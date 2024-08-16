Количество занятых в Германии увеличилось

Несмотря на устойчивый экономический спад, число занятых лиц в Германии растет. Во втором квартале около 46,1 миллиона человек были трудоустроены, как сообщил Федеральный статистический офис в пятницу. Скорректированные по сезонности данные показывают рост на 54 000 человек или 0,1 процента по сравнению с первым кварталом. Однако темп роста замедляется: в первом квартале он составлял плюс 64 000 человек.

Без сезонной корректировки число занятых лиц даже увеличилось во втором квартале на 249 000 человек или 0,5 процента. "Увеличение занятости во втором квартале года обычно сезонно типично из-за общего подъема на открытом воздухе профессий весной", - объяснили статистики. Однако весенний подъем был менее выражен, чем в среднем за 2022 и 2023 годы с плюс 295 000.

Особенно службы расширили свой персонал с апреля по июнь: здесь было увеличение на 229 000 человек или 0,7 процента по сравнению со вторым кварталом 2023 года. В частности, в области общественных услуг, образования, здравоохранения было увеличение на 199 000 занятых лиц (+1,7 процента). "Таким образом, общий экономический рост занятости можно почти полностью объяснить этой областью", - заявили.

В финансовых и страховых услугах число сотрудников увеличилось на 13 000 (+1,2 процента), а в информационных и коммуникационных услугах - на 10 000 (+0,6 процента). Однако впервые с третьего квартала 2021 года и последующего процесса восстановления после пандемии коронавируса наблюдалось незначительное снижение на 1 000 человек в сфере торговли, транспорта и гостеприимства.

В весенний период продолжался нисходящий тренд в промышленном секторе. Здесь было зафиксировано снижение на 44 000 человек или 0,5 процента. В строительном секторе занятость сократилась на 21 000 человек (-0,8 процента). Однако в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве занятость увеличилась на 3 000 человек (+0,5 процента).

Несмотря на продолжающиеся экономические вызовы, основной европейский конкурент Германии, Франция, сообщила о снижении занятости во втором квартале. В отличие от этого, Германия смогла сохранить рост занятости, с около 46,1 миллиона трудоустроенных человек, как упоминалось ранее.

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