- Команда Камалы Харрис, кажется, стала целью иностранных кибератак.

Команда кампании демократического кандидата в президенты США Камалы Харрис якобы стала жертвой кибератаки со стороны иностранных государств. По их словам, они были проинформированы ФБР о "вмешательстве иностранных государств" уже в июле.

Представитель кампании Харрис подчеркнул, что они имеют "прочные меры кибербезопасности" и, насколько им известно, не было несанкционированного доступа. "Мы продолжаем поддерживать контакт с соответствующими правоохранительными органами."

Ранее ФБР подтвердило, что расследует возможное проникновение хакеров в внутренние коммуникации кампании кандидата в президенты от Республиканцев Дональда Трампа. "Politico" первым сообщило об этом случае в выходные дни после того, как новостной портал получил несколько электронных писем от отправителя под названием "Роберт", содержащих внутренние коммуникации кампании. "Washington Post" и "New York Times" были kontaktiert на аналогичный манер.

Не только Камала Харрис, но и команда Трампа, похоже, также подверглась атаке.

По данным "Politico", команда Трампа обвинила "враждебных иностранных актеров" в кибератаке и сослалась на анализ угроз от Центра анализа угроз Microsoft, который упоминает якобы иранское вмешательство в избирательную кампанию США. Анализ утверждает, что группа, связанная с Корпусом стражей исламской революции, получила доступ к аккаунту бывшего высокопоставленного члена команды кампании и отправила оттуда так называемые фишинговые письма.

Microsoft не идентифицировало конкретных лиц или партий в анализе угроз. Однако, согласно американским СМИ, Роджер Стоун, близкий союзник Трампа, мог быть затронут. Он сказал "Washington Post", что его электронная почта была скомпрометирована. Его адвокат сказал CNN, что он был kontaktiert tanto por Microsoft como por el FBI en relación con este asunto.

Команда Трампа не предоставила прямых доказательств хакерской атаки иранскими акторами "Politico". По данным "Washington Post", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, ФБР подозревает иранских актеров за кибератаками, но менее ясно, были ли те же группы, которые отправляли письма американским журналистам.

Я не буду спекулировать о мотивах этих кибератак, но тревожно, что обе команды кампании Харрис и Трампа стали мишенью. Я не буду делать выводов, пока расследования не будут завершены.

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