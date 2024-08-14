Конгрессменка Миннесоты Илан Омар победит главного соперника, CNN, покончив с проигрышной серией

Первой избранной в 2018 году, Омар, которая также обыграла Самуэлса в прошлом цикле, защитила свой 5-й округ в трех подряд первичных выборах. Два других первоначальных члена "квартета", представители Александрия Окасио-Кортес из Нью-Йорка и Рашида Тлаиб из Мичигана, оба легко были переизбраны ранее в этом году, а представитель Айанна Пресли из Массачусетса не имеет оппонентов на своих праймериз в следующем месяце.

Победа Омар стала утешением для прогрессистов, особенно тех, кто критикует войну Израиля в Газе, после пары высокопрофильных поражений от умеренных демократических вызовов, которые были сильно поддержаны большими про-израильскими внешними группами. Эти организации, которые возглавляли отстранение "квартета" членов Джамаала Боумена из Нью-Йорка и Кори Буш из Миссури, не вкладывали средства в округ Миннеаполиса Омар, где демократы обычно побеждают на выборах штата.

К концу гонки в ней было потрачено около $3 миллионов на рекламу, из которых $2,75 миллиона поступило со счетов кампании Омар.

Объединенный демократический проект, супер-PAC, связанный с Американским комитетом по общественным связям, который тратил десятки миллионов долларов на других прогрессивных демократов в этом цикле, не участвовал в гонке. АИПАК напрямую потратил около $25 000 на цифровую рекламную кампанию в прошлом году, направленную против Омар – открытой критики Израиля, но не был активен в гонке 2024 года.

В своих рекламных роликах Омар подчеркивала свои прогрессивные политические успехи, продвигала свою работу в Конгрессе и подчеркивала необходимость защиты права на аборты.

"Запреты на аборты, нападки на ЭКО. Радикальные республиканцы ставят под угрозу наши права и свободы", - говорит женщина в одном из роликов Омар. "Моя дочь может иметь fewer rights чем я. Я благодарна, полна надежды, потому что Ильхан Омар в Конгрессе".

Другой ролик перечислял законодательные усилия Омар.

"Она приняла закон о питании, чтобы кормить школьников, и привлекла $54 миллиона прямо в наше сообщество для создания продовольственной безопасности, доступного жилья, здравоохранения, доступа к экологическим проектам и оплачиваемой работы", - говорит закадровый голос.

Большая часть политической драмы вокруг Омар в этом цикле была связана с ее защитой протестующих на campus против войны в Газе, в том числе своей дочери.

"Я считаю, что очень печально, что люди не заботятся о том, что все еврейские дети должны быть в безопасности, и что мы не должны терпеть антисемитизм или предвзятость для всех еврейских студентов, независимо от того, они "за" геноцид или "против", - сказала Омар журналистам во время визита в этом году в Нью-Йорк, что вызвало немедленную реакцию на утверждение, что некоторые евреи "за" геноцид.

Ссылаясь на отчеты об якобы преследовании про-палестинских демонстрантов и других арабских американцев, Омар в ответ на критику от Антидифамационной лиги обвинила группу в лицемерии.

"Это то, о чем я говорила", - написала Омар в социальных сетях, "можете ли вы осудить это так же, как я осудила антисемитизм и предвзятость всех видов?

При ограниченном времени эфира Самуэлс резко атаковал Омар, обвиняя ее в подрыве Демократической партии – подобной атаке, использованной против Боумена и Буш, но без усиления многомиллионной рекламной кампании.

"Ильхан Омар пропала с радаров по вопросам, которые для нас важнее всего", - заявил один ролик Самуэлса. "Омар выступала за отмену полиции при росте преступности, и проголосовала против плана президента Байдена по реконструкции дорог и мостов и расширению общественного транспорта и сетей зарядки EV. Мы заслуживаем лучшего".

Омар часто обвиняли в том, что она вкладывает антисемитизм в свою критику Израиля, что предшествовало нападениям ХАМАС 7 октября и последующей месячной атаке на Газу. Она была не названным объектом резолюции Палаты представителей, осуждающей "антисемитизм, исламофобию, расизм и другие формы предвзятости" в 2019 году.

Это последовало за обменом в социальных сетях, в котором она предположила, что иностранные союзники Израиля мотивированы деньгами, написав: "Все о Бенджаминах, детка".

Омар, хотя она никогда не отказывалась от своей критики израильского правительства в отношении палестинцев, извинилась за пост, сказав, что не имела в виду обидеть своих "избирателей или американских евреев в целом".

"Именно поэтому я безоговорочно извиняюсь", - сказала Омар.

Два года назад она с трудом одержала победу на первичных выборах над Самуэлсом, который был всего в нескольких тысячах голосов от того, чтобы сместить ее.

Но в то время как другие прогрессивные избранные официальные лица часто сталкивались с более серьезными финансовыми вызовами от более отполированных кандидатов после подобных близких вызовов, Омар была в основном забыта на первичной арене в этом году после того, как приняла гонку 2022 года как предупреждение и усилила свой аппарат кампании.

Она также снова получила поддержку от сенатора Миннесоты Тины Смит, а также от бывшего представителя Конгресса Кита Эллисона, ныне генерального прокурора штата.

На своем веб-сайте Омар также выделила – в цитате – слова поддержки от президента Джо Байдена.

"Представитель Омар, я хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь", - сказал Байден во время визита в Миннесоту в 2023 году. "Вы никогда не перестаете работать над тем, чтобы выровнять игру для всех. И вы убедитесь, что ни один ребенок не останется голодным".

Оппоненты Омар часто критикуют ее за позицию по Израилю, как видно из рекламных роликов Самуэлса, обвиняющих ее в подрыве ценностей Демократической партии и в том, что она выступает за отмену полиции. Однако, несмотря на эти вызовы, Омар смогла переизбраться, как в недавней победе на праймериз 2022 года, что показывает ее стойкость в политике.

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