Консерватор вызывает беспокойство среди республиканцев

В окружении Дональда Трампа часто замечают скандальную фигуру Лауру Луммер, известную своими спорными и дискриминационными комментариями. Известная своими расистскими и гомофобными заявлениями, она сопровождала Трампа на теледебаты в Филадельфии и находилась на его частном самолете, когда он летел в Нью-Йорк на мемориал 9/11, где также была замечена рядом с ним.

В то время как республиканская кампания Трампа пытается обратиться к более умеренным и неопределившимся избирателям, 78-летний ассоциируется с молодой женщиной, которая продвигает антиисламские взгляды и ранее заявляла, что атаки 11 сентября были "внутренней работой", организованной правительством США.

Перед дебатами 31-летняя Луммер разместила в онлайн-платформе пост, в котором говорилось, что если кандидат индийского и афроамериканского происхождения победит на выборах 5 ноября, "в Белом доме будет пахнуть карри".

Даже опытные республиканцы, прославившиеся своими резкими замечаниями, осудили это заявление. "Это отвратительно и крайне предвзято", - сказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Такие эпизоды не отражают ценностей, "за которые мы, республиканцы и MAGA, стоим".

Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис заявил в платформе, что Луммер - "бредовая конспиролог, которая часто изрыгает мерзости, чтобы разделить республиканцев". Политический противник не мог придумать лучшей стратегии, чтобы навредить шансам Трампа на переизбрание.

Трамп остался равнодушным к возмущению партии. "У меня нет контроля над Ларой. Лара свободна выражать себя. Она свободный дух", - сказал он.later, he wrote on his social platform that he does not concur with her views - but it's disheartening to witness how she is defamed by "radical Marxists and fascists" like her.

Луммер в последние годы добилась стремительного успеха как "гордая исламофобка", называя ислам "раком", радуясь смертям мигрантов в Средиземном море и распространяя гомофобные и расистские заявления. В 2020 году она безуспешно баллотировалась в Конгресс во Флориде.

Запрет Twitter и одобрение Маска

После того, как Twitter запретил Луммер в 2018 году из-за своей деятельности, она приковала себя к штаб-квартире компании в Нью-Йорке. Еврейская активистка носила желтую звезду Давида, подобную той, которую евреи были вынуждены носить во время Холокоста.

Большинство онлайн-платформ ранее ограничивали доступ Луммер. Однако после того, как технологический миллиардер Илон Маск приобрел Twitter, который теперь называется X, Луммер была снова допущена к публикациям и поделилась своими враждебными и конспирологическими сообщениями со своими 1,3 миллиона подписчиков. После того, как Трамп чудом выжил после покушения 13 июля, Луммер предположила, что президент США Джо Байден как-то причастен к этому. Видео с прошлого года показывает, как она находится с Трампом в его гольф-клубе в Нью-Джерси, где он хвалит ее как "сильно мнение женщину". Белый дом просто заявил, что ни один политический лидер не должен ассоциироваться с кем-то, кто распространяет "такую ядовитую ненависть".

В преддверии президентских выборов в США в 2024 году ассоциация Трампа с Луммер может стать проблемой для его кампании, учитывая ее спорные взгляды и разделительные заявления. Несмотря на критику со стороны республиканцев и запрет на нескольких платформах, Луммер продолжает получать поддержку, на этот раз от технологического миллиардера Илона Маска, который приобрел Twitter и допустил ее обратно на платформу.

