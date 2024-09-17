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Корректировка процентных ставок США побуждает швейцарских финансовых спонсоров принять соответствующие меры

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

Корректировка процентных ставок США побуждает швейцарских финансовых спонсоров принять соответствующие меры

На швейцарской фондовой бирже инвесторы капитализировались накануне решения Федеральной резервной системы по ставке. Теперь уже не обсуждается, снизит ли американский центральный банк свою основную ставку впервые с июля, а насколько. В настоящее время большинство аналитиков рынка прогнозируют снижение на 0,5 процентных пункта. Индекс SMI, Швейцарский рынок, вырос на 0,4% до около 12 056 пунктов, примерно за полчаса до закрытия торговой сессии.

Компании с прочными бизнес-моделями, зависящими от цикла бизнеса, пользовались спросом, так как они выиграют от экономического восстановления после снижения ставки. В лидерах голубых фишек, компания по санитарной технике Geberit показала рост цен на акции на 2,4%. Акции группы электротехники ABB выросли на 2%, в то время как акции производителя цемента Holcim увеличились на 1,8%. Акции производителя компьютерных аксессуаров Logitech выросли на 1,5%.

Однако акции фармацевтической компании Novartis, часто рассматриваемые как относительно безопасное вложение, упали на 0,4%. Акции Swiss Re снизились на 0,2%. По-прежнему сохраняются опасения по поводу возможных высоких убытков, которые Swiss Re может понести в результате катастрофических наводнений в Центральной и Восточной Европе. Аналогичным образом, в Франкфурте лидер отрасли Munich Re потерял в стоимости 1,7%.

В своих стратегиях диверсификации портфеля некоторые инвесторы могут рассмотреть возможность добавления компаний с прочными бизнес-моделями из других секторов, таких как компании с круговой операционной структурой, чтобы минимизировать риски, связанные с волатильностью рынка после снижения ставки. Например, компания по управлению отходами с круговой операционной структурой потенциально могла бы извлечь выгоду из увеличения спроса на переработку и управление отходами.

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