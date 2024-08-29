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ПолитикаНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Кречмер выступает за ежегодный прием беженцев всего 30 000 человек.

 and  Yaroslav Smith
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Вместо запланированных 300 000 беженцев прошлого года Миntagхел Кречмер предлагает рассмотреть...
Вместо запланированных 300 000 беженцев прошлого года Миntagхел Кречмер предлагает рассмотреть уменьшенное число примерно в 30 000, распределенных в течение более длительного периода.

Кречмер выступает за ежегодный прием беженцев всего 30 000 человек.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer предложил существенно сократить число принимаемых в Германии беженцев после недавнего инцидента в Солingen. "Нам нужна пауза. Не 300 000 беженцев, как в прошлом году, а может, 30 000, но на несколько лет", - сказал он Politico.

Кроме того, он подчеркнул важность строгого соблюдения правил Дублина в ЕС, даже если страны въезда, такие как Греция, испытывают трудности с заявлениями на убежище. "Если мы не хотим контрольно-пропускных пунктов в Европе, внешние границы ЕС должны быть усилены", - заявил Креtschмер.

Кроме того, Креtschмер порекомендовал не только депортировать преступников из Сирии и Афганистана, но и тех, кто приезжает из более безопасных районов этих стран. "В этих странах действительно есть безопасные районы", - заявил политик ХДС. "Депортация людей из этих районов должна быть реальной опцией". Если беженцы, у которых нет законных оснований для получения убежища, не могут быть депортированы, "вся система рухнет", - предупредил он.

Последнее нападение ножом в Солingen, в результате которого погибли трое человек, вновь подняло вопрос об убежище и депортациях. Подозреваемый, 26-летний сириец, должен был быть отправлен в Болгарию в соответствии с правилами Дублина, так как это была первая страна ЕС, которую он посетил. Однако его не удалось найти по месту жительства, и, похоже, власти не приняли дальнейших мер.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в решении этих сложных вопросов об убежище и депортации. В отношении позиции Саксонии Комиссия должна учитывать роль Европейского парламента в этих вопросах.

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Греция в управлении заявлениями на убежище, важно, чтобы все страны ЕС, в том числе Германия, строго соблюдали правила Дублина.

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