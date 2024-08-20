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Комиссия ЕС намерена ввести высокие импортные налоги, достигающие 36,3%, на электромобили из Китая.

 and  Anne Legman
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Европейская комиссия планирует ввести тарифы до 36,3% на электромобили китайского производства.
Европейская комиссия планирует ввести тарифы до 36,3% на электромобили китайского производства.

Комиссия ЕС намерена ввести высокие импортные налоги, достигающие 36,3%, на электромобили из Китая.

Еврокомиссия планирует ввести пошлину до 36,3% на электромобили из Китая. Согласно заявлению, опубликованному во вторник, эти дополнительные пошлины могут вступить в силу уже к концу октября, при условии согласия со стороны стран ЕС, и будут действовать в течение пяти лет. Примечательно, что крупные автопроизводители, такие как Tesla и VW, столкнутся с тарифами существенно ниже максимальной ставки.

В результате расследования, начатое в начале июля, Еврокомиссия пришла к выводу, что компании, подобные Volkswagen и их китайские партнеры, должны будут платить надбавку к тарифам в размере 21,3% на импорт в ЕС. Похоже, что американскому автопроизводителю Tesla удалось договориться о более низкой ставке в 9,0%.

Еврокомиссия утверждает, что Китай предоставляет незаконные субсидии своим производителям электромобилей, что может привести к негативным последствиям для европейских производителей, таким как закрытие заводов или сокращение рабочих мест. Однако представители комиссии подчеркнули, что готовы к переговорам с Китаем, чтобы избежать этих пошлин.

Еврокомиссия объявила о своем решении ввести тарифы на китайские электромобили, как было установлено в ходе расследования, проведенного в июле. В соответствии с этим решением, китайские компании, сотрудничающие с Volkswagen, столкнутся с надбавкой к тарифам в размере 21,3%.

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