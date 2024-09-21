Команда Трампа побеждает в Джорджии, поскольку подсчет голосов производится вручную

В Соединенных Штатах процесс подсчета голосов на выборах более сложен, чем в Германии, и поэтому часто используются машины. Однако Грузия решила отклониться от этой нормы и использовать ручное подсчет для своего предстоящего президентского выборов. Некоторые могут найти это решение привлекательным.

Избирательная комиссия Грузии недавно привлекла внимание, объявив, что будет вручную подсчитывать бюллетени, поданные на избирательных участках на президентских выборах в ноябре 2024 года, несмотря на возражения со стороны избирательных чиновников и работников. Как сообщает CNN, это правило было принято благодаря усилиям сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.

Голосование в комиссии произошло с тремя голосами против двух. Эксперты считают, что Грузия сейчас единственный штат, который применяет такое правило. Критики выражают опасения по поводу возможного хаоса в день выборов и задержки объявления результатов в этом важном штате, где борются республиканцы и демократы, как сообщает CBS.

Недавно избирательная власть приняла несколько спорных решений. Грузинские демократы подали иски в ответ. Грузия, расположенная на юге США, является важным штатом из-за близких результатов между республиканцами и демократами. Даже после поражения на выборах 2020 года Трамп выражал сомнения в процессе подсчета голосов в Грузии и обвинял их в фальсификации выборов.

CBS сообщает, что демократы боятся, что республиканцы Трампа могут готовить почву для новой попытки оспорить результаты выборов, если Трамп снова проиграет с небольшим отставанием. В ноябре 2024 года 78-летний республиканский оппонент Трампа встретится с Камалой Харрис, демократом.

В США на местном и государственном уровнях существует сильная прямая демократия, и бюллетени могут содержать множество решений и вопросов, разбросанных по нескольким плотным страницам. Кроме того, многие должности, такие как прокуроры штатов, избираются напрямую народом, что делает процесс подсчета значительно более сложным, чем в Германии, и часто требует помощи машин.

Решение избирательной комиссии Грузии вручную подсчитывать бюллетени на президентских выборах 2024 года вызвало споры, и критики выразили опасения по поводу возможного хаоса и задержки объявления результатов. Это контрастирует с обычным процессом подсчета голосов на президентских выборах в США, где машины часто используются из-за сложности процесса.

В свете обвинений Трампа в фальсификации выборов во время выборов 2020 года в Грузии и предстоящих президентских выборах 2024 года, на которых республиканский оппонент Трампа встретится с Камалой Харрис, ручной метод подсчета может стать предметом спора.

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