Комиссия ЕС в настоящее время не считает подходящими обстоятельствами для выдворения в Сирию.

В настоящее время Европейская комиссия считает Сирию ненадежной для принудительных возвращений. Как заявил в Брюсселе вчера Петр Стано, спикер внешнеполитического chiefs ЕС Жозепа Борреля, необходимые условия пока не выполнены. Это было сказано в ответ на вопрос о возможности в будущем признать Сирию безопасной третьей страной для членов ЕС.

Предыстория связана с размышлениями Германии о возобновлении депортаций в Сирию или Афганистан после ножевого нападения в Солingen, в результате которого погибли трое человек. Как заявил спикер ЕС Стано, в первую очередь, это обязанность и ответственность сирийского режима создать безопасную и упорядоченную обстановку в стране, чтобы беженцы могли вернуться с достоинством. Однако Сирия пока не выполнила эти требования.

До нападения в Солingen страны, такие как Италия, Австрия и Кипр, предложили пересмотреть статус отдельных сирийских регионов, чтобы разрешить депортации.

Трагическое ножевое нападение в Солingen привело к трем смертельным исходам и восьми другим ранениям во время городского фестиваля в пятницу. Подозреваемый, 26-летний сириец, сдался на следующий день и был арестован. Федеральная прокуратура проводит расследование, подозревая терроризм.

В отличие от планов немецких властей депортировать подозреваемого в его страну, Сирию, он должен был быть депортирован в Болгарию. В соответствии с правилами Дублина, это стандартная процедура, когда человек впервые въезжает в Европейский союз через определенную страну. Однако иммиграционные власти не смогли найти мужчину по адресу, указанному в его документах.

Другой спикер ЕС признал необходимость реформ системы Дублина, ссылаясь на соглашение об убежище, принятое летом. Цель состоит в том, чтобы ускорить депортации в страны ЕС, через которые люди впервые въехали, что часто не происходит.

Комиссия выразила свою позицию о ненадежности Сирии для принудительных возвращений, соглашаясь с позицией Европейской комиссии. Этот вопрос был поднят из-за необходимости соблюдения определенных условий, прежде чем Сирия сможет быть признана безопасной третьей страной для членов ЕС.

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