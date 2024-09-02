Консервативные политические деятели выражают сомнения по поводу выбора выйти.

Долгое время христианские демократы придерживались твердой позиции о непринятии сотрудничества с АФД или Левой партией. Однако после результатов выборов в Саксонии и Тюрингии двое членов партии начали подвергать сомнению это решение. Бывший генеральный секретарь ХДС Цая даже назвал его "нелепым".

В интервью немецкой редакционной сети (RND) Цая призвал свою партию пересмотреть решение исключить сотрудничество с Левыми. "Смешно, что существует этот запрет, когда мы отказываемся работать с прагматичными левыми", - заявил Цая. Он также объяснил, что Левые в Восточной Германии в основном являются консервативной социальной демократией, согласующейся с восточногерманскими взглядами. "ХДС загнал себя в угол своей односторонней интерпретацией теории молотка и серпа", - добавил Цая.

Цая, уроженец Восточной Германии, предостерег от отождествления Левой партии с АФД, которую он назвал группой с "пренебрежением к человечеству и идеологией". Он подчеркнул, что под руководством Бодо Рамелова Левую партию в Тюрингии мониторит конституционная защита. "Сравнивать это с Левой партией под руководством Бодо Рамелова, который был президентом Бундесрата, невозможно", - предупредил Цая. "Бодо Рамелов никогда не был угрозой демократии. Бьорн Хокке, с другой стороны, является".

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer также отверг идею "партийных идеологий". Он подчеркнул, что дискуссии должны сосредоточиться на содержании и даже упомянул возможность коалиции с СДПГ и БСВ. "Мы не будем сотрудничать с фрау Вагенкнехт", - уточнил Креtschмер, "но с теми, кто был избран в ландтаг Саксонии".

ХДС изначально приняла принцип неприемлемости для сотрудничества с АФД и Левыми. Однако это не относится к БСВ, новой партии, основанной в январе этого года. Большинство основателей БСВ ранее были связаны с Левой партией, а Сахра Вагенкнехт служила лицом коммунистической платформы партии в течение почти двух десятилетий.

Вайгт открывается

"Моя цель - служить этой стране и обеспечить ее стабильным правительством", - заявил Вайгт, признавая сложности достижения этой цели. Он также упомянул, что переговоры с потенциальными союзниками могут занять несколько месяцев. ХДС все еще находится на некотором расстоянии от переговоров о коалиции, по словам Вайгта, и в настоящее время берет время, чтобы отпраздновать установление стабильного правительства в Саксонии. Когда наступит подходящий момент, ХДС представит свой "моральный компас" и начнет переговоры.

Марко Вайгт, кандидат ХДС в Тюрингии, с тех пор не исключил возможности сотрудничества с Левой партией после выборов. На вопрос об этом в интервью газете Bild он ответил: "Мы дождемся официального окончательного результата и затем обсудим этот вопрос на предстоящих встречах в ближайшие дни". Ранее Левая партия в Тюрингии указала на свою поддержку правительства ХДС в меньшинстве.

В свете меняющейся политической обстановки Цая предложил пересмотреть позицию ХДС по сотрудничеству с Левыми в Саксонии, учитывая их консервативные взгляды и согласие с восточногерманскими взглядами. В то же время Вайгт, кандидат ХДС в Тюрингии, остается открытым для обсуждения сотрудничества с Левой партией после выборов, сигнализируя о возможном сдвиге в политике партии по отношению к Левым.

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