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ПолитикаНовостиДемократическая Республика Конго

Конго вынес смертный приговор 37 заговорщикам, в том числе трем гражданам США

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
В судебных решениях не наблюдалось снисходительности.
В судебных решениях не наблюдалось снисходительности.

Конго вынес смертный приговор 37 заговорщикам, в том числе трем гражданам США

19 мая произошла попытка вооруженной группы проникнуть в резиденцию президента Феликса Тшисекеди в Демократической Республике Конго. Эта попытка государственного переворота была быстро пресечена военными, что привело к применению самых строгих наказаний военным трибуналом. Из 51 человек, участвовавших в инциденте, 37 были приговорены к смертной казни.

На этом суде также были осуждены трое американских граждан, а также трое других, имеющих британские, канадские и бельгийские паспорта. Подсудимые были обязаны выплатить государству до 50 миллионов долларов в качестве компенсации. Четырнадцать из обвиняемых были оправданы.

Адвокаты осужденных заявили о намерении обжаловать приговор, при этом один из них, Ричард Бондо, назвал вердикт пренебрегающим смягчающими обстоятельствами.

Архитектор предполагаемого переворота

Судебный процесс начался в июне, и подсудимые предстали перед обвинениями в терроризме, незаконном владении оружием и боеприпасами, покушении на убийство, создании преступного синдиката, убийстве и финансировании терроризма.

На ночь с 19 на 20 мая группа вооруженных людей атаковала резиденцию президента Тшисекеди в Киншасе, объявив о конце его президентства, начавшегося в 2019 году и затем подтвержденного в декабре. Армия позже подтвердила на национальном телевидении, что переворот был предотвращен. Оппозиционный политик Кристиан Маланга считался организатором этой попытки переворота. К сожалению, он, как сообщается, был убит силами безопасности. Среди тех, кому грозит смертная казнь, находится его сын, Марсель Маланга, гражданин США.

Принуждение к перевороту?

Судебный процесс не дал много информации о событиях 19 мая. Марсель Маланга заявил, что его отец угрожал ему смертью, если он откажется сотрудничать. Двое американских граждан, Тайлер Томпсон (22) и БENJAMIN ZALMAN-POLUN (36), также заявили, что их принуждали к участию в перевороте.

Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с задержанием Жана-Жака Вондо, бельгийско-конголезского эксперта по безопасности, также приговоренного к смертной казни. Его родственники утверждают, что дело против него основано на фотографии 2016 года, на которой он изображен с Малангой.

Смертная казнь была приостановлена в Демократической Республике Конго в течение многих лет, но была возобновлена после попытки переворота несмотря на широкое осуждение.

В связи с попыткой переворота в Демократической Республике Конго проходил судебный процесс, в котором участвовали различные лица, в том числе трое американских граждан и другие с британскими, канадскими и бельгийскими паспортами. Оппозиционный политик Кристиан Маланга, считавшийся архитектором попытки переворота, также был вовлечен, что привело к смертному приговору его сыну, Марселю Маланге, гражданину США.

Во время судебного процесса Марсель Маланга обвинил своего отца в угрозе ему смертью, если он откажется участвовать в перевороте. Двое американских граждан, Тайлер Томпсон (22) и БENJAMIN ZALMAN-POLUN (36), также заявили о принуждении, утверждая, что их вынудили участвовать в попытке захвата резиденции президента Тшисекеди в Киншасе.

Этих лиц формально обвинили.

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