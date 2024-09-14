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ПолитикаНовостиМиграция

Комиссия была поручена составить каталог действий государств-членов, направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией.

 and  Elizabeth Wells
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Комиссия была поручена составить каталог действий государств-членов, направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией.

Канцлер Германии Олаф Шольц защитил предложение расширить пограничный контроль. "Неурегулированная иммиграция - это не то, к чему мы стремимся", - заявил Шольц, член СДПГ, во время сессии вопросов и ответов с местными жителями в Пренцлау, Бранденбург. Если, как и в прошлом году, около 300 000 человек переедут в Германию, и только часть из них будет иметь право на убежище, "это не идеально".

В связи с этим важно тщательно проверять, кто заслуживает въезда. "К сожалению, мы не можем полностью доверять всем нашим соседним странам правильно выполнять свою часть", - подчеркнул он. Он отметил, что пограничный контроль будет соответствовать европейскому законодательству.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) распорядилась ввести пограничный контроль на всех сухопутных границах Германии с понедельника, чтобы более эффективно предотвращать несанкционированные въезды. Дополнительные проверки сначала будут длиться шесть месяцев. Это распространяется на Францию, Данию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Пограничный контроль уже введен на границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией. Кроме того, граница с Францией недавно находилась под наблюдением, которое федеральное правительство обосновывало, среди прочего, из-за Олимпиады.

Такие пограничные проверки в Шенгенской зоне обычно не допускаются и требуют отчетов в каждом случае в Еврокомиссию. Стратегия Германии встречает скепсис со стороны соседних стран. Правительство Германии обосновывает необходимость проверок из-за угроз безопасности, связанных с неурегулированной иммиграцией и торговлей людьми на внешних границах ЕС, что привело к эскалации несанкционированных пересечений границ в Германии, еще больше напрягая уже переполненные условия размещения беженцев.

Предложение расширить пограничный контроль является реакцией на озабоченность по поводу неурегулированной миграции, о которой заявил канцлер Шольц. Если неурегулированная миграция продолжит расти, это может еще больше напрячь ресурсы размещения беженцев.

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