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ПолитикаНовостиСоединенное Королевство

Консервативная партия в Великобритании ищет нового лидера партии, поскольку пять претендентов выходят в бой.

На последних общих выборах в Великобритании Conservative Party показали свой худший результат за долгое время. В настоящее время ведется поиск преемника для бывшего лидера партии Сунак.

 and  Ksenia Johnson
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Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии,...
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии, оставив вакансию для выбора своего преемника.

- Консервативная партия в Великобритании ищет нового лидера партии, поскольку пять претендентов выходят в бой.

Через два месяца после унизительного поражения на выборах в Великобритании консерваторы теперь выбирают нового лидера, чтобы заменить Риши Сунака, который ушел в отставку после плохого выступления на выборах 4 июля. На начальном этапе голосования среди парламентских членов Прити Пател, известный ястреб и бывший госсекретарь, получила наименьшее количество голосов и была исключена, оставив пять претендентов.

Впереди всех был Роберт Дженрик, сторонник жесткой политики в области иммиграции и бывший госсекретарь, который получил 28 голосов из 121. В 42 года он выступает за выход Великобритании из Европейской конвенции о правах человека, чтобы принять более строгую позицию в отношении нелегальной иммиграции.

Консервативная партия потерпела самое тяжелое поражение на выборах за десятилетия 4 июля, что заставило Сунака уйти в отставку с поста лидера партии. Партия лейбористов под руководством нового премьер-министра Кира Стармера сейчас у власти, что представляет собой существенное изменение руководства в Великобритании после 14 лет правления консерваторов.

Остающиеся претенденты

Еще один правый консерватор и фаворит опросов среди членов партии Кэми Бейденок заняла второе место с 22 голосами. Практически следом за ней идет Джеймс Кливли, бывший госсекретарь умеренных взглядов. Также рассматриваются как умеренные кандидаты Том Тендхат, который служил министром безопасности под руководством Сунака, и Мел Стрейд, который недавно занимал пост министра по делам труда и пенсий.

Ожидается смещение вправо

Несмотря на то, что консерваторы потеряли многих избирателей в пользу Либеральных демократов в своих традиционныхstrongholds в южной Англии, эксперты предсказывают, что партия сместится еще правее, под влиянием успеха правой популистской партии Реформ, которая впервые вошла в парламент с пятью членами на выборах 4 июля. Негрил Фарадж, лидер партии Реформ и ключевая фигура в вопросе о Брексите, сыграл значительную роль в продвижении Брексита.

Новый лидер будет выбран к началу ноября

121 члена парламента от консерваторов теперь примут участие в многонедельном процессе голосования с несколькими раундами, пока не останутся только два кандидата. Члены партии затем решат, кто будет возглавлять партию, и результаты будут объявлены 2 ноября.

Консерваторы столкнулись с многочисленными скандалами и частыми изменениями руководства в течение своего 14-летнего срока, и Сунак стал шестым премьер-министром с 2010 года.

В настоящее время Великобритания находится под руководством премьер-министра Кира Стармера и его партии лейбористов, что представляет собой изменение руководства после самого тяжелого поражения консерваторов на выборах за десятилетия 4 июля. Консерваторы, возглавляемые партией консерваторов, сейчас выбирают нового лидера, чтобы заменить Риши Сунака, и Роберт Дженрик, известный сторонник жесткой политики в области иммиграции, лидирует среди претендентов.

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