Команда Харриса освещает аплодисменты Трампа за Марка Робинсона, когда тревожный репортаж CNN вызывает критику в Северной Каролине.

Команда Камалы Харрис прибегла к упоминанию похвалы Дональда Трампа в адрес Робинсона после того, как в четверг, 13 января, CNN опубликовало сообщение о спорных комментариях Робинсона на доске обсуждений взрослого веб-сайта. Эти спорные замечания, датируемые более чем десятилетней давности, включали в себя утверждения Робинсона о том, что он "черный нацист" и поддерживает восстановление рабства. Робинсон отрицает, что делал эти заявления.

Разоблачения вызвали шок в гонке на пост президента 2024 года, поскольку Северная Каролина является основной целью tanto для Трампа, как и для Харрис. Срок подачи заявок на выбывание в соответствии с законами штата истекает в 11:59 вечера по восточному времени в четверг, а в пятницу начинается рассылка первоначальных бюллетеней для голосования по почте.

Кампания Харрис ответила на сообщение, поделившись в социальных сетях фотографиями Трампа и Робинсона вместе, в том числе снимками, на которых они позируют с большим пальцем вверх. Еще один пост включал видео, на котором Трамп хвалит Робинсона, называя его "великим лидером нашей страны" и сравнивая его с Мартином Лютером Кингом.

Кампания Трампа хранила молчание по этому вопросу, не комментируя сообщение напрямую и не заявляя, хотят ли они, чтобы Робинсон отказался от своей губернаторской кампании.

"Кампания Трампа сосредоточена на возвращении в Белый дом и спасении нации. Северная Каролина является ключевым элементом этой стратегии. Мы убеждены, что когда избиратели оценят экономическую силу, низкую инфляцию, безопасные границы и улицы под Трампом по сравнению с провалами Байдена-Харрис, Трамп вновь победит в Северной Каролине. Мы не потеряем из виду нашу цель", - заявила представительница кампании Трампа Каролин Ливитт.

На митинге в Гринсборо, Северная Каролина, в марте Трамп восхвалял Робинсона, называя его "Мартином Лютером Кингом на стероидах".

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения потребовала отставки Робинсона, заявив в социальных сетях: "Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения является непартийной, но мы не игнорируем реальность. И мы выступаем против того, что неправильно. Марк Робинсон: уйдите в отставку".

Демократы Северной Каролины используют сообщение

Робинсон в настоящее время участвует в ожесточенной гонке против демократического кандидата Джоша Стейна, чтобы сменить губернатора Роя Купера, чей срок истекает.

Стейн, действующий генеральный прокурор штата, стабильно опережает Робинсона в недавних опросах. Его кампания выпустила заявление в четверг: "Жители Северной Каролины уже знают, что Марк Робинсон неqualified для того, чтобы быть губернатором. Сhtein остается сосредоточенным на выигрыше выборов, чтобы вместе создать более безопасную и сильную Северную Каролину для всех".

Ассоциация губернаторов-демократов воспользовалась сообщением CNN, назвав его "новым доказательством того, что Робинсон безумен, опасен и совершенно непригоден для губернаторства".

"По мере того, как республиканцы предупреждают о хаосе, который Робинсон может причинить, если станет губернатором, становится все более очевидным, что ставки никогда не были выше. Чтобы сохранить наше движение и победить Робинсона на выборах в ноябре, мы должны продолжать двигаться вперед", - заключила представительница Ассоциации губернаторов-демократов Иззи Ливи.

Ассоциация губернаторов-республиканцев не ответила на запрос о комментариях по поводу сообщения и того, должен ли Робинсон отказаться от гонки.

Реакция республиканцев в Конгрессе

Представитель Ричард Хадсон, возглавляющий комитет ГОП по выборам, заявил, что обвинения "вызывают серьезную озабоченность", но не призвал Робинсона уйти в отставку.

"Я надеюсь, что lieutenant governor сможет заверить жителей Северной Каролины в том, что обвинения необоснованны", - сказал Хадсон.

Еще один республиканец из Северной Каролины, представитель Грег Мёрфи, член консервативной группы "Дом свободы", выразил озабоченность, но поставил под сомнение подлинность сообщения.

"Что я прочитал, было тревожным, но учитывая уровень электронного мошенничества, которое возможно сегодня с помощью ИИ и других технологий, кто может сказать, что является подлинным, а что нет?" - задумался он.

Представитель Рафф Норман из Южной Каролины, также член группы "Дом свободы", назвал сообщение "разочаровывающим".

"Учитывая то, что произошло, и тех, кто его поддерживал, а также средства, которые он собрал, Робинсон должен покинуть гонку немедленно, чтобы появился новый кандидат", - заявил Норман.

Норман также предположил, что Робинсон должен был знать, что любые прошлые цифровые обсуждения могут стать общедоступными.

"Похоже, что он эволюционировал - безусловно, значительная часть этого произошла в прошлом - но в политике они раскроют все, как и должны", - заключил Норман.

Наконец, представитель Марджори Тейлор Грин из Джорджии заявила, что хочет изучить обвинения, но "если это окажется правдой, это, безусловно, будет нечто, чего я не смогу поддержать".

Сообщения CNN от Элайны Трейн, Аарона Пеллиша, Дайанны Галлагер, Энни Грейер, Моргана Риммера, Кейт Салливан и Омара Джименеса внесли вклад в эту статью.

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