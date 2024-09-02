Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Саксонии

Консервативные политические деятели выражают сомнения по поводу выбора выйти.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
На политической сцене Тюрингии основной кандидат ХДС Марьо Вайгт больше не исключает сотрудничество...
На политической сцене Тюрингии основной кандидат ХДС Марьо Вайгт больше не исключает сотрудничество с Левой партией.

Консервативные политические деятели выражают сомнения по поводу выбора выйти.

Долгое время христианские демократы придерживались твердой позиции о непринятии сотрудничества с АФД или Левой партией. Однако после результатов выборов в Саксонии и Тюрингии двое членов партии начали подвергать сомнению это решение. Бывший генеральный секретарь ХДС Цая даже назвал его "нелепым".

В интервью немецкой редакционной сети (RND) Цая призвал свою партию пересмотреть решение исключить сотрудничество с Левыми. "Смешно, что существует этот запрет, когда мы отказываемся работать с прагматичными левыми", - заявил Цая. Он также объяснил, что Левые в Восточной Германии в основном являются консервативной социальной демократией, согласующейся с восточногерманскими взглядами. "ХДС загнал себя в угол своей односторонней интерпретацией теории молотка и серпа", - добавил Цая.

Цая, уроженец Восточной Германии, предостерег от отождествления Левой партии с АФД, которую он назвал группой с "пренебрежением к человечеству и идеологией". Он подчеркнул, что под руководством Бодо Рамелова Левую партию в Тюрингии мониторит конституционная защита. "Сравнивать это с Левой партией под руководством Бодо Рамелова, который был президентом Бундесрата, невозможно", - предупредил Цая. "Бодо Рамелов никогда не был угрозой демократии. Бьорн Хокке, с другой стороны, является".

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer также отверг идею "партийных идеологий". Он подчеркнул, что дискуссии должны сосредоточиться на содержании и даже упомянул возможность коалиции с СДПГ и БСВ. "Мы не будем сотрудничать с фрау Вагенкнехт", - уточнил Креtschмер, "но с теми, кто был избран в ландтаг Саксонии".

ХДС изначально приняла принцип неприемлемости для сотрудничества с АФД и Левыми. Однако это не относится к БСВ, новой партии, основанной в январе этого года. Большинство основателей БСВ ранее были связаны с Левой партией, а Сахра Вагенкнехт служила лицом коммунистической платформы партии в течение почти двух десятилетий.

Вайгт открывается

"Моя цель - служить этой стране и обеспечить ее стабильным правительством", - заявил Вайгт, признавая сложности достижения этой цели. Он также упомянул, что переговоры с потенциальными союзниками могут занять несколько месяцев. ХДС все еще находится на некотором расстоянии от переговоров о коалиции, по словам Вайгта, и в настоящее время берет время, чтобы отпраздновать установление стабильного правительства в Саксонии. Когда наступит подходящий момент, ХДС представит свой "моральный компас" и начнет переговоры.

Марко Вайгт, кандидат ХДС в Тюрингии, с тех пор не исключил возможности сотрудничества с Левой партией после выборов. На вопрос об этом в интервью газете Bild он ответил: "Мы дождемся официального окончательного результата и затем обсудим этот вопрос на предстоящих встречах в ближайшие дни". Ранее Левая партия в Тюрингии указала на свою поддержку правительства ХДС в меньшинстве.

В свете меняющейся политической обстановки Цая предложил пересмотреть позицию ХДС по сотрудничеству с Левыми в Саксонии, учитывая их консервативные взгляды и согласие с восточногерманскими взглядами. В то же время Вайгт, кандидат ХДС в Тюрингии, остается открытым для обсуждения сотрудничества с Левой партией после выборов, сигнализируя о возможном сдвиге в политике партии по отношению к Левым.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками
Политика

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками В ходе продолжающегося конфликта в Украине появляются слухи об использовании необычных видов оружия, таких как беспилотники-огнеметы. Распространяются сообщения о развертывании такого устройства, якобы поджигающего российские военные позиции и значительный участок леса. 18:09 Нидерландский премьер-министр представляет масштабный пакет помощи для Украины на

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Владимир Путин, президент России, в настоящее время общается с учениками из школы в Кызыле,...
Политика

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России Во время конфликта в Украине велось много дискуссий о различных видах оружия, в том числе о дронах-огнеметателях. Недавно появились видеозаписи, якобы показывающие использование такого оружия, которое, по-видимому, сжигает позиции российской военной техники и обширные лесные массивы. 18:09 Новая

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.

Владимира Путина, présidenta России, приняли на территории Монголии, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выпустил ордер на его арест из-за обвинений в незаконном перемещении украинских детей в ходе нынешнего украинского конфликта, начавшегося с февраля 2022 года. По прибытии...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.
Спорт

Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.

Германская паралимпийская команда завоевала шесть дополнительных медалей в Париже в начале недели. Тем не менее, главные претенденты Каппел на метании диска и Шульц в триатлоне не смогли завоевать желанные золотые медали.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.
Общество

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе. В неожиданном повороте событий комик Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс обменялись клятвами в секретной свадьбе на Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне, никто не был готов к столь быстрому бракосочетанию. Объявление о помолвке

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно