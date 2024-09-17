Космическое чудо, дилемма устойчивости к антибиотикам, забытая драгоценность: Следите за сегодняшними заголовками.

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Вернитесь к тому, что вы могли пропустить сегодня:

5 вещей

1️⃣ Космическое шоу: Вторник принесет нам суперлуние осеннего сбора, которое также спровоцирует частичное лунное затмение, создавая иллюзию отсутствующего участка на луне. Это захватывающее явление будет видно на большей части Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки в течение примерно часа.

2️⃣ Антибиотический апокалипсис: По данным нового исследования, к 2050 году почти 40 миллионов человек могут погибнуть от инфекций, устойчивых к антибиотикам, что представляет собой серьезную угрозу для глобального здравоохранения, заявил Всемирный союз здравоохранения.

3️⃣ Бонусы в день бокса: Сеть Sam's Club планирует увеличить заработную плату до $16 в час, чтобы удержать работников. Работники Costco могут подумать о смене работы из-за этого шага, связанного с Walmart.

4️⃣ Больничный отпуск: Не позволяйте легкому желудочному недомоганию испортить ваш отпуск. Осведомитесь о смертельных заболеваниях, которых следует избегать, так как некоторые из них могут быть фатальными.

5️⃣ Редкое воскрешение: Рубины, сапфиры и бриллианты уже давно являются любимыми камнями в ювелирных изделиях, но во время викторианской эпохи менее известный самоцвет завоевал сердца — и теперь делает comeback.

Видео, обязательное к просмотру

🔥 Жизнеспасающий акт: Полицейский из Миннесоты и проезжающие мимо водители работали вместе, чтобы спасти человека из горящей машины после того, как она съехала с шоссе и врезалась в фонарный столб. Травмы водителя были несерьезными.

Главные новости

• Массивные взрывы в Ливане травмировали тысячи человек, в то время как Хезболла обвиняет Израиль• Новости шоу-бизнеса: Сэма 'Дидди' Комбса не выпустили под залог, он останется под стражей после федеральной обвинительной акции• В Спрингфилде, штат Огайо, усилены меры безопасности в школах из-за слухов о гаитянских иммигрантах

Популярные темы

💊 Мощь таблеток: Устные формы лекарств GLP-1 для похудения набирают популярность, потенциально революционизируя лечение для тех, кто ищет похудения.

Стоит проверить

🎾 Победители переработки: После того, как теннисные мячи потеряли свою прыгучесть, они обычно отправляются на свалку и разлагаются в течение веков. Инновационные решения бельгийского дизайнера получили широкую признательность.

Поразительная цифра

💵 $10 триллионов: Это количество в зimbabвийских долларах (эквивалентно примерно $22 USD) было предоставлено победителям этого года премий IG Nobel. Премии чествуют необычные исследования.

Советы по здоровью

☕ Ежедневное употребление кофе или чая: Умеренное потребление кофеина (приблизительно три чашки в день) может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, согласно новому исследованию.

Викторина

👨 Недавний отчет показал, что мужчины увеличили свое присутствие в руководящих ролях. Какой процент руководящих позиций они сейчас занимают? А. 55%В. 40%С. 20%Д. 10%⬇️ Ответ ниже.

Положительные вибрации

😎 Мы хотим закончить на позитивной ноте: Почти три десятилетия спустя после дебюта Тима Бёртона "Битиджуса" долгожданное продолжение предлагает современные варианты одежды — идеально для вашего предстоящего парада победителей на Хэллоуин!

Пожелаем доброго вечера

👋 Мы увидимся с вами завтра! 🌠 Ответ на викторину: С. Согласно отчету, мужчины сейчас занимают 20% руководящих позиций. 📧 Исследуйте все новостиletters CNN.

Daily Digest PM составляется CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce и Kimberly Richardson.

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