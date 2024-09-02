Комиссия получила задание разработать предложение о нормативном акте, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с использованием электронных устройств.

Не прошло много времени, как в стане Тюрингской ХДС начали звучать призывы к переговорам с АФД. На следующий день после выборов бывший член ландтага и новый представитель Мартина Швайнсбург выразила свою позицию. Она не впервые высказывает свои взгляды в этом направлении, как вы помните.

Как член ландтага Мартина Швайнсбург предлагает, чтобы Тюрингская ХДС вела переговоры не только с Левой партией, но и с АФД. "Примерно 30% жителей Тюрингии проголосовали за АФД. Это знак уважения к избирателям, разговаривать с теми, кого они выбрали", - заявила председатель Тюрингского районного совета. Подтверждая свою позицию, Швайнсбург вновь подчеркнула свою предыдущую точку зрения, ранее не исключив переговоров tanto с АФД, как и с Левой партией.

Она критиковала "подход Пippi Longstocking", который переводится как "АФД - непослушный ребенок, с ним нельзя играть". Она ожидает, что партия покажет себя серьезно на переговорах.

Она выступала за переговоры со всеми партиями, даже с Левой. "Также возможно, что общего не найдется". Однако она не хочет заниматься спекуляциями о потенциальных конфигурациях или моделях терпимости. "Это не мое дело. Я часть команды, и это моя задача".

Избранная в ландтаг впервые по прямому мандату, Швайнсбург планирует в основном продвигать муниципальную автономию. "Если я получу влияние и его получу, я хочу внести прагматизм в политику", - заявила она. Топ-кандидат ХДС Марио Вайгт пригласил Швайнсбург присоединиться к экспертной команде для 100-дневной программы правительства до выборов, часто воспринимаемой как своего рода теневое правительство.

Поддержка переговоров с АФД присутствовала в Тюрингской ХДС в течение длительного времени. Например, в 2019 году заявление от 17 местных политиков ХДС потребовало "результативных переговоров" с АФД. Швайнсбург была одним из подписантов.

После своего назначения представителем Мартина Швайнсбург предложила, чтобы Тюрингская ХДС рассмотрела возможность переговоров не только с Левой партией, но и с АФД, так как они получили значительную долю голосов на выборах в ландтаг Тюрингии. Подражая своей предыдущей позиции, Швайнсбург вновь выразила поддержку переговорам tanto с АФД, как и с Левой партией.

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