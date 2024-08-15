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Кори Левандовски возвращается в кампанию Трампа

Бывший президент Дональд Трамп ожидаемо добавит персонал в свою кампанию в ближайшее время, сообщают два источника, знакомые с ситуацией, в том числе первого менеджера кампании 2016 года и преданного союзника Кори Льюэндовски. НеRIPT immediately clear what Lewandowski's role would be.

 and  Wendy Allen
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Корей Левиндовски, политический консультант, дает интервью представителям СМИ на форуме Fiserv во...
Корей Левиндовски, политический консультант, дает интервью представителям СМИ на форуме Fiserv во время подготовки к национальной республиканской конвенции 14 июля в Милуоки, Висконсин.

Кори Левандовски возвращается в кампанию Трампа

Сотрудники кампании подчеркнули, что команда, совместно управляемая Крисом ЛаСивитой и Сюзи Вайлс, не будет заменена, но что Кори Льюэндовски будет привлечен для помощи в навигации по изменившейся политической обстановке.

“По мере приближения к финишу этой избирательной кампании мы продолжаем пополнять нашу впечатляющую команду кампании”, - заявили Вайлс и ЛаСивита в заявлении для CNN. “Кори Льюэндовски, Тейлор Будович, Алекс Пфиффер, Алекс Брюэзвиц и Тим Мёртаugh - все ветераны предыдущих кампаний Трампа, и их бесценный опыт поможет президенту Трампу отстаивать дело против Камалы Харрис и Тима Уолза, самого радикального дуэта в истории Америки”.

Назначение произошло после изменения на вершине демократического билета, которое принесло всплеск энтузиазма и увеличение рейтингов для нового соперника Трампа, вице-президента Камалы Харрис. Ранее этим месяцем кампания привлекла еще одного давнего союзника Трампа, Будовича, в качестве старшего советника кампании. Будович возглавлял супер-PAC MAGA, Inc. в течение последних двух лет.

Кампания Трампа приуменьшила значение Харрис, утверждая, что несмотря на изменение динамики гонки, “основные” принципы кампании остались прежними.

Но союзники бывшего президента в последнее время все больше беспокоятся, наблюдая, как Трамп обрушивает поток злобных замечаний, расовых оскорблений и конспирологических выпадов, которые даже они признают контрпродуктивными. Некоторые выразили серьезные опасения по поводу недавней неспособности Трампа придерживаться единой линии, упустив раннюю возможность сдержать набор скорости своего нового соперника.

В частном порядке они жаловались на состояние кампании, утверждая, что нужно что-то менять.

В конечном итоге, Трамп - кандидат, и остается увидеть, достаточно ли он дисциплинирован, чтобы сделать то, что многие республиканцы считают необходимым для победы в ноябре, то есть придерживаться единой линии.

Льюэндовски служил менеджером кампании Трампа с июня 2015 года до своего увольнения год спустя после серии негативных историй и замены на Пола Манафорта.

Его возвращение в мир Трампа произошло после того, как Make America Great Again Action порвал связи с Льюэндовски в 2021 году после сообщений о том, что донор обвинил его в нежелательных сексуальных домогательствах. Льюэндовски позже заключил сделку с прокурорами, чтобы избежать обвинения в уголовном преступлении, связанном с предполагаемым сексуальном домогательстве.

Добавление Кори Льюэндовски в команду кампании указывает на стратегический сдвиг в подходе к изменившейся политической обстановке, учитывая его опыт работы в предыдущих кампаниях Трампа. Несмотря на назначение, некоторые союзники бывшего президента выразили опасения по поводу недавнего поведения Трампа и необходимости изменений в кампании.

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