Комиссия ЕС излагает три возможных сценария продления санкций против России.

Согласно данным, Европейская комиссия рассматривает три возможных варианта продления санкций против России, как сообщают дипломаты. Эти варианты были представлены в пятницу европейским дипломатам, как подтвердили несколько источников, беседовавших с агентством Reuters. Причиной является задержка средств Центрального банка России, которые необходимы для выделения грандиозного займа в размере 50 миллиардов долларов от стран G7 Украине. Эти средства недвижимы с момента нападения России на Украину.

Один из вариантов предусматривает сохранение заморозки на срок до пяти лет с ежегодной переоценкой. Этот шаг может оттаять средства только с поддержкой большинства голосов, квалифицированного или нет. В качестве альтернативы, заморозка может продлеваться каждые три года, при условии единодушного согласия всех стран. Третий вариант предусматривает продление всех санкций против России каждые три года, в отличие от текущей практики принятия решения и единодушного голосования каждые шесть месяцев.

Представитель Брюсселя предпочел воздержаться от комментариев по этому вопросу. Летом страны G7 пришли к соглашению о использовании доходов от замороженных российских средств для оказания помощи Украине. В настоящее время разрабатываются технические детали этого ожидаемого займа.

Дипломатам ЕС были представлены следующие сценарии: первый предусматривает пятилетнюю заморозку с ежегодной переоценкой, второй продлевает заморозку каждые три года единогласно, а третий продлевает все санкции против России каждые три года. Эти сценарии направлены на решение проблемы задержанных средств Центрального банка России, которые необходимы для выделения займа в размере 50 миллиардов долларов Украине.

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