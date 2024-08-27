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Космическая исследовательская компания (SpaceX) намерена впервые отправить астронавтов на высокую орбиту Земли.

 and  Wendy Allen
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Космическая исследовательская компания (SpaceX) намерена впервые отправить астронавтов на высокую орбиту Земли.

В среду утром в 9:38 по центральноевропейскому летнему времени (CEST) компания SpaceX планирует отправить астронавтов в исключительно высокую околоземную орбиту. Эта миссия, получившая название "Полярис Даун", может продлиться до пяти дней, и после запуска с мыса Канаверал экипаж из четырех человек отправится примерно на 700 километров от нашей планеты. Это будет самое дальнее расстояние, на которое когда-либо приближались люди к Земле со времен миссий "Аполлон" на Луну в 70-х годах, сообщает SpaceX. Для сравнения, Международная космическая станция (МКС) находится на высоте примерно 400 километров.

Миллиардер Джаред Айзекман, координирующий миссию с главой SpaceX Илоном Маском, будет выступать в качестве командира миссии. Вместе с Айзекманом полетят астронавты Кидд Поути, Сара Гиллис и Анна Мено, которые отправятся в космос на космическом корабле "Дракон", запущенном ракетой "Фалкон 9". В ходе миссии астронавты выполнят свой первый выход в открытый космос, что даст им больше свободы. SpaceX также воспользуется этой возможностью, чтобы протестировать свой новый скафандр для внекорабельной деятельности.

Будущий выход в открытый космос, который называют "первым коммерческим выходом в открытый космос" на сайте проекта, увеличит мобильность астронавтов. Кроме того, он включает в себя шлем с дисплеем, камеру и новинки, такие как материалы для терморегуляции, чтобы поддержать астронавтов в ледяном вакууме космоса.

Космический корабль "Дракон", запущенный ракетой "Фалкон 9", доставит астронавтов в исключительно высокую околоземную орбиту, где они будут обращаться вокруг нашей планеты на расстоянии примерно 700 километров. После вхождения в эту орбиту астронавты выполнят свои миссионные задачи, в том числе первый коммерческий выход в открытый космос, который произойдет в этом орбитальном пути.

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