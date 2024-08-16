Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиГермания

Количество занятых в Германии увеличилось

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Число сотрудников в Германии увеличилось
Число сотрудников в Германии увеличилось

Количество занятых в Германии увеличилось

Несмотря на устойчивый экономический спад, число занятых лиц в Германии растет. Во втором квартале около 46,1 миллиона человек были трудоустроены, как сообщил Федеральный статистический офис в пятницу. Скорректированные по сезонности данные показывают рост на 54 000 человек или 0,1 процента по сравнению с первым кварталом. Однако темп роста замедляется: в первом квартале он составлял плюс 64 000 человек.

Без сезонной корректировки число занятых лиц даже увеличилось во втором квартале на 249 000 человек или 0,5 процента. "Увеличение занятости во втором квартале года обычно сезонно типично из-за общего подъема на открытом воздухе профессий весной", - объяснили статистики. Однако весенний подъем был менее выражен, чем в среднем за 2022 и 2023 годы с плюс 295 000.

Особенно службы расширили свой персонал с апреля по июнь: здесь было увеличение на 229 000 человек или 0,7 процента по сравнению со вторым кварталом 2023 года. В частности, в области общественных услуг, образования, здравоохранения было увеличение на 199 000 занятых лиц (+1,7 процента). "Таким образом, общий экономический рост занятости можно почти полностью объяснить этой областью", - заявили.

В финансовых и страховых услугах число сотрудников увеличилось на 13 000 (+1,2 процента), а в информационных и коммуникационных услугах - на 10 000 (+0,6 процента). Однако впервые с третьего квартала 2021 года и последующего процесса восстановления после пандемии коронавируса наблюдалось незначительное снижение на 1 000 человек в сфере торговли, транспорта и гостеприимства.

В весенний период продолжался нисходящий тренд в промышленном секторе. Здесь было зафиксировано снижение на 44 000 человек или 0,5 процента. В строительном секторе занятость сократилась на 21 000 человек (-0,8 процента). Однако в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве занятость увеличилась на 3 000 человек (+0,5 процента).

Несмотря на продолжающиеся экономические вызовы, основной европейский конкурент Германии, Франция, сообщила о снижении занятости во втором квартале. В отличие от этого, Германия смогла сохранить рост занятости, с около 46,1 миллиона трудоустроенных человек, как упоминалось ранее.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пожарная машина расположена снаружи разрушенного торгового комплекса, известного как 'Галактика'.
Политика

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке.

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке. Две недели назад, российская ракета уничтожила торговый центр в Константиновке. По официальным данным, погибли двенадцать человек, и сорок четыре человека получили ранения. То же самое трагическое событие произошло снова, на этот раз в Донецке. Российские чиновники обвиняют

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Разоблачение деталей этого
Политика

Губернатор Нью-Джерси объявил о намерении назначить своего прежнего главного помощника заместителем Менендеса в Сенате.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи в пятницу объявил о своем решении назначить Джорджа Хелми, своего бывшего главного советника, в Сенат США. Это назначение является заменой демократического сенатора Боба Менендеса, который покинет свой пост на следующей неделе после осуждения по обвинению в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде
Политика

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде AutoScout24, ведущая европейская платформа объявлений о продаже автомобилей, расширяет свою аудиторию, приобретая Trader Corporation, лидера онлайн-рынка автомобилей в Канаде. AutoScout24 покупает оператора AutoTrader.ca и AutoHebdo.net у частной инвестиционной компании Thoma Bravo, как объявили компании. Комбинированные англоязычные и французские порталы привлекают около 26

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.
Политика

Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.

После двух дней переговоров в Катаре посредники расходятся. Запланирована встреча в Каире до конца следующей недели, чтобы закрыть последние пробелы на пути к соглашению.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

С 2018 года Audi поставляет на рынок пятое поколение автомобиля А6.
Авто

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV.

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV. Audi позиционирует последнюю модель A6 как автомобиль для изысканных вкусов, с новыми ценами, соответствующими требованиям. Однако, рынок подержанных автомобилей теперь предлагает множество бюджетных вариантов. С лета 2018 года Audi поставляет пятую версию A6, внутренне известную как Type 4K, в Германии.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Компактное зарядное устройство Prime A2683 выдаёт мощность до 200 Вт через шесть портов.
Технологии

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств.

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств. Зарядное устройство Anker Prime Charger A2683 предлагает существенную разницу в цене в 25 евро по сравнению с самым мощным адаптером питания Apple, но при этом может одновременно заряжать шесть устройств с общей емкостью 200 Вт. В реальных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно