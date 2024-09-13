Комитет внешней кампании, связанный с республиканцами, стремится извлечь выгоду из споров в Мичигане, транслируя рекламу, которая подчеркивает Израиль и еврейское происхождение мистера Эмхоффа.

Коалиция будущего PAC примерно вложила около $60,000 в трансляцию нескольких рекламных роликов на YouTube, направленных на Мичиган, как указано в Центре прозрачности объявлений Google. Эти объявления с энтузиазмом поддерживают позицию Харрис по отношению к Израилю и часто подчеркивают ее мужа, Дага Эмхофа, который является евреем.

Стратегия рекламы, с ее оптимистичным сообщением и захватывающей музыкой, кажется, пропагандирует президентские амбиции Харрис; однако, учитывая источник PAC и его стратегическое размещение в важном штате-ключе Мичиган, можно заподозрить более подозрительные намерения. Кажется, что эти объявления используются для подогрева искр раздора, вызванных текущим конфликтом в Газе, и для подрыва попыток Харрис укрепить демократическую коалицию, включающую арабско-американских и мусульманских избирателей в Мичигане.

Арабские и мусульманские американцы составляют влиятельную группу избирателей в Мичигане. Примерно 146 000 мусульманских американцев проголосовали на всеобщих выборах 2020 года в Мичигане, согласно оценке, проведенной Эмджеем, организацией, стремящейся усилить политическое влияние мусульманских американцев. Байден выиграл Мичиган в 2016 году с перевесом в 150 000 голосов. Опросы указывают на紧张ную гонку между Харрис и бывшим президентом Трампом на выборах 2022 года.

Одно из объявлений этой группы в основном сосредоточено на Эмхофе. Оно показывает фотографии Эмхофа в кипе и посещающего концлагерь Аушвиц. "Камала Харрис - выдающийся лидер в эти трудные времена. Рядом с Камалой будет ее муж и доверенный советник, Даг Эмхоф. Даг Эмхоф, который станет первым еврейским супругом президента. Камала Харрис и Даг Эмхоф: пионеры истории, отстаивающие правильное, поддерживающие Израиль".

Другое объявление начинается со слов: "Вице-президент Харрис встала на правильную сторону. Харрис неоднократно заявляла о своей поддержке Израиля и еврейского народа. Она неоднократно демонстрировала свою неизменную приверженность".

Объявление продолжается: "Когда (лидер Израиля Биньямин) Нетаньяху посетил Вашингтон, округ Колумбия, Харрис тепло встретила премьер-министра в Белом доме. И когда сторонники свободного Палестины выразили свой протест, Харрис их подавила. И сторонники свободного Палестины? Они ненавидят ее. Потому что Камала Харрис понимает ситуацию. На нее можно положиться, чтобы она неизменно поддерживала Израиль".

Другие объявления этой группы разделяют подобные темы. "Эта осень, давайте вместе сделаем историю. Мы поставим настоящего про-израильского президента в Белый дом, рядом с Камалой будет ее муж и главный советник, Даг Эмхоф, который станет первым еврейским супругом президента. Только в Америке: Камала Харрис и Даг Эмхоф".

Основанная всего этим месяцем, Коалиция будущего PAC еще не представила отчет о своих спонсорах или финансовой информации в Федеральную избирательную комиссию. Однако представленные записи группы указывают на ее связи с Республиканской партией. Группа назначает Кэбэлла Хоббса своим помощником казначеем, который служил казначеем PAC, поддерживающего президентскую кампанию 2024 года губернатора Флориды Рона Де Сантиса.

CNN связалась с PAC за комментариями.

Стратегия рекламы Коалиции будущего PAC, направленная на Мичиган, вызывает вопросы из-за своего фокуса на поддерживающей позицию Харрис по отношению к Израилю и еврейском происхождении ее мужа, что потенциально может вызвать разногласия среди определенных групп избирателей. Учитывая связи PAC с Республиканской партией, политика играет значительную роль в трансляции этих объявлений, что потенциально может повлиять на результаты выборов в Мичигане.

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