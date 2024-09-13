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Комиссия ЕС излагает три возможных сценария продления санкций против России.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Внутренние источники сообщают: ЕК исследует три variantes продления санкций против России
Внутренние источники сообщают: ЕК исследует три variantes продления санкций против России

Комиссия ЕС излагает три возможных сценария продления санкций против России.

Согласно данным, Европейская комиссия рассматривает три возможных варианта продления санкций против России, как сообщают дипломаты. Эти варианты были представлены в пятницу европейским дипломатам, как подтвердили несколько источников, беседовавших с агентством Reuters. Причиной является задержка средств Центрального банка России, которые необходимы для выделения грандиозного займа в размере 50 миллиардов долларов от стран G7 Украине. Эти средства недвижимы с момента нападения России на Украину.

Один из вариантов предусматривает сохранение заморозки на срок до пяти лет с ежегодной переоценкой. Этот шаг может оттаять средства только с поддержкой большинства голосов, квалифицированного или нет. В качестве альтернативы, заморозка может продлеваться каждые три года, при условии единодушного согласия всех стран. Третий вариант предусматривает продление всех санкций против России каждые три года, в отличие от текущей практики принятия решения и единодушного голосования каждые шесть месяцев.

Представитель Брюсселя предпочел воздержаться от комментариев по этому вопросу. Летом страны G7 пришли к соглашению о использовании доходов от замороженных российских средств для оказания помощи Украине. В настоящее время разрабатываются технические детали этого ожидаемого займа.

Дипломатам ЕС были представлены следующие сценарии: первый предусматривает пятилетнюю заморозку с ежегодной переоценкой, второй продлевает заморозку каждые три года единогласно, а третий продлевает все санкции против России каждые три года. Эти сценарии направлены на решение проблемы задержанных средств Центрального банка России, которые необходимы для выделения займа в размере 50 миллиардов долларов Украине.

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