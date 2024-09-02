Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Тюрингии

Комиссия получила задание разработать предложение о нормативном акте, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с использованием электронных устройств.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Швайденбург получила место в ландтаге, предваряя это ролью председателя городского совета в Грейце...
Швайденбург получила место в ландтаге, предваряя это ролью председателя городского совета в Грейце в течение 20 лет.

Комиссия получила задание разработать предложение о нормативном акте, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с использованием электронных устройств.

Не прошло много времени, как в стане Тюрингской ХДС начали звучать призывы к переговорам с АФД. На следующий день после выборов бывший член ландтага и новый представитель Мартина Швайнсбург выразила свою позицию. Она не впервые высказывает свои взгляды в этом направлении, как вы помните.

Как член ландтага Мартина Швайнсбург предлагает, чтобы Тюрингская ХДС вела переговоры не только с Левой партией, но и с АФД. "Примерно 30% жителей Тюрингии проголосовали за АФД. Это знак уважения к избирателям, разговаривать с теми, кого они выбрали", - заявила председатель Тюрингского районного совета. Подтверждая свою позицию, Швайнсбург вновь подчеркнула свою предыдущую точку зрения, ранее не исключив переговоров tanto с АФД, как и с Левой партией.

Она критиковала "подход Пippi Longstocking", который переводится как "АФД - непослушный ребенок, с ним нельзя играть". Она ожидает, что партия покажет себя серьезно на переговорах.

Она выступала за переговоры со всеми партиями, даже с Левой. "Также возможно, что общего не найдется". Однако она не хочет заниматься спекуляциями о потенциальных конфигурациях или моделях терпимости. "Это не мое дело. Я часть команды, и это моя задача".

Избранная в ландтаг впервые по прямому мандату, Швайнсбург планирует в основном продвигать муниципальную автономию. "Если я получу влияние и его получу, я хочу внести прагматизм в политику", - заявила она. Топ-кандидат ХДС Марио Вайгт пригласил Швайнсбург присоединиться к экспертной команде для 100-дневной программы правительства до выборов, часто воспринимаемой как своего рода теневое правительство.

Поддержка переговоров с АФД присутствовала в Тюрингской ХДС в течение длительного времени. Например, в 2019 году заявление от 17 местных политиков ХДС потребовало "результативных переговоров" с АФД. Швайнсбург была одним из подписантов.

После своего назначения представителем Мартина Швайнсбург предложила, чтобы Тюрингская ХДС рассмотрела возможность переговоров не только с Левой партией, но и с АФД, так как они получили значительную долю голосов на выборах в ландтаг Тюрингии. Подражая своей предыдущей позиции, Швайнсбург вновь выразила поддержку переговорам tanto с АФД, как и с Левой партией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками
Политика

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками В ходе продолжающегося конфликта в Украине появляются слухи об использовании необычных видов оружия, таких как беспилотники-огнеметы. Распространяются сообщения о развертывании такого устройства, якобы поджигающего российские военные позиции и значительный участок леса. 18:09 Нидерландский премьер-министр представляет масштабный пакет помощи для Украины на

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Владимир Путин, президент России, в настоящее время общается с учениками из школы в Кызыле,...
Политика

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России Во время конфликта в Украине велось много дискуссий о различных видах оружия, в том числе о дронах-огнеметателях. Недавно появились видеозаписи, якобы показывающие использование такого оружия, которое, по-видимому, сжигает позиции российской военной техники и обширные лесные массивы. 18:09 Новая

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.

Владимира Путина, présidenta России, приняли на территории Монголии, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выпустил ордер на его арест из-за обвинений в незаконном перемещении украинских детей в ходе нынешнего украинского конфликта, начавшегося с февраля 2022 года. По прибытии...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.
Спорт

Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.

Германская паралимпийская команда завоевала шесть дополнительных медалей в Париже в начале недели. Тем не менее, главные претенденты Каппел на метании диска и Шульц в триатлоне не смогли завоевать желанные золотые медали.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.
Общество

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе. В неожиданном повороте событий комик Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс обменялись клятвами в секретной свадьбе на Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне, никто не был готов к столь быстрому бракосочетанию. Объявление о помолвке

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Завтра — встреча с прессой по приглашению министра транспорта, Виссинга.
Экономика

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию. Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно