить экономическое сотрудничество во время своего визита в Монголию. Вероятно, будет обсуждаться проект газопровода "Сила Сибири 2", который Россия планирует построить с Китаем.

11:22 Россия усиливает ПВО в Белгородской областиВоенные России оснастили Белгородскую область дополнительными системами ПВО, сообщает Министерство обороны России. Эта российская приграничная область подвергалась украинским контратакам в течение некоторого времени.

10:57 Украина: Россия целенаправленно атакует железнодорожную инфраструктуруРоссия целенаправленно атаковала железнодорожную инфраструктуру в различных регионах Украины в течение ночи, сообщает Украина. Атакам подверглись северная область Сумская и Днепропетровск в центральной-восточной Украине, сообщает государственная железнодорожная компания.

10:28 Обновление: Большое количество украинских солдат находится под угрозой окружения в ПокровскеБольшое количество украинских солдат находится в опасности быть окруженными российскими войсками в регионе Донецк, как сообщает Forbes. Российские войска продвинулись к украинскому городу Покровск, успешно обойдя украинские силы, охраняющие территорию между селом Мемрик и рекой Вовча. Если 25-я воздушно-десантная бригада с немецкими боевыми машинами Marder не сможет отразить врага возле Украинска, это может привести к окружению украинских войск противником, как предупреждает Украинский центр стратегических исследований. По меньшей мере четыре украинские бригады могут оказаться в ловушке южнее Покровска. Возможно, уже началось отступление украинцев, так как проукраинская группа Conflict Intelligence Team предполагает, что они отводят войска из региона, прежде чем российские силы перекроют их пути снабжения и отступления. Отведя примерно 30 квадратных миль Russians, это может сохранить целые украинские батальоны в критический момент.

10:02 ИСВ: Россия восстанавливает позиции в КурскеПо данным Института изучения войны (ISW), российские войска недавно восстановили позиции в Курске. ИСВ сообщает, что позиции вблизи села Ольговка были захвачены. Считается, что украинские войска отступили из поселения. Также упоминается о незначительных продвижениях украинских войск возле Погребки и Малой Локни (оба северо-западнее Суджи) и о том, что российские войска оставили свои позиции в этих поселениях, чтобы избежать окружения в прошлом. Кроме того, продолжаются украинские атаки на российские понтонные мосты через реку Сейм в районе Глушково.

09:30 Причина бездействия Монголии против ПутинаНесмотря на международный ордер на арест Владимира Путина, он встречается с почётными охранниками в соседней Монголии, сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц. Это не только из-за положения Монголии между могущественными странами России и Китая, но и из-за её нейтрального статуса, который позволяет ей принимать лидеров с любой стороны.

09:00 Уволен главный энергетик Украины за ненадлежащую защиту объектовГлавного государственного оператора электросетей Украины, Ukrenergo, Володмира Ку德里цкого, якобы уволили из-за его неспособности защитить объекты от увеличения российских атак, как сообщает украинский телеканал Suspilne со ссылкой на источники в компании. Совет директоров Ukrenergo проголосовал четыре против двух за увольнение Кудрицкого. "Кудрицкий обвиняется в неудовлетворительном выполнении предыдущих решений верховного главнокомандующего и плохой защите объектов Ukrenergo", - заявили источники. Кудрицкий также находится под следствием по обвинению в коррупции.

08:22 Вскрытие сетей уклонения от призыва в УкраинеС начала российского вторжения в Украину украинские власти обнаружили более 570 криминальных сетей, помогающих людям избегать военной службы, как сообщает "Киевский независимый" со ссылкой на спикера государственной пограничной службы Андрея Демченко. Эти организации помогают украинским мужчинам уезжать за границу и поставляют поддельные медицинские справки, чтобы они могли заявить о своей негодности к военной службе, что стоит от 7000 до 10000 долларов. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет обычно запрещено покидать страну, так как они могут быть призваны на военную службу. В 2024 году правоохранительные органы обнаружили более 200 криминальных сетей, как заявил Демченко.

07:50 Мнение бывшего российского олигарха о наступлении в КурскеРоссийский оппозиционер и бывший олигарх Михаил Ходорковский находит реакцию российского населения на украинское наступление в Курске "интересной". В интервью "Тагесшау" он сказал, что россияне воспринимают украинское наступление "не как нападение врага, а больше как стихийное бедствие". Люди недовольны тем, как правительство справляется с этим. Рейтинг одобрения Путина в настоящее время снижается.

07:22 Трагический отчёт о смерти в результате российской атаки на ЗапорожьеПо данным Украины, в результате российской атаки на город Запорожье в юго-восточной Украине погибли два человека и ещё двое получили ранения. Атака произошла прошлой ночью около 11 часов вечера, объявил губернатор Запорожской области Иван Федоров в Telegram. Погибли 38-летняя женщина и 8-летний мальчик. 43-летний мужчина и 12-летняя девочка также получили ранения. Девочка осталась в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. Здание города было частично разрушено, и взрыв и обломки также повредили другие здания.

