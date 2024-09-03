Консервативный демократический союз (CDU) в Тюрингии предлагает диалог с социал-демократической партией (SPD) и левой партией (BSW).

В ситуации в Тюрингии все довольно сложно, но ХДС дал понять, что возможны переговоры: с БСВ и СДПГ. Даже если это приведет к коалиции, у них не будет большинства в ландтаге. Партия твердо отвергает более стабильный альтернативный вариант.

ХДС Тюрингии начал предварительные переговоры с Альянсом за прогресс и социальное благополучие (БСВ) и СДПГ. Генеральный секретарь ХДС Кристиан Геррготт заявил, что государственный исполнительный комитет authorize его и председателя ХДС в земле Марио Войта вести эти переговоры. Эти беседы пока не о создании коалиции или изучении возможностей. Это было единодушное решение членов государственного исполнительного комитета.

Геррготт также подчеркнул, что позиция ХДС по несовместимости остается в силе. "Ясно: мы не будем работать с АФД. Мы заявили об этом до выборов, и это все еще актуально. То же самое относится к коалиции с Левыми", - сказал Геррготт. Он заявил, что они находятся на начальной стадии "длительного, длительного и всеобъемлющего процесса".

Ранее федеральный председатель ХДС Фридрих Мерц также подчеркнул решение о несовместимости в отношении АФД и Левых, указав, что это вопрос к земельным ассоциациям в Саксонии и Тюрингии. Ранее исполнительный комитет АФД единогласно согласился выразить желание поговорить с БСВ и ХДС.

Патовая ситуация после выборов

ХДС занял второе место на выборах в ландтаг в воскресенье - позади АФД, возглавляемой ультраправым фигурой Биёрна Хёкке. Однако ситуация после выборов сложная. Ранее часто упоминавшаяся коалиция ХДС, БСВ и СДПГ не имела бы большинства мест в новом ландтаге в Эрфурте, имея всего 44 места. АФД и Левые, у которых по 44 места, могли бы потенциально блокировать это, создавая пат.

Исполнительный комитет ХДС также рассмотрел кадровые вопросы: единогласно решив, что Войт должен баллотироваться на переизбрание в качестве председателя фракции, а депутат Андреас Бюль на должность парламентского менеджера.

ХДС выразил желание вести переговоры с Альянсом за прогресс и социальное благополучие (БСВ), так как БСВ выразил желание поговорить с ними. Несмотря на эти переговоры, ХДС вновь подтвердил свою позицию о несовместимости с АФД и Левыми, что может осложнить переговоры о коалиции.

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