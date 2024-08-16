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ПолитикаНовостиНидерланды

Кречмер застрелил потенциального почтальона из БСВ.

 and  James Williams
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Крешмер не позволит себе быть избранным от ХСС в Министр-президент
Крешмер не позволит себе быть избранным от ХСС в Министр-президент

Кречмер застрелил потенциального почтальона из БСВ.

В Саксонии выборы состоятся только через несколько недель, но уже сейчас прощупываются темы, исключаются коалиции, проводится черта под красными линиями и рассматриваются позиции в избирательной кампании. Последнее поставило министра-президента Саксонии Михаэля Креtschmera в оборону в связи с заявлениями председательницы BSW Сахры Wagenknecht о возможных коалициях после выборов в восточногерманском земельном парламенте.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер резко раскритиковал заявления председательницы BSW Сахры Wagenknecht о возможных коалициях после выборов в восточногерманском земельном парламенте. "Это невероятно. Политики в первую очередь ответственны перед своими избирателями", - сказал он журналу "Der Spiegel". "Политбюро в Берлине принимает решения о том, что должно происходить на местном уровне - нет уж, спасибо, это никому не нужно".

Креtschmer, в частности, отреагировал на заявление Wagenknecht о том, что BSW будет участвовать в правительстве земли только в том случае, если оно ясно откажется от размещения американских ракет на территории Германии. Федеральное правительство и США объявили на саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля, что американские ракеты средней дальности будут размещены в Германии с 2026 года впервые со времен 1990-х годов.

Креtschмер также раскритиковал сделку, предложенную Wagenknecht, согласно которой BSW может поддержать его в качестве министра-президента в Саксонии, если ХДС в Тюрингии поддержит министра-президента BSW. "Первому нужно придумать такую идею. Это лишает местных принимающих решений их авторитета и лица", - сказал Креtschмер о Wagenknecht. "Никому в Саксонии не хочется слышать, что они должны что-то делать из-за того, что происходит в Тюрингии".

BSW может опередить ХДС

Альянс "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) основал свою тюрингскую ветвь только в марте. Однако в Тюрингии складывается напряженная борьба между BSW и ХДС за второе место на выборах в земельное собрание. Если кандидат BSW Катарина Вольф опередит кандидата ХДС Майка Войта в ночь выборов, она сможет претендовать на должность министра-президента. Ни одна из партий, имеющих шанс войти в земельное собрание, не хочет образовывать коалицию с AfD во главе с Йёрком Хёкке, делая его претензии на власть, несмотря на лидирующую позицию в опросах, нереалистичными.

Министр-президент сказал "Der Spiegel", что за годы пришел к выводу, что Wagenknecht "имеет талант к разрушению". Тем не менее, Креtschмер не исключил коалиции с BSW - он отказался комментировать этот вопрос на неоднократные запросы.

В сентябре будут избраны новые земельные парламенты в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Во всех трех федеральных землях прогнозируются двузначные результаты для BSW.

Успех BSW в Тюрингии вызвал волну внимания, так как им также прогнозируются двузначные результаты на предстоящих выборах в Бранденбурге и Саксонии. Интересно, что Нидерланды также выразили интерес к изучению стратегии BSW, признавая их потенциальное влияние на немецкую политику.

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