06:30 Нефтеперерабатывающий завод в Москве частично остановлен после взрыва от дронаНефтеперерабатывающий завод Газпром нефти в Москве, управляемый ими, частично приостановил работу после пожара, вызванного якобы атакой с помощью украинского дрона, как сообщают источники Reuters. Единица Euro+ была остановлена, что составляет примерно половину мощности завода. Ожидается, что работа возобновится в течение 5-6 дней после завершения необходимых ремонтных работ. В 2021 году московский завод переработал 11,6 миллиона тонн сырой нефти, как сообщает Reuters. Точное влияние на выход завода после аварии остаётся неясным.

05:58 Бывший российский олигарх винит Запад в продлении срока правления ПутинаРоссийский оппозиционер и бывший олигарх Михаил Ходорковский критикует действия западных правительств в отношении России. Ходорковский утверждает, что Запад совершает "несколько стратегических ошибок" и таким образом способствует продлению срока пребывания Путина у власти, говоря с "Tagesspiegel". "Запад должен объявить, что ведет войну с принимающими решения", - просит Ходорковский, основатель оппозиционной "Открытой России", запрещенной в России. Неправильно считать Россию врагом и отождествлять российских принимающих решения с населением, считает Ходорковский. Что касается войны в Украине, Ходорковский заявляет: "Если бы Запад действовал так же, как сейчас, с самого начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, война уже была бы окончена".

04:13 Зеленский: Возвращение Запорожской АЭС опасноПрезидент Украины Владимир Зеленский объявляет о встрече с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Киеве. Согласно его заявлению в видео в социальных сетях, встреча состоится после визита Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. К сожалению, на данном этапе войны Украине невозможно вернуть контроль над станцией, заявляет Зеленский. "Я не вижу таких возможностей на поле боя, а те, которые существуют, опасны", - говорит Зеленский. Гросси ранее объявил, что отправится на станцию, чтобы "продолжать нашу помощь и предотвратить ядерную катастрофу". Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, находится под контролем России с самых первых дней российского вторжения в 2022 году. Обе стороны обвиняют друг друга в нападениях на объект.

02:27 Сообщается о жертвах после ракетного удара России по ДнепруПо меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения в результате ракетного удара России по центральному украинскому городу Днепру, сообщает губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак через службу Telegram. В результате атаки были повреждены несколько жилых зданий в районе города. Эта информация не была независимо подтверждена.

23:55 Зеленский призывает к разрешению на дальнобойное оружие, упоминает ГерманиюНа передовой президент Украины Владимир Зеленский вновь призывает к дальнобойному оружию во время встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в Сaporischschja. Необходимо не только разрешение на удары по целям в глубине России, но и поставка этих ракет, заявляет Зеленский в южной Украине. Россия частично оккупировала Сaporischschja, но не город с таким же названием. Обсуждались новые системы ПВО типа "Патриот", в том числе боеприпасы, расширение парка боевых самолетов, поставляемых партнерами, включая F-16, а также дополнительные боеприпасы и оборудование, и новые санкции против России, заявляет Зеленский. "Все эти меры критически важны для предотвращения открытия Россией дополнительных фронтов в Украине". Украинский президент также подчеркивает свою надежду на разрешение дальнобойного оружия и упоминает страны США, Великобританию, Францию и Германию.

22:13 Украина осуждает Монголию за прием Путина, связывает с военными преступлениямиУкраина критикует правительство Монголии за прием российского президента Владимира Путина и требует последствий. Помогая Путину избежать правосудия из-за предполагаемых военных преступлений в Украине, Монголия сделала себя соучастницей "военных преступлений" Путина, заявляет спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тыхый в Киеве. Путин прибыл в страну сегодня. "Мы будем сотрудничать со своими партнерами, чтобы гарантировать, что это имеет последствия для Улан-Батора", - заявляет Тыхый. "Отказ правительства Монголии исполнить ордер на арест Международного уголовного суда на Путина является серьезным ударом по МУС и международной системе правосудия", - заявляет спикер министерства.

21:48 Обновление: Украина использует беспилотный летательный аппарат "Палияныця" против цели в КрымуВпервые в августе украинские военные использовали свой самодельный ракетный беспилотник "Палияныця" против военного объекта, расположенного в российском Крыму, сообщает украинское издание "Украинская правда". Название дрона, украинское слово, которое трудно произнести для россиян, кажется, не случайным. В связи с масштабным вторжением россиян украинцы используют это слово для обозначения российских военных или диверсантов.

В тексте упомянутая "Комиссия" относится к платформе "Агентство", где сотрудничают антиправительственные российские журналисты. Эта комиссия подсчитала количество часов в школе, которые используются для пропаганды позиции Кремля по различным вопросам в российских школах. По данным портала, более 1300 из 11 000 часов в школе могут использоваться для пропаганды.

В другом контексте важно отметить, что украинский наблюдательный совет Ukrenergo, государственного оператора электросетей, считается комиссией в тексте, где он принимает решение об увольнении главы компании Владимира Кудрицкого.

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