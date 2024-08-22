Компания Tchibo Coffee Group восстанавливает финансовую прибыльность

Кофегигант Tchibo вернулся к прибыли. В последнем финансовом году компания добилась доналоговой и доинтересной прибыли (EBIT) в размере 68 миллионов евро, как объявил холдинг Tchibo Holding Maxingvest из Гамбурга. В отличие от предыдущего года, когда был зафиксирован убыток в размере 167 миллионов евро. Компания отказалась раскрывать подробности о прибыли после уплаты налогов.

Tchibo связывает восстановление с сокращением затрат на сырье, энергию и логистику, а также уменьшением расходов на маркетинг и дистрибуцию. Стратегии и структурные изменения, внедренные летом, начали приносить положительные результаты. Компания оптимизировала ассортимент для различных каналов дистрибуции – розничных магазинов, распределительных центров и онлайн-продаж. Tchibo также сосредоточился на своем кофейном бизнесе, завершив сокращение персонала почти на 300 человек.

Выручка осталась относительно стабильной на уровне примерно 3,2 миллиарда евро, что представляет собой небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом. Продажи потребительских товаров были ниже ожиданий, в основном из-за общего спада спроса. Кроме кофе, Tchibo также занимается одеждой, товарами для дома и декора.

Однако около 900 физических магазинов показали рост продаж. Частота посещения клиентов увеличилась, и наблюдался рост продаж кофе. Продажи также расширились за рубежом. Tchibo экспортирует кофе в более чем 60 стран и имеет дочерние компании в таких странах, как Австрия, Швейцария и Польша.

Кофегруппа в Tchibo сыграла значительную роль в восстановлении компании, способствуя росту продаж кофе tanto в Германии, как и за рубежом. После внедрения стратегических изменений и мер по сокращению затрат Кофегруппа смогла снизить свои расходы и улучшить прибыльность.

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