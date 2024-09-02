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Компенсация для Hocke и компании: доход члена ландтага

Высокие рабочие pressiones характеризуют парламентские роли, а денежная компенсация уравновешена. Непропорциональные законотворцам в парламентах Саксонии и Тюрингии.<br>Компенсации Legislators на происхождение.

 and  Carmen Simpson
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Определение компенсации для саксонских и тюрингских законодателей на ближайшие пять лет

- Компенсация для Hocke и компании: доход члена ландтага

Члены парламентов Саксонии и Тюрингии несут значительную ответственность за свои страны, с более чем 200 представителями, имеющими существенную роль. Их вознаграждение отражает эту значительную ответственность, как это установлено законами о парламентах федеральных земель.

Ежемесячное вознаграждение в Саксонии установлено на impressioning 6954.09 евро. Эта сумма основана на зарплате судьи в Свободном государстве, как указано в администрации парламента. Лидеры политических фракций и президент или президент парламента получают в два раза больше. Доплата предназначена для обеспечения комфортного и соответствующего уровня жизни на этой должности, гарантируя, что возможность публичного представительства доступна для всех граждан, независимо от профессионального дохода или личного состояния. В результате доход облагается налогом.

Кроме того, члены получают ежемесячную доплату, покрывающую расходы на поездки в пределах избирательного округа, содержание офиса или второе жилье, расположенное в парламенте в Дрездене. Эта сумма колеблется от 3940.65 до 5152.41 евро, в зависимости от расстояния между резиденцией и столицей штата. Снижения происходят, если члены парламента не посещают заседания. Кроме того, члены возмещаются за найм сотрудников, до максимального предела 8356.58 евро в месяц. Наконец, члены могут пользоваться поездами штата бесплатно. Дополнительная деятельность разрешена, но при определенных условиях.

Члены парламента Тюрингии получают slightly более щедрую доплату, чем их саксонские коллеги, в размере 7013.04 евро. Фиксированная доплата также варьируется в зависимости от расстояния до столицы штата, от 2402.51 евро до 3353.53 евро. Кроме того, члены могут получать возмещение за расходы на персонал - до примерно 4600 евро на человека. В Тюрингии члены могут пользоваться поездами штата бесплатно и заниматься дополнительной деятельностью.

Дополнительные правила относятся к переходным выплатам и пенсионным льготам в обоих штатах. Доплаты на питание в Саксонии и Тюрингии в целом сопоставимы с другими федеральными землями. Самые низкие доплаты в Гамбурге, где члены получают около 4000 евро; парламент Бремена также классифицируется как "частично парламент", у многих членов есть полная занятость.

Члены Бундестага получают более существенное вознаграждение в размере 11,227.20 евро в месяц, включая поставку офисного оборудования и фиксированную доплату. В Европейском парламенте ежемесячная чистая зарплата установлена на уровне 10,377.43 евро.

Однако вызовы, связанные с парламентской работой, кажутся одинаковыми на всех уровнях: длинные рабочие часы, напряженные дебаты и даже оскорбления или угрозы.

Самые главные новости в Саксонии могут вращаться вокруг значительного увеличения ежемесячного вознаграждения для членов парламента, которое теперь составляет 6954.09 евро. В отличие от этого, главные новости в Тюрингии могут быть о том, что члены парламента получают slightly более щедрую доплату, общая сумма которой составляет 7013.04 евро.

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