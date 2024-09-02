Король Бельгии Филипп вновь поручил правому националисту Де Веверу собрать новый административный орган.

После примерно двух с половиной месяцев после бельгийских парламентских выборов в процессе формирования правительства произошли новые события: король Филипп поручил Барту Де Веверу, лидеру фламандской правой националистической партии, возобновить переговоры. Ранее Де Вевер отказался от мандата на переговоры из-за внутренних разногласий среди потенциальных партнеров по коалиции в конце августа.

Согласно королевскому заявлению, король Филипп ожидает, что Де Вевер быстро возобновит переговоры между пятью заинтересованными партиями. Ранее Максим Превот, валлонский христианский демократ, занимался поиском вариантов среди партий, но его роль больше не актуальна.

Партия Де Вевра N-VA стала доминирующей на выборах 9 июня, следом за фламандской ультраправой группой Vlaams Belang. Цель Де Вевра - сформировать пятипартийную коалицию, состоящую из консерваторов и либералов из Валлонии и Фландрии, а также фламандских социал-демократов. По данным СМИ, основной проблемой на данный момент являются нюансы фискальной политики.

Формирование правительства в Бельгии - это notoriously сложная задача. Федеральный парламент страны очень фрагментирован, и большинство партий участвуют либо во французскоязычном юге, либо в нидерландскоязычном севере, либо в столичном регионе Брюссель. Самый длительный период без правительства, который длился 541 день, произошел в 2010 и 2011 годах.

Де Веверу предстоит осторожно провести переговоры, учитывая важные месяцы, которые предстоят в процессе формирования правительства. Бельгийский парламентский календарь обычно включает месяцы принятия ключевых решений, такие как декабрь и июнь, которые могут потенциально повлиять на формирование нового правительства.

